Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

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Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Дельфинотерапия снимает хроническое боли, повышает иммунитет и даже помогает развитию речи у детей.

Под руководством профессионального тренера, управляющего процессом, вы пообщаетесь и поплаваете с дельфинами.

Тактильная стимуляция создает предпосылки для эмоциональных реакций и укрепляет положительный контакт больного с психотерапевтом на эмоциональном уровне.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • $70 за человека

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Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Общение с дельфинами положительно влияет на организм человека, особенно на детскую психику. К такому выводу пришли британские специалисты еще в 1978 году. С того времени началось развитие «дельфинотерапии». Сейчас ее применяют для лечения физических и психических заболеваний - нервных тиков и спазмов, вегето-сосудистых реакций, аутизма и многих других недугов. Плавание с дельфинами снимает хроническое боли, повышает иммунитет и даже помогает развитию речи у детей!
Программа экскурсии
  • С 10:30 до 11:00 наш гид заберет Вас у ворот отеля,
  • Трансфер осуществляется на комфортабельном автобусе!
  • Плавание с дельфинами (15 или 30 мин)
  • Возвращение в отель 🏨 с 11:30 до 12:00
Что нужно брать с собой ?
  • Купальник / Полотенце
  • Фотоаппарат, кинокамера
Что входит
  • Транспорт
  • Билет
  • Страховка
Что не входит
  • Фото и видео
  • Сувениры
  • Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
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