Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

Общение с дельфинами положительно влияет на организм человека, особенно на детскую психику. К такому выводу пришли британские специалисты еще в 1978 году. С того времени началось развитие «дельфинотерапии». Сейчас ее применяют для лечения физических и психических заболеваний - нервных тиков и спазмов, вегето-сосудистых реакций, аутизма и многих других недугов. Плавание с дельфинами снимает хроническое боли, повышает иммунитет и даже помогает развитию речи у детей!

Программа экскурсии

С 10:30 до 11:00 наш гид заберет Вас у ворот отеля,

Трансфер осуществляется на комфортабельном автобусе!

Плавание с дельфинами (15 или 30 мин)

Возвращение в отель 🏨 с 11:30 до 12:00

Что нужно брать с собой ?