Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

Общение с дельфинами положительно влияет на организм человека, особенно на детскую психику. К такому выводу пришли британские специалисты еще в 1978 году. С того времени началось развитие «дельфинотерапии». Сейчас ее применяют для лечения физических и психических заболеваний - нервных тиков и спазмов, вегето-сосудистых реакций, аутизма и многих других недугов. Плавание с дельфинами снимает хроническое боли, повышает иммунитет и даже помогает развитию речи у детей!
Программа экскурсии
С 10:30 до 11:00 наш гид заберет Вас у ворот отеля,
Трансфер осуществляется на комфортабельном автобусе!
Плавание с дельфинами (15 или 30 мин)
Возвращение в отель 🏨 с 11:30 до 12:00
Что нужно брать с собой ?
Купальник / Полотенце
Фотоаппарат, кинокамера
Что входит
Транспорт
Билет
Страховка
Что не входит
Фото и видео
Сувениры
Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 16 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.