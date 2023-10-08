Потрясающе красивая экскурсия, именно КРАСИВАЯ. Всего за 4 часа, я посетила не только туристические маршруты, но и места куда туристы самостоятельно никогда не приедут, и даже не знают что в Шарме такие места есть. Вся экскурсия сопровождалась интереснейшей информацией, и это не банальное посмотрите налево-посмотрите направо, нет, Махмуд с огромной любовью рассказывает о стране и городе, прекрасно владеет русским, ответит на все интересующие вопросы. По моей просьбе заехали в большой супермаркет с фиксированными ценами. А какие классные фотки!!!! Огромное спасибо Махмуду за прекрасный вечерний Шарм!