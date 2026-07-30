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В экскурсии была заявлена площадь Сохо, но наш отель в 150м от нее. Связалась с организатором, и попросила изменить маршрут. Махмуд ответил, что без проблем, и вообще наш маршрут по желанию.

Вообще Махмуд был с нами на связи все время, как только приехал гид, (русскоговорящая девушка) Татьяна, все сомнения улетучились окончательно. Приятно было колесить по Шарму на комфортабельном, чистом и новом кроссовере. Водитель золото, вождение на 5. Татьяна показала нам все красоты шарма, смотровые площадки, мечети, Копскую церковь, мы побывали и в старом городе и в Маяна Бей. Все увидели. Никто нас не подгонял, гуляли сколько нужно. Татьяна рассказывала о городе.

Приятным бонусом стало угощение соком Манго.

Кайфанули мы конкретно, никто не навяливал товары, не просил доллар:)

И главное мы не только прогулялись, но и увидели Шарм глазами местного населения.

Сами не заметили, как пролетело почти 4 часа.

В общем все прошло даже не на 5, а на 10. (поверьте я очень щепетильна и есть с чем сравнивать, но тут реально не к чему придраться)

Всем рекомендую!!!

Организатору, Гиду и Водителю огромное спасибо!!!!!