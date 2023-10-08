Взглянуть на город в свете ночных огней и встретить закат у моря
Жизнь в Шарм-эль-Шейхе начинает бурлить после захода солнца. Именно в это время вы можете ощутить настоящий вайб города.
Прогулка по вечернему Шарму познакомит вас с разнообразием религий и уникальным сочетанием традиционного Востока и современности. А знакомые достопримечательности, украшенные подсветкой, покажутся необычными и завораживающими.
Прогулка по вечернему Шарму познакомит вас с разнообразием религий и уникальным сочетанием традиционного Востока и современности. А знакомые достопримечательности, украшенные подсветкой, покажутся необычными и завораживающими.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мечеть Эль Мустафа потрясёт вас своей грандиозностью. До постройки мечети Эль Сахаба именно Эль Мустафа была самой большой мечетью города. К сожалению, зайти внутрь не получится, но вы сможете сделать отличные фото снаружи — Эль Мустафа по вечерам волшебно подсвечивается. А ещё узнаете больше об исламе в целом и о его особенностях в Египте.
- Коптская церковь Сама Ин. У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении. Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте.
- Олд маркет в Старом городе. Огромный, самый старый и самый дешёвый рынок в Шарме. Именно сюда стоит идти за колоритом настоящего восточного базара. И обязательно — азартно торговаться с продавцами, чтобы проникнуться этим видом искусства.
- На концертной площадке в центре Олд маркета можно посмотреть на восточные танцы или яркое шоу заклинателей змей. А также полюбоваться новой мечетью Эль Сахаба — самой большой и нарядной в городе. Затем мы отправимся в красивое место, откуда полюбуемся панорамой Шарм-эль-Шейха и увидим, как солнце спускается за горизонт.
- Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид. Кафе построено на скале, и отсюда с любой точки открывается потрясающий вид на залив. «Фарша» — арабское слово, которое означает оконную раму или дверной проём. Внутри вы попадёте в атмосферу Древнего Египта и сможете покурить кальян.
- Пляж Эль Фанар. Здесь красиво и на рассвете, и с заходом солнца, и глубокой ночью. Плеск моря о камни, отражение луны, свет маяка — волшебство и романтика.
- Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в восточном городе со множеством симпатичных локаций для красивых кадров — интересных скульптур, фонтанов с цветомузыкой, яркой подсветки. Магазины предлагают ненавязчивый сервис, что редкость в Шарме, однако и цены в них повыше, чем в Старом городе.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле и услуги гида, прекрасно владеющего русским языком.
- Дополнительные расходы — только на личные нужды.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Махмуд, я профессиональный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации поездок с международными туристическими компаниями. Моя специализация — VIP-транспортные услуги и VIP-экскурсии.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
8 окт 2023
Экскурсия очень понравилась!!!! Рекомендуем!!!!
Юлия
6 окт 2023
Потрясающе красивая экскурсия, именно КРАСИВАЯ. Всего за 4 часа, я посетила не только туристические маршруты, но и места куда туристы самостоятельно никогда не приедут, и даже не знают что в Шарме такие места есть. Вся экскурсия сопровождалась интереснейшей информацией, и это не банальное посмотрите налево-посмотрите направо, нет, Махмуд с огромной любовью рассказывает о стране и городе, прекрасно владеет русским, ответит на все интересующие вопросы. По моей просьбе заехали в большой супермаркет с фиксированными ценами. А какие классные фотки!!!! Огромное спасибо Махмуду за прекрасный вечерний Шарм!
Алёна
5 окт 2023
Хочу выразить огромную благодарность за организацию экскурсии по вечернему Шарм эль Шейху. Отдельная благодарность гиду Ахмеду. Все было на высоте: и мечеть Эль Мустафы, и Коптская церковь, мечеть Аль Сахаба, смотровая площадка, старый город и конечно Сохо. Ещё раз огромное спасибо за познавательную экскурсию👏
В
Вера
24 сен 2023
Прекрасная прогулка по вечернему Шарм Эль шейху. Махмуд-организатор всё отлично за 1 час до экскурсии подготовил. Экскурсовод Ахмет приехал за мной к отелю, И весь вечер он рассказывал и показывал такой Шарм, о котором я только читала. Незабываемый вечер благодаря Ахмету! Вернулась я в отель с гостинцами, он посоветовал купить местные сорта чая, которые меня удивили. Буду с радостью пить египетский чай в Москве и вспоминать нашу прогулку.
Вера, 59 л, Москва
Вера, 59 л, Москва
О
Ольга
17 сен 2023
Вчера с мужем были на обзорной «вечерней прогулке по Шарм-эль-Шейху», с Махмудом, гид очень вежливый, предложил напитки воду и сок, угостил напитком из сахарного тростника, приехал ровно ко времени, провез по всем главным достопримечательностям, рассказал об истории города и окрестностей, пофотографировал нас, помог с выбором и покупкой сувениров. Всем остались довольны. Однозначно рекомендуем этого гида!!!
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На машине
Можно с детьми
Вечерние
Ночные
Летние
Святые места
Обзорные
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Мечеть Эль Мустафа
Мечеть Эль Сахаба
Коптская церковь
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