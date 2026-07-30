Жизнь в Шарм-Эль-Шейхе не утихает с приходом вечера, а наполняется новыми красками и звуками.
Вечерняя прогулка по городу - это возможность увидеть, как традиционный Восток сочетается с современностью, оценить красоту освещенных достопримечательностей и погрузиться в атмосферу местной культуры.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальный опыт, который станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе
Вечерняя прогулка по городу - это возможность увидеть, как традиционный Восток сочетается с современностью, оценить красоту освещенных достопримечательностей и погрузиться в атмосферу местной культуры.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальный опыт, который станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе
7 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Ощутите вечернюю атмосферу Шарм-эль-Шейха
- 🏛 Посетите уникальные религиозные объекты
- 🛍 Окунитесь в колорит восточного базара
- 💃 Насладитесь восточными танцами и шоу
- 🌅 Полюбуйтесь закатом с панорамных видов
- ☕ Расслабьтесь в кафе с потрясающим видом
- 🌙 Испытайте романтику ночного пляжа
Что можно увидеть
- Мечеть Эль Мустафа
- Коптская церковь Сама Ин
- Олд маркет
- Мечеть Эль Сахаба
- Площадь Сохо
- Пляж Эль Фанар
- Кафе «Фарша»
Описание экскурсии
- Мечеть Эль Мустафа потрясёт вас своей грандиозностью. До постройки мечети Эль Сахаба именно Эль Мустафа была самой большой мечетью города. К сожалению, зайти внутрь не получится, но вы сможете сделать отличные фото снаружи — Эль Мустафа по вечерам волшебно подсвечивается. А ещё узнаете больше об исламе в целом и о его особенностях в Египте.
- Коптская церковь Сама Ин. У неё много различий с привычными вам православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении. Вы сможете зайти внутрь и даже увидеть службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте.
- Олд маркет в Старом городе. Огромный, самый старый и самый дешёвый рынок в Шарме. Именно сюда стоит идти за колоритом настоящего восточного базара. И обязательно — азартно торговаться с продавцами, чтобы проникнуться этим видом искусства.
- На концертной площадке в центре Олд маркета можно посмотреть на восточные танцы или яркое шоу заклинателей змей. А также полюбоваться новой мечетью Эль Сахаба — самой большой и нарядной в городе. Затем мы отправимся в красивое место, откуда полюбуемся панорамой Шарм-эль-Шейха и увидим, как солнце спускается за горизонт.
- Кафе «Фарша» на рифе Рас Ум Сид. Кафе построено на скале, и отсюда с любой точки открывается потрясающий вид на залив. «Фарша» — арабское слово, которое означает оконную раму или дверной проём. Внутри вы попадёте в атмосферу Древнего Египта и сможете покурить кальян.
- Пляж Эль Фанар. Здесь красиво и на рассвете, и с заходом солнца, и глубокой ночью. Плеск моря о камни, отражение луны, свет маяка — волшебство и романтика.
- Площадь Сохо. Пожалуй, самое европеизированное место в восточном городе со множеством симпатичных локаций для красивых кадров — интересных скульптур, фонтанов с цветомузыкой, яркой подсветки. Магазины предлагают ненавязчивый сервис, что редкость в Шарме, однако и цены в них повыше, чем в Старом городе.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле и услуги гида, прекрасно владеющего русским языком.
- За доплату можно добавить в программу ужин в рыбном ресторане — 20$/чел.
- После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение локаций на маршруте.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы заберём вас из вашего отеля. Либо у ресепшена либо у шлагбаумы отеля, когда приеду к вам, напишу на вацап И вам пришлю фото машины. Взять с собой: Хорошее настроение
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3553 туристов
Я — лицензированный гид-египтолог и организатор индивидуальных экскурсий премиум-класса в Египте. Окончил магистратуру по туризму в Южном федеральном университете (Россия), живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Моя специализация — экскурсии индивидуального и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 107 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с личным гидом и машиной — это лучший способ узнать город без спешки и толпы. Мы увидели главную мечеть, старый рынок и красивую панораму побережья. Мы
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С
Великолепная экскурсия, организована с учётом всех деталей! Гид Медхат прекрасно владеет русским языком и знаниями истории, готов ответить на любой вопрос. Получили огромное удовольствие от прогулки, поездки, ужина и интересной беседы. Теперь о городе мы знаем почти всë и непременно вернëмся сюда) Отдельно хочется отметить аккуратного и вежливого водителя. Обязательно будем рекомендовать эту эксрсию знакомым, решившим отдохнуть в Шарме!
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Очень понравилась экскурсия! Замечательный гид - Медхат, очень интересно рассказывал, можно слушать бесконечно! Экскурсию брали с ужином, очень вкусно поели в рыбном ресторане! В машине комфортно!
Экскурсию рекомендую!
Экскурсию рекомендую!
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К
экскурсия понравилась, все хорошо
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я
Экскурсия просто супер. Дочка посетила Шарм со мной впервые. Я бывала раньше, впрочем была более 5 лет назад, по этому подзабыла город.
Решила взять экскурсию, хотя сомневалась интересна ли она будет.
Решила взять экскурсию, хотя сомневалась интересна ли она будет.
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Вчера были на экскурсии. Нам очень понравилось. Нашим гидом был Мидхат. Он очень много нам рассказал, ответил на все наши вопросы. Нам очень понравилась мечеть и обзорная площадка с видом на вечерний город. Очень вежливый и аккуратный водитель. Огромное спасибо.
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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