Дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе: групповая экскурсия в Рас-Мохаммед из Марса-Алама
Заповедник Рас-Мохаммед предлагает уникальную возможность провести больше времени, полностью погрузившись в удивительный мир подводных приключений.
Здесь вы сможете ощутить неповторимую гармонию природы и насладиться прекрасными видами, которые окружают вас со всех сторон.
Здесь вы сможете ощутить неповторимую гармонию природы и насладиться прекрасными видами, которые окружают вас со всех сторон.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Белый остров
- Рас-Мохаммед
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Дайвинг и сноркелинг в эпицентре подводного мира Египта.
- Рас-Мохаммед — это необычайное место, которое привлекает туристов со всего мира. Находящийся на оконечности Синайского полуострова, этот заповедник является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Египта. Ваше захватывающее путешествие начинается с комфортабельного отеля, где вас заберут и доставят на пристань в Шарм-эль-Шейхе. Приготовьтесь к незабываемому приключению на яхте, ведь вас ожидает поездка в самую южную точку Синайского полуострова — национальный парк Рас-Мохамед.
- Как только вы встанете на борт яхты, приготовьтесь погрузиться в удивительный подводный мир. Вас сопроводит профессиональный инструктор по дайвингу, который поможет вам исследовать оживленный коралловый риф, известный своей разнообразной морской жизнью. Вы сможете насладиться ознакомительным погружением в одном из самых популярных мест для дайвинга в Египте. После захватывающего дайвинга продолжайте свое путешествие к потрясающему Белому острову. Здесь вы сможете заняться сноркелингом на мелководье, полном ярких кораллов и удивительных рыбок. Расслабьтесь на мягком песке и запечатлейте красоту искрящегося Красного моря на своей камере.
- После таких удивительных приключений на борту яхты вас ожидает вкусный обед. Разнообразие блюд, включая рис, макароны, свежие салаты, сочную курицу с барбекю и свежую рыбу, позволят вам насладиться вкусом и расслабиться после активного дня. По возвращении на пристань, вас с комфортом доставят обратно в отель, где вы сможете продолжить наслаждаться своими впечатлениями от этого незабываемого приключения.
Что вас ожидает:Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Кофе и/или чай
- Безалкогольные напитки
- Что не входит
- Использование снаряжения для подводного плавания
- Все услуги, не указанные в описании
- 5 евро с человека за вход в заповедник
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид заберет вас из отеляЗавершение: Гид отвезет вас обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой: купальный костюм
- Полотенце
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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