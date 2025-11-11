Мои заказы

Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед

Мангровые рощи, солёное озеро и красочные рифы - отдохнуть глазами и душой
Нацпарк Рас-Мохаммед считают одним из самых красивых мест на побережье Красного моря.

Его пляжи входят в список лучших локаций для снорклинга, а со смотровой площадки открываются отличные виды. Кажется, уже достаточно причин, чтобы отправиться сюда.

А я стану для вас своего рода гидом-телохранителем, чтобы вы в комфорте и безопасности познакомились с этими красотами.
5
24 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед© Мустафа
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед© Мустафа
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед© Мустафа

Описание водной прогулки

Ворота Бога. Монументальный каменный въезд в нацпарк украшает надпись арабской вязью «Бог». Ворота напоминают вход в древний египетский храм.

Мангровые заросли. Вы увидите уникальные растения, которые могут существовать и в пресной, и в солёной воде. В этих зарослях обитают цветные крабы.

Солёное озеро. Его подпитывают тёплые подземные источники. Вода в озере уникальна и схожа по составу с водой Мёртвого моря.

Тектонические разломы. 42 метра в длину и 14 метров в глубину — таковы размеры видимой части разлома, заполненной водой. Впечатляющие разрушения возникли после землетрясения.

Рифы Shark и Yolanda. Оба рифа — вершины одной подводной коралловой горы. Здесь часто плавают стайные редкие и крупные рыбы. Вы можете взять напрокат оборудование и заняться снорклингом.

Смотровая площадка. Отсюда открывается отличная панорама заповедника и Шарм-эль-Шейха. Через телескоп можно увидеть все окрестности.

Бухта в тихом заливе. Здесь удобный песчаный заход в море и красивый риф рядом с берегом.

Обед с морепродуктами в аутентичном ресторане Шарм-эль-Шейха

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota или Mitsubishi Lancer, билеты в заповедник и обед в рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
  • Оборудование для снорклинга оплачивается дополнительно и предоставляется по предварительному запросу
  • Заповедник находится в 25 км от Шарм-эль-Шейха
  • Программу можно организовать для большего количества участников (до 10). Доплата за 5-10 — $60/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваша отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — ваш гид в Шарм-эш-Шейхе
Провёл экскурсии для 54 туристов
Меня зовут Мустафа Гамал, я профессиональный лицензированный гид-египтолог. Уже 14 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий для международных туристических компаний. Участвовал в телевизионных интервью в качестве гида для VIP-гостей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Оксана)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Ольга)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Ольга)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Ольга)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Ольга)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Ольга)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Ольга)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Сергей)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Сергей)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Татьяна)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Татьяна)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Татьяна)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Полазова)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Полазова)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Полазова)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Полазова)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Полазова)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Полазова)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Полазова)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Полазова)Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Рас-Мохаммед (Полазова)
С
Сергей
11 ноя 2025
Прекрасный гид и шикарная экскурсия
О
Оксана
8 ноя 2025
Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером, подтверждение пришло сразу. Ночью у сына заболело ухо, не были уверены, что стоит ехать
читать дальше

и что сможем поехать, написала Рано утром Мустафе, он отреагировал моментально, привез лекарства из аптеки. Спасибо огромное!
Мустафа прекрасно владеет русским и не только языком, это тот случай, когда тебе не нужно догадываться что хотел сказать автор на ломаном языке.
Для нас важно чувствовать себя в безопасности и тк Мустафа живет в Шарме, нам было комфортно.
Отлично было провести время вдали от толп туристов. С нами был ребенок 10 лет, для безопасности Мустафа сопровождал нас на протяжении всего плавания со спасательным кругом, что немаловажно в месте, где есть течения.
Заповедник одно из самых красивых мест на свете! Мустафа, спасибо!

Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,Посетили индивидуальную экскурсию в Рас-Моххамед 30 октября. Все прошло отлично! Бронировали в последний момент, накануне вечером,
О
Ольга
24 окт 2025
Спасибо за яркую интересную экскурсию! Будет что вспомнить) Прекрасные фотографии! Интересные остановки! Мустафа очень внимательный, ответственный, профессиональный гид! всем рекомендую!
Спасибо за яркую интересную экскурсию! Будет что вспомнить) Прекрасные фотографии! Интересные остановки! Мустафа очень внимательный, ответственный,Спасибо за яркую интересную экскурсию! Будет что вспомнить) Прекрасные фотографии! Интересные остановки! Мустафа очень внимательный, ответственный,Спасибо за яркую интересную экскурсию! Будет что вспомнить) Прекрасные фотографии! Интересные остановки! Мустафа очень внимательный, ответственный,Спасибо за яркую интересную экскурсию! Будет что вспомнить) Прекрасные фотографии! Интересные остановки! Мустафа очень внимательный, ответственный,Спасибо за яркую интересную экскурсию! Будет что вспомнить) Прекрасные фотографии! Интересные остановки! Мустафа очень внимательный, ответственный,Спасибо за яркую интересную экскурсию! Будет что вспомнить) Прекрасные фотографии! Интересные остановки! Мустафа очень внимательный, ответственный,
С
Сергей
24 окт 2025
Мустафа молодец!
Прекрасная экскурсия!
Мустафа молодец!Мустафа молодец!
А
Александр
14 окт 2025
Экскурсия была просто великолепна!
Никуда не спешили и не подгоняли, а это самое главное!
Поплавали очень долго в 2х разных местах с хорошими рифами и рыбами
Организатор был очень внимателен
Факт превысил ожидания
Мустафа сделал очень много фото с нами, пейзажи великолепные
В
Вадим
13 окт 2025
По горячим следам хочется выразить благодарность и восхищение нашему гиду Мустафе который познакомил нас с волшебным местом - заповедником Рас Мохамед. Безлюдная пустыня, скалы, море - минималистический пейзаж завораживает. Риф
читать дальше

- отдельное вау))) ничего подобного не увидеть нигде!!! Мустафа прекрасный организатор, поездка продумана до мелочей по снаряжению и времени, и если на берегу он остроумный собеседник и спец по фоторакурсам, то в море - гиперответственный профессионал, следящий за состоянием и безопасностью каждого участника. Ещё раз спасибо, уже хочу вернуться))) Вадим, Наталья.

Т
Татьяна
11 окт 2025
Прекрасная поездка состоялась сегодня. Сразу спешу написать отзыв о своих впечатлениях. Мустафа обещал, что все будет супер. Так и было. Время пролетело быстро. Вся обещанная программа была выполнена и даже
читать дальше

больше. Огромное удовольствие от плавания вдоль рифов. Такой красоты я никогда не видела, это действительно круто. С Мустафой сможет плавать любой. Я первый раз плавала с ластами и справилась.
Кроме того, Мустафа всегда поможет сделать отличные фото и видео, которые будут прекрасным напоминанием о поездке. а еще он прекрасный и весёлый собеседник. Вкусный и сытный обед из морепродуктов на веранде с видом на море в отличном ресторане стал "вишенкой на торте". Конечно, я посоветую эту экскурсию друзьям. И сама повторю в следующий свой приезд.

Прекрасная поездка состоялась сегодня. Сразу спешу написать отзыв о своих впечатлениях. Мустафа обещал, что все будетПрекрасная поездка состоялась сегодня. Сразу спешу написать отзыв о своих впечатлениях. Мустафа обещал, что все будетПрекрасная поездка состоялась сегодня. Сразу спешу написать отзыв о своих впечатлениях. Мустафа обещал, что все будет
Элли
Элли
11 окт 2025
Экскурсия в Рос Мохаммед оказалась настоящей находкой! Наш гид Мустафа проявил себя как настоящий профессионал: прекрасно владеет русским языком, увлечённо делится интересными фактами и прекрасно ориентируется в маршруте. Но особое
читать дальше

восхищение вызывает его умение выбирать самые живописные места для фотографий — благодаря ему мы сделали потрясающие кадры, которые теперь приятно пересматривать и вспоминать.
Гид знает супер крутые места - где каждая фотография дает ощущение будто весь заповедник принадлежит исключительно тебе одному.

Помимо прекрасного сопровождения, нас ждало настоящее открытие подводного мира, которое не найти на рифах возле отелей: чистое море, яркие кораллы и уникальный риф оставили вау-эффект. Точки входа в воду также оказались особенными — никаких толп туристов, всё тихо и спокойно, что 100% огромный плюс.

По факту групповая экскурсия а по сути как будто ты один на один с природой и гид как поддержка и страховка.

Завершением насыщенного дня стал замечательный ужин в отличном ресторане местной кухни. Экскурсию однозначно советую всем, кто хочет увидеть настоящие природные красоты Египта и насладиться качественным отдыхом вдали от суеты больших туристических групп.

М
Маргарита
9 окт 2025
У меня был гид Максин. Экскурсия на хорошей машине с кондером. Чудесная экскурсия, потрясающей красоты рифы с множеством рыб, аквариум❤️! Помимо двух рифов, посмотрели в заповеднике: ворота, соленое озеро, озеро желаний, мангровые деревья. в конце у нас был пикник - барбекю на берегу моря с морскими деликатесами🤤это было очень вкусно, лучше любого ресторана. Все хорошо! Спасибо!
П
Полазова
6 окт 2025
Экскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясают своим великолепием и масштабами. Хочу отметить, что Мустафа — это не только водитель и
читать дальше

гид, это всесторонне развитый и духовно богатый человек: ответит на все ваши вопросы минимум на трёх языках — русский, итальянский, английский; водные виды развлечений, такие как дайвинг, фридайвинг, снорклинг тоже ему подвластны: нам повезло и возле одного из рифов мы встретили большую черепаху. Помимо сухопутных красот, вы насладитесь подводным миром неописуемой красоты: большие рыбы, даже огромные, цветные кораллы, лабиринты и пещеры. К этому всему добавьте ещё и то, что Мустафа поёт и танцует)), талантливо снимает и режиссирует фото и видеосъёмку: мини фотосессии не оставят вас равнодушными — правильные точки для заднего фона, выгодные ракурсы для вашей фигуры, которые наполнят ваши фотографии либо сексуальностью, либо романтикой, либо таинственностью в зависимости от вашего настроения и желания. Для восстановления сил во время интенсивной экскурсии у Мустафы есть волшебное зелье собственного приготовления — охлаждённое манговое пюре, словами передать этот освежающий вкус невозможно, надо только попробовать.
В конце всего этого волшебного пути вас ждёт полдник в рыбном ресторане — очень приятное гастрономическое путешествие: всё свежее, вкусное, порции немаленькие, вид из окна на втором этаже ласкает взор. Божественно!!!
Хочу ещё отменить тот факт, что экскурсия безопасная, но у рифов нужно слегка собраться: я плохо плаваю в море, ластами вообще не умею пользоваться, мне 46 лет и я ношу 50-й размер одежды. Я — достаточно сложный клиент)), просто доверьтесь Мустафе — подробный инструктаж перед манёврами, потом вы просто держитесь за круг, которым управляет Мустафа и изумлённо смотрите на то, что открывается вашим глазам. Его уверенные и спокойные действия убеждают вас в том, что вам нечего волноваться. В отель вернулись счастливые, довольные и полные фантастических незабываемых впечатлений.
Мустафа несомненно мастер своего дела, выше него только небо и звёзды. Отпустите все тревоги, снимите все ограничения и погрузитесь целиком и полностью в эту лайтовую экскурсию!

Экскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясаютЭкскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясаютЭкскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясаютЭкскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясаютЭкскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясаютЭкскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясаютЭкскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясаютЭкскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясаютЭкскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясаютЭкскурсия незабываемая, время пролетает незаметно. На каждой остановке вас ждут дикой красоты природные ландшафты, которые потрясают
А
Анастасия
6 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Мустафе за отличную организацию и море эмоций. Это то красное море, которое обязательно надо увидеть! Ни с одним домашним рифом отеля не сравниться!
Отдельно отмечу обед в рыбном ресторане: так много и вкусно нас ещё нигде не кормили).
Экскурсию рекомендую.
М
Мария
25 сен 2025
ставлю 100 из 5 за потрясающие впечатления, отличную организацию и смешные шутки 😉
Е
Екатерина
23 сен 2025
Были на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию в заповедник. Путешествие проходило на автомобиле, мы с мужем были вдвоем. Это огромный плюс, так
читать дальше

как накануне мы с супругом посетили экскурсию, приобретенную у нашего туроператора и есть с чем сравнить, было огромное количество людей (одно фото для сравнения выложу).
Мустафа прекрасный гид и инструктор, все продумано до мелочей. У нас было ощущение, что мы одни в заповеднике. Отличная атмосфера, созданная гидом, позволила насладиться красотой как наземного, так и подводного мира. 100% соответствие описанию поездки. Не отказывайте себе в удовольствии проплыть вдоль кораллового рифа, здесь множество рыб, это так завораживает. Пишу отзыв и меня переполняют до сих пор эмоции от увиденного. Мустафа учил меня нырять и объяснил как правильно плавать в маске. Я всегда плаваю в очках. На протяжении всей экскурсии царила дружелюбная атмосфера.
Еще раз хотим поблагодарить Мустафу за замечательный отдых и новые впечатления. Всем рекомендую к нему обращаться!!! Это профессионал своего дела.
Мустафа, спасибо за сделанные фото и видео, и что дал порулить на своем авто))). Супруг в следующий приезд планирует заняться с тобой дайвингом, может и я созрею к тому времени)))

Были на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию вБыли на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию вБыли на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию вБыли на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию вБыли на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию вБыли на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию вБыли на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию вБыли на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию вБыли на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию вБыли на экскурсии 14 сентября 2025г. Мустафа, огромное спасибо тебе за интересную, отлично организованную экскурсию в
С
Сергей
17 сен 2025
Все было супер, дети в восторге от снорклинга!!! Мустафа, спасибо большое за прекрасный день!
К
Карина
11 сен 2025
Здравствуйте
Отлично, очень понравился гид максин и фотограф махмуд
Еда на огне была самой вкусной!
Отличная экскурсия 10 из 10!❤️

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

Национальный парк Рас-Мохаммед - в мини-группе
На автобусе
5 часов
-
13%
106 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Национальный парк Рас-Мохаммед - в мини-группе
Из Шарм-эль-Шейха к заповедным местам и живописным коралловым рифам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$34$39 за человека
Удивительные красоты заповедника Рас-Мохаммед
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
-
3%
3 отзыва
Водная прогулка
Удивительные красоты заповедника Рас-Мохаммед
Насладитесь природой Рас-Мохаммед: озеро желаний, мангровые рощи и захватывающие виды. Удобный трансфер и гид помогут вам в этом приключении
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$34$35 за человека
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $320 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе