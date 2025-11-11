Нацпарк Рас-Мохаммед считают одним из самых красивых мест на побережье Красного моря. Его пляжи входят в список лучших локаций для снорклинга, а со смотровой площадки открываются отличные виды. Кажется, уже достаточно причин, чтобы отправиться сюда. А я стану для вас своего рода гидом-телохранителем, чтобы вы в комфорте и безопасности познакомились с этими красотами.

Ворота Бога. Монументальный каменный въезд в нацпарк украшает надпись арабской вязью «Бог». Ворота напоминают вход в древний египетский храм.

Мангровые заросли. Вы увидите уникальные растения, которые могут существовать и в пресной, и в солёной воде. В этих зарослях обитают цветные крабы.

Солёное озеро. Его подпитывают тёплые подземные источники. Вода в озере уникальна и схожа по составу с водой Мёртвого моря.

Тектонические разломы. 42 метра в длину и 14 метров в глубину — таковы размеры видимой части разлома, заполненной водой. Впечатляющие разрушения возникли после землетрясения.

Рифы Shark и Yolanda. Оба рифа — вершины одной подводной коралловой горы. Здесь часто плавают стайные редкие и крупные рыбы. Вы можете взять напрокат оборудование и заняться снорклингом.

Смотровая площадка. Отсюда открывается отличная панорама заповедника и Шарм-эль-Шейха. Через телескоп можно увидеть все окрестности.

Бухта в тихом заливе. Здесь удобный песчаный заход в море и красивый риф рядом с берегом.

Обед с морепродуктами в аутентичном ресторане Шарм-эль-Шейха

