Его пляжи входят в список лучших локаций для снорклинга, а со смотровой площадки открываются отличные виды. Кажется, уже достаточно причин, чтобы отправиться сюда.
А я стану для вас своего рода гидом-телохранителем, чтобы вы в комфорте и безопасности познакомились с этими красотами.
Описание водной прогулки
Ворота Бога. Монументальный каменный въезд в нацпарк украшает надпись арабской вязью «Бог». Ворота напоминают вход в древний египетский храм.
Мангровые заросли. Вы увидите уникальные растения, которые могут существовать и в пресной, и в солёной воде. В этих зарослях обитают цветные крабы.
Солёное озеро. Его подпитывают тёплые подземные источники. Вода в озере уникальна и схожа по составу с водой Мёртвого моря.
Тектонические разломы. 42 метра в длину и 14 метров в глубину — таковы размеры видимой части разлома, заполненной водой. Впечатляющие разрушения возникли после землетрясения.
Рифы Shark и Yolanda. Оба рифа — вершины одной подводной коралловой горы. Здесь часто плавают стайные редкие и крупные рыбы. Вы можете взять напрокат оборудование и заняться снорклингом.
Смотровая площадка. Отсюда открывается отличная панорама заповедника и Шарм-эль-Шейха. Через телескоп можно увидеть все окрестности.
Бухта в тихом заливе. Здесь удобный песчаный заход в море и красивый риф рядом с берегом.
Обед с морепродуктами в аутентичном ресторане Шарм-эль-Шейха
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota или Mitsubishi Lancer, билеты в заповедник и обед в рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
- Оборудование для снорклинга оплачивается дополнительно и предоставляется по предварительному запросу
- Заповедник находится в 25 км от Шарм-эль-Шейха
- Программу можно организовать для большего количества участников (до 10). Доплата за 5-10 — $60/чел.
Отзывы и рейтинг
Прекрасная экскурсия!
Никуда не спешили и не подгоняли, а это самое главное!
Поплавали очень долго в 2х разных местах с хорошими рифами и рыбами
Организатор был очень внимателен
Факт превысил ожидания
Мустафа сделал очень много фото с нами, пейзажи великолепные
Отдельно отмечу обед в рыбном ресторане: так много и вкусно нас ещё нигде не кормили).
Экскурсию рекомендую.
Отлично, очень понравился гид максин и фотограф махмуд
Еда на огне была самой вкусной!
Отличная экскурсия 10 из 10!❤️