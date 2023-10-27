Национальный парк Рас-Мохаммед — это по-настоящему заповедное место, подводный мир которого славится своим богатством и разнообразием. Предлагаем вам исследовать все морские красоты парка с борта белоснежной яхты, которая доставит вас к лучшим местам для плавания с маской или погружения с аквалангом. У вас будет время позагорать, искупаться и пообедать на борту. Выбирайте свой вариант отдыха, а мы позаботимся о вашем комфорте и спокойствии!

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