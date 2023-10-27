Морская прогулка в Рас-Мохаммед
Национальный парк Рас-Мохаммед — это по-настоящему заповедное место, подводный мир которого славится своим богатством и разнообразием.
Предлагаем вам исследовать все морские красоты парка с борта белоснежной яхты, которая доставит вас к лучшим местам для плавания с маской или погружения с аквалангом. У вас будет время позагорать, искупаться и пообедать на борту. Выбирайте свой вариант отдыха, а мы позаботимся о вашем комфорте и спокойствии!
Предлагаем вам исследовать все морские красоты парка с борта белоснежной яхты, которая доставит вас к лучшим местам для плавания с маской или погружения с аквалангом. У вас будет время позагорать, искупаться и пообедать на борту. Выбирайте свой вариант отдыха, а мы позаботимся о вашем комфорте и спокойствии!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (6+)
|$25
|Детский (до 6 лет)
|$13
|Взрослый 6+ (1 погружение)
|$35
|Взрослый 6+ (2 погружения в разных местах)
|$45
|Взрослый 6+ (1 погружение с сертификатом PADI OpenWater)
|$70
|Взрослый 6+ (2 погружения с сертификатом PADI OpenWater)
|$85
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Национальный парк Рас-Мохаммед
- Белый остров
Описание
Что вас ожидает: Погружение в «космический» подводный мир Приглашаем вас провести день на комфортабельной трехпалубной яхте:отправиться в Национальный парк и понаблюдать за обитателями рифов • позагорать на палубе • насладиться вкусным обедом • заняться дайвингом или снорклингом • увидеть Египетские Мальдивы: остров с белоснежным песком • зарядиться энергией моря и сделать кучу фантастических фото На всем протяжении морской прогулки вас будет сопровождать команда профессионалов: капитан яхты и его помощник, повар, который приготовит вкусный обед, и два сертифицированных русскоговорящих инструктора по дайвингу. Даже если вы ни разу не погружались под воду, они помогут вам почувствовать себя уверенно: объяснят азы, научат простому подводному языку жестов и обеспечат безопасность во время погружения. На яхте также работают фотографы, которые за дополнительную плату сделают красивые фото и видео среди морских просторов и подводных глубин. Важная информация: Во время бронирование билетов обратите внимание, что «стандартный билет» не включает дайвинг, эту услугу нужно заказать дополнительно. Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги инструкторов
- Снаряжение для дайвинга
- Обед
- Напитки (несколько видов)
- Что не входит
- Маски, ласты, трубки для снорклинга (взять свои или в аренду)
- Услуги фотографов, фото и видеосъемка
- Дополнительно можно заказать на обед морепродукты — 5$
- Место начала и завершения?
- Шлагбаум Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Что взять с собой на экскурсию:
- Копии паспортов или фото документа в телефоне
- Солнцезащитные очки
- Фотоаппарат/видеокамера
- Купальник/плавки
- Полотенце
- Маску, ласты, трубку для снорклинга (можно взять напрокат)
- Снаряжение для дайвинга входит в стоимость погружения.
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 62 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
27 окт 2023
Экскурсия классная. Берите обязательно 2 дайвинга, т. к. мастера дайвинга очень внятно и доходчиво все объясняют, с ними учиться одно удовольствие, к сожалению не запомнили их имён, но корабль был Синдбад. Единственное что не сильно понравилось - это этот белый остров, по сути на нем нечего делать кроме как фоткаться, но там и так дофига людей, поэтому удовольствие так себе.
Девушка переживала перед дайвингом, но инструктора нашли нужные слова, чтобы успокоить! Первое в жизни погружение супер!
Девушка переживала перед дайвингом, но инструктора нашли нужные слова, чтобы успокоить! Первое в жизни погружение супер!
А
Александр
23 окт 2023
Слабая организация процесса. На погружения очень мало времени. Мало инструкторов- большая очередь ожидания.
Е
Екатерина
17 окт 2023
Дайвинг - просто восторг! Брали с мужем по 2 погружения. Огромное спасибо инструктору, который успокаивал мои расшалившиеся нервы, как только я оказалась в воде. Благодаря ему все получилось 👍 но при первом погружении утомляет фотограф, хотя фото вышли классные, в итоге купили за бешеные деньги (50$ за двоих). Снимаю звезду за организацию - сильно хромает. Долго ждали отправки из порта. Много детей на яхте, сильно утомляют. Мальдивы - фигня, не впечатлило. В целом советую экскурсию.
Г
Головлева
12 окт 2023
Все очень долго. 2 часа от выхода из отеля до посадки на яхту, ожидание на жаре. Брали по 2 погружения. Оборудование ужастное, гид держит за жилет всегда, еще и фотограф пристает, кайфа ноль. Первая стоянка 3 часа. Устали ждать. Рифы полумертвые, рыбы мало, это и не рифы, а кочки в море. Белый остров- обман. При приливе скрылся под водой, но все равно ради фоток туда потащили людей. Все замерзли, плыть тяжело. Еда никакая. Команда и дайверы вечно орут между собой. Вернулись в 19.00. в марину.
О
Олжас
11 окт 2023
М
Максим
28 сен 2023
Очень понравилась морская прогулка, рекомендуем, ребята молодцы следят за безопастностью все рассказывают, осталось море впечатлений и красивых фотографий
А
Анна
27 сен 2023
Невероятно красивое море, очень понравился белый остров, хотелось бы побольше времени на плавание
В
Вязгина
26 сен 2023
Ю
Юлия
25 сен 2023
Красное море - это что-то волшебное! Однозначно съездить на дайвинг стоит. Брала 2 погружения: 10 и 25 мин. Не пожалела, т. к во второй раз погружалось меньше людей и нет лишней суеты, плавали глубже, увидела больше. Инструктора замечательные. Объясняют доходчиво, не пристают (я - молодая девушка), в процессе погружения показывают, куда смотреть, чтобы увидеть самое интересное. Из минусов - overcrowded, а так же долгое ожидание перед отправлением, пока формировались группы.
V
Vladimir
13 сен 2023
Прекрасная экскурсия. Рекомендую. Брал два погружения. Очень понравилось.
Н
Наталья
9 сен 2023
Экскурсия очень понравилась! Обожаю море! Приятная атмосфера, замечательный максимально дружелюбный и отзывчивый персонал! Отдельное спасибо нашему инструктору по дайвингу, рассказал все максимально подробно и понятно, погружение прошло просто на отлично! Увидела мурен и ската, много красивых рыбок и риф. Мне очень понравилось! Единственное, долго ждать пришлось отправления, потому что некоторые участники долго добирались.
М
Михаил
9 сен 2023
Замечательная экскурсия, долго сомневались, но не пожалели! Было +44 и это лучшее времяпрепровождения в жару! Вовремя забрали из отеля, привезли на вокзал. Там пришлось ждать, это самое неприятное. Мы ждали минут 45. Инструктор по погружению Яссер (Yasser) профессионал своего дела! С ним было очень спокойно! Хорошая организация, 2 инструктора для погружения и 2 для снорклинга. Хороший трансфер. Советуем от души. Спасибо организаторам!
Д
Дарья
1 сен 2023
Трансфер опоздал на 30 минут. Приехали в порт и на жаре ждали еще час. Все максимально хаосно и не организовано. Первый риф-остановка ни о чем. В отеле и то лучше. Там же с лодки разлилось топливо, все плавали в солярке. На белом острове вместо 20 обещанных минут, были 5. Инструктора общались лишь с итальянцами. По приезде обратно в порт так же сидели 30 минут ждали трансфера назад. Не рекомендую тратить свое время.
В
Владимир
28 авг 2023
Всё понравилось, всё хорошо. Единственное хотелось бы больше времени проводить на белом острове
М
Мария
15 авг 2023
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