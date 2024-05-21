Экскурсии на Белый остров из Шарм Эль Шейха

Найдено 9 экскурсий в категории «Белый остров» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
25 отзывов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг из Шарм-эль-Шейха
Групповая
9 часов
82 отзыва
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: дайвинг и отдых на Белом острове
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте, погружаясь в сокровищницу морских красот Рас-Мохаммеда
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
🛥 На яхте
Групповая
8.5 часов
1 отзыв
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
В Шарм-Эль-Шейхе: Рас-Мохаммед и Белый остров
Групповая
9 часов
1 отзыв
В Шарм-Эль-Шейхе: Рас-Мохаммед и Белый остров
Начало: Гид заберет вас из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
$25 за человека
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
🛥 На яхте
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650553 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Все понравилось
    Все понравилось
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
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    Все здорово. Валид очень помогал всем чем мог, просили его и о том, что не входило в экскурсию. По всем вопросам помог, потратил много личного времени на решение наших просьб. Предупрежу только заранее о фото и видеосъемке. Так как экскурсия индивидуальная, за свою работу фотограф возьмет стоимость как с большой группы. Весьма ощутимая сумма… когда платит один человек. Будьте к этому готовы. Если есть гоупро, то вам и не понадобится фото и видео сопровождение. Валида, как организатора рекомендую, однозначно!

  • А
    Александра
    16 мая 2024
    Морская прогулка в Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг из Шарм-эль-Шейха
    Очень сильно понравился дайвинг, красота невероятная. Классная команда на корабле и инструктора, было весело в самой поездке и на дайвинге
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    все понятно объясняли, муж первый раз дайвил, все было просто, очень понравилось. Не очень зашёл белый остров, он был под водой, просто побарахтались там. Ещё много денег просят за подводные фотографии, торговались до последнего) в целом советую всем, кто хочет попробовать дайвинг👍

  • Н
    Наталия
    10 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Замечательная прогулка на яхте! Организация, количество туристов на яхте, отношение к туристам - все на высшем уровне (нам есть с чем
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    сравнивать!) Мы с мужем первый раз были на дайвинге, все доходчиво объяснили, всему научили, впечатлений было море😊 Еще раз спасибо Наталье за организацию и всей команде - за прогулку.

  • Е
    Екатерина
    25 апреля 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Был выбор между аналогичной поездкой, которую предлагал туроператор, за 45 евро и этим туром с Трипстера. Разница в 20 Евро.
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    Гид туроператора заявлял, что его экскурсии безопаснее (лучше яхта, отвозят в правильные места, сразу записывают номер страховки и в случае чего - сразу организуют помощь). По факту яхты по в порту визуально примерно одинаковые (старых дырявых барж не наблюдалось) и предложенная яхта была вполне комфортной. Количество туристов тоже было не ту мач, т. е. расселись свободно. В места все яхты идут примерно одинаковые, плюс-минус. Отношение команды очень понравилось, все члены экипажа были приветливые и заботились о комфорте и безопасности туристов. Обед был не шикарным (без каких-либо изысков и морепродуктов), но вполне съедобный. Подозреваю, что разница в цене в основном из-за него. Нам не повезло с погодой, был ветер, волны и течение сильно сносило, так что туристов на рифах собирали спасательными кругами и потом возили уже только на кругах. По хорошему, в такую погоду не следовало бы проводить экскурсии, но ….. все яхты вышли в море и кроме нашей вокруг была еще армада штук в 30, которые шли тем же курсом с похожими целями. Жалко, что поездка вообще не предусматривает какого-либо рассказа экскурсовода (не знаю, как дело обстоит на аналогичных экскурсиях на яхтах, расспросите). На яхте работал фотограф. Снимки профи всегда позволяют выбрать несколько классных. По прошествии времени будет хорошая память. Плаванием с аквалангом не занималась, но для храбрых сердцем есть такая возможность. В шторм это реальный шанс что-то рассмотреть на рифах (если останется время после адаптации в акваланге и борьбы со страхом погружения). Само море стоило поездки точно, оно прекрасно.

  • И
    Инна
    19 апреля 2024
    Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
    Все понравилось. Организация путешествия на высшем уровне. Локации завораживающие. Не удалось подайвить, но это уже как оказалось наша невозможность погрузиться по состоянию
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    здоровья. 🥲20$ долларам не возвращают, которые оплачены за погружение - это большой минус. ⚠️Сами инструктора очень сильно обеспечивают безопасность и комфорт путешествия. Потеряли маску, искали два часа - нашли. Спасибо! Кормят очень вкусно и сытно. Инструктор почему-то просто завез на кораллы, об которые я в итоге порезала ногу. Но рану быстро обрабатывали. Снорклинг не понравился, т. к из-за большого скопления людей и кораблей, а также течения рыб вообще не было. ❗️Отмечу, что люди которые дайвили были очень довольны. Проблема только со снорклингом. Команда корабля (яхты) Gavanna one love❤️

    Все понравилось. Организация путешествия на высшем уровне
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
    Получила огромное удовольствие! Все организовано на очень достойном уровне! Подробный инструктаж перед погружением, внимательное отношение. Организаторы делают все, чтобы отдых был безопасным. Спасибо ❤️❤️❤️
  • В
    Виктория
    12 февраля 2024
    Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
    Все прошло хорошо, как в описании
  • В
    Вера
    30 октября 2023
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Отличная организация! Понравилось
  • Т
    Татьяна
    26 августа 2023
    Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
    Тур супер, рекомендую! Есть отклонения: 1) обещали до 15 участников, реально - взрослых 20, с детьми - 30; 2) по
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    времени было 10 часов. Яхта чистая, персонал приветливый, дайвинг-инструкторы великолепные, обед скромный, но сытный: говядина, кура, три гарнира, три салата. После заказа вам предложат дайвинг, заранее можно оплатить 2 погружения на чел. по 10(!)мин. Рекомендую платить за одно и продлять его на судне, если вы не профи. Фото / видео подводн. платные, дороже всей экскурсии. Торгуйтесь!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Белый остров»

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  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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