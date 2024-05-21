1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
9 часов
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: дайвинг и отдых на Белом острове
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте, погружаясь в сокровищницу морских красот Рас-Мохаммеда
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
8.5 часов
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Групповая
9 часов
В Шарм-Эль-Шейхе: Рас-Мохаммед и Белый остров
Начало: Гид заберет вас из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
$25 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650€553 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРената21 мая 2024Все понравилось
- ААнна17 мая 2024Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
- ААлександра16 мая 2024Очень сильно понравился дайвинг, красота невероятная. Классная команда на корабле и инструктора, было весело в самой поездке и на дайвинге
- ННаталия10 мая 2024Замечательная прогулка на яхте! Организация, количество туристов на яхте, отношение к туристам - все на высшем уровне (нам есть с чем
- ЕЕкатерина25 апреля 2024Был выбор между аналогичной поездкой, которую предлагал туроператор, за 45 евро и этим туром с Трипстера. Разница в 20 Евро.
- ИИнна19 апреля 2024Все понравилось. Организация путешествия на высшем уровне. Локации завораживающие. Не удалось подайвить, но это уже как оказалось наша невозможность погрузиться по состоянию
- ООльга16 апреля 2024Получила огромное удовольствие! Все организовано на очень достойном уровне! Подробный инструктаж перед погружением, внимательное отношение. Организаторы делают все, чтобы отдых был безопасным. Спасибо ❤️❤️❤️
- ВВиктория12 февраля 2024Все прошло хорошо, как в описании
- ВВера30 октября 2023Отличная организация! Понравилось
- ТТатьяна26 августа 2023Тур супер, рекомендую! Есть отклонения: 1) обещали до 15 участников, реально - взрослых 20, с детьми - 30; 2) по
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Белый остров»
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