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Гид туроператора заявлял, что его экскурсии безопаснее (лучше яхта, отвозят в правильные места, сразу записывают номер страховки и в случае чего - сразу организуют помощь). По факту яхты по в порту визуально примерно одинаковые (старых дырявых барж не наблюдалось) и предложенная яхта была вполне комфортной. Количество туристов тоже было не ту мач, т. е. расселись свободно. В места все яхты идут примерно одинаковые, плюс-минус. Отношение команды очень понравилось, все члены экипажа были приветливые и заботились о комфорте и безопасности туристов. Обед был не шикарным (без каких-либо изысков и морепродуктов), но вполне съедобный. Подозреваю, что разница в цене в основном из-за него. Нам не повезло с погодой, был ветер, волны и течение сильно сносило, так что туристов на рифах собирали спасательными кругами и потом возили уже только на кругах. По хорошему, в такую погоду не следовало бы проводить экскурсии, но ….. все яхты вышли в море и кроме нашей вокруг была еще армада штук в 30, которые шли тем же курсом с похожими целями. Жалко, что поездка вообще не предусматривает какого-либо рассказа экскурсовода (не знаю, как дело обстоит на аналогичных экскурсиях на яхтах, расспросите). На яхте работал фотограф. Снимки профи всегда позволяют выбрать несколько классных. По прошествии времени будет хорошая память. Плаванием с аквалангом не занималась, но для храбрых сердцем есть такая возможность. В шторм это реальный шанс что-то рассмотреть на рифах (если останется время после адаптации в акваланге и борьбы со страхом погружения). Само море стоило поездки точно, оно прекрасно.