Круиз на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров

Морская экскурсия в Рас-Мохаммед и на Белый остров — это идеальный способ открыть подводный мир Красного моря.

Комфортабельная яхта, вкусный обед и сопровождение опытных гидов сделают ваш день незабываемым для всей семьи.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Откройте для себя Рас-Мохаммед Прекрасный способ увидеть Морской национальный парк Рас-Мохаммед — всемирно известный приют морской жизни и богатых систем коралловых рифов. Это исключительно популярное путешествие благодаря легкости доступа, где вы сможете лично увидеть удивительные подводные чудеса Красного моря. Идеально для всей семьи Отличное путешествие для всей семьи с включенным обедом и квалифицированным гидом, который всегда будет рядом с вами, обеспечивая комфорт, безопасность и яркие впечатления на протяжении всей поездки. Комфорт на борту • Самые чистые и хорошо обслуживаемые лодки с профессиональным экипажем • Просторная солнечная палуба наверху для отдыха и наслаждения видами • Роскошный салон с кондиционером внизу для максимального комфорта Свежий обед на борту Наши повара соблюдают самые высокие стандарты гигиены и используют только лучшие свежие ингредиенты:
свеженарезанные салаты • рис, макароны и картофель • курица и традиционная египетская кофта Снорклинг в лучших местах Две остановки в одних из лучших мест для подводного плавания на Красном море позволят вам насладиться красотой коралловых рифов и богатством морской жизни, скрывающейся прямо под поверхностью воды. Наши опытные гиды по подводному плаванию всегда сопровождают вас, обеспечивая безопасность и помогая получить максимум удовольствия от каждого момента вашего морского приключения.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Морской национальный парк Рас-Мохаммед
  • Белый остров
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Круиз на яхте
  • Посещение Белого острова
  • Обед «шведский стол»
Что не входит в цену
  • Плата за вход в национальный парк (5 евро по прибытии)
  • Снаряжение для подводного плавания (5 евро за штуку)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Отличный круиз экскурсия! Все как описано: забрали из отеля на микроавтобусе, людей было немного. Очень доброжелательные и веселые все и водитель и команда на корабле. Рускоговорящие инструктора в команде дайверов.
нами были русские туристы и итальянцы.
Покормили вкусно и достаточно.
Рифы красивые, вторая остановка с каньонами еще красивей первой.
Спасибо большое за впечатления!
P/S Фотограф на корабле слишком дорогой, хотел за фото файлы скинуть на вотсапп 70 долларов. Хотя работал со мной не более 10 минут.
Я попросила 5 фото за 10-13 долларов, он не согласился. Хотя вначале цену не называет.
Остался без денег совсем, а я без фото.

Все было на высшем уровне!
Было очень весело, спасибо!
Яхта хороших размеров, а людей мало, что очень повезло.
