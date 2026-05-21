Морская экскурсия в Рас-Мохаммед и на Белый остров — это идеальный способ открыть подводный мир Красного моря.
Комфортабельная яхта, вкусный обед и сопровождение опытных гидов сделают ваш день незабываемым для всей семьи.
Комфортабельная яхта, вкусный обед и сопровождение опытных гидов сделают ваш день незабываемым для всей семьи.
Описание экскурсии
Откройте для себя Рас-Мохаммед Прекрасный способ увидеть Морской национальный парк Рас-Мохаммед — всемирно известный приют морской жизни и богатых систем коралловых рифов. Это исключительно популярное путешествие благодаря легкости доступа, где вы сможете лично увидеть удивительные подводные чудеса Красного моря. Идеально для всей семьи Отличное путешествие для всей семьи с включенным обедом и квалифицированным гидом, который всегда будет рядом с вами, обеспечивая комфорт, безопасность и яркие впечатления на протяжении всей поездки. Комфорт на борту • Самые чистые и хорошо обслуживаемые лодки с профессиональным экипажем • Просторная солнечная палуба наверху для отдыха и наслаждения видами • Роскошный салон с кондиционером внизу для максимального комфорта Свежий обед на борту Наши повара соблюдают самые высокие стандарты гигиены и используют только лучшие свежие ингредиенты:
свеженарезанные салаты • рис, макароны и картофель • курица и традиционная египетская кофта Снорклинг в лучших местах Две остановки в одних из лучших мест для подводного плавания на Красном море позволят вам насладиться красотой коралловых рифов и богатством морской жизни, скрывающейся прямо под поверхностью воды. Наши опытные гиды по подводному плаванию всегда сопровождают вас, обеспечивая безопасность и помогая получить максимум удовольствия от каждого момента вашего морского приключения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морской национальный парк Рас-Мохаммед
- Белый остров
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Круиз на яхте
- Посещение Белого острова
- Обед «шведский стол»
Что не входит в цену
- Плата за вход в национальный парк (5 евро по прибытии)
- Снаряжение для подводного плавания (5 евро за штуку)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Отличный круиз экскурсия! Все как описано: забрали из отеля на микроавтобусе, людей было немного. Очень доброжелательные и веселые все и водитель и команда на корабле. Рускоговорящие инструктора в команде дайверов.
С
С
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Все было на высшем уровне!
Было очень весело, спасибо!
Яхта хороших размеров, а людей мало, что очень повезло.
Было очень весело, спасибо!
Яхта хороших размеров, а людей мало, что очень повезло.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии на «Круиз на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров»
Групповая
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на яхте к Рас-Мохаммеду для незабываемого дня с дайвингом и снорклингом. Откройте для себя Египетские Мальдивы и зарядитесь энергией моря
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
$45 за человека
Групповая
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Белоснежная яхта, лазурное море и идеальный отдых в национальном парке Рас-Мохаммед. Дайвинг, снорклинг и обед на борту - всё для вашего удовольствия
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$44 за человека
Групповая
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Ощутить всю прелесть отдыха на яхте в Красном море
Начало: От шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$43 за человека
Групповая
Рас-Мохаммед и Белый остров на VIP-яхте (из Шарм-эль-Шейха)
Морская прогулка по заповеднику с купанием, снорклингом и отдыхом в открытом море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
31 мая в 08:00
$75 за человека
$26 за человека