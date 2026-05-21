Откройте для себя Рас-Мохаммед Прекрасный способ увидеть Морской национальный парк Рас-Мохаммед — всемирно известный приют морской жизни и богатых систем коралловых рифов. Это исключительно популярное путешествие благодаря легкости доступа, где вы сможете лично увидеть удивительные подводные чудеса Красного моря. Идеально для всей семьи Отличное путешествие для всей семьи с включенным обедом и квалифицированным гидом, который всегда будет рядом с вами, обеспечивая комфорт, безопасность и яркие впечатления на протяжении всей поездки. Комфорт на борту • Самые чистые и хорошо обслуживаемые лодки с профессиональным экипажем • Просторная солнечная палуба наверху для отдыха и наслаждения видами • Роскошный салон с кондиционером внизу для максимального комфорта Свежий обед на борту Наши повара соблюдают самые высокие стандарты гигиены и используют только лучшие свежие ингредиенты:

свеженарезанные салаты • рис, макароны и картофель • курица и традиционная египетская кофта Снорклинг в лучших местах Две остановки в одних из лучших мест для подводного плавания на Красном море позволят вам насладиться красотой коралловых рифов и богатством морской жизни, скрывающейся прямо под поверхностью воды. Наши опытные гиды по подводному плаванию всегда сопровождают вас, обеспечивая безопасность и помогая получить максимум удовольствия от каждого момента вашего морского приключения.