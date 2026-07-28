Всего в нескольких километрах от курортов Шарм-эль-Шейха начинается совсем другой мир — бескрайняя пустыня с песчаными дюнами.
Вы прокатитесь по её просторам на квадроцикле, познакомитесь с традициями местных жителей и сделаете остановку на чай в бедуинской деревне.
Вы прокатитесь по её просторам на квадроцикле, познакомитесь с традициями местных жителей и сделаете остановку на чай в бедуинской деревне.
Описание экскурсии
Трансфер и подготовка
Мы заберём вас из отеля и доставим на базу квадроциклов. Перед стартом инструктор расскажет о правилах безопасности, покажет, как управлять техникой, и выдаст защитный шлем.
Поездка по пустыне
После инструктажа отправимся покорять песчаные маршруты. Вас ждут скоростные участки, невысокие дюны и живописные виды Синайской пустыни, где можно почувствовать настоящий дух приключений.
Бедуинская деревня
Сделаем остановку в традиционном поселении бедуинов. Здесь вы отдохнёте, попробуете ароматный чай и познакомитесь с образом жизни обитателей пустыни.
Обратный путь
После отдыха вновь сядем за руль квадроциклов и вернёмся на базу, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: автомобиль с кондиционером, трансфер из отеля и обратно, инструктор по пустыне, посещение бедуинской деревни, традиционный бедуинский чай, шлем
- Не включено: входной билет на территорию базы — $5 за чел., шарф и защитные очки — по желанию
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммед — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Наша компания работает в туристической сфере больше 15 лет. Встречаем путешественников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Грузии. Мы организуем туры и экскурсии в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и Марса-Аламе. Знаем лучшие места для снорклинга, дайвинга, сафари и знакомства с историей. Нам нравится показывать гостям красоту Египта и дарить им незабываемые воспоминания. Сделаем всё возможное, чтобы и ваша поездка была особенной!
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