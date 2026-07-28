Всего в нескольких километрах от курортов Шарм-эль-Шейха начинается совсем другой мир — бескрайняя пустыня с песчаными дюнами. Вы прокатитесь по её просторам на квадроцикле, познакомитесь с традициями местных жителей и сделаете остановку на чай в бедуинской деревне.

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Описание экскурсии

Трансфер и подготовка

Мы заберём вас из отеля и доставим на базу квадроциклов. Перед стартом инструктор расскажет о правилах безопасности, покажет, как управлять техникой, и выдаст защитный шлем.

Поездка по пустыне

После инструктажа отправимся покорять песчаные маршруты. Вас ждут скоростные участки, невысокие дюны и живописные виды Синайской пустыни, где можно почувствовать настоящий дух приключений.

Бедуинская деревня

Сделаем остановку в традиционном поселении бедуинов. Здесь вы отдохнёте, попробуете ароматный чай и познакомитесь с образом жизни обитателей пустыни.

Обратный путь

После отдыха вновь сядем за руль квадроциклов и вернёмся на базу, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали