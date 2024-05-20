Описание экскурсии

Программа экскурсии• Трансфер из отеля до станции квадроциклов • После инструктажа мы отправляемся бороздить просторы пустыни. На самих квадроциклах нет сложности в управлении, только газ и тормоз, если вам будет страшно ехать самостоятельно, с вами сидит гид • По маршруту будет 2 остановки. Во время первой немного отдохнем и сделаем фото. Вторая остановка — в деревне бедуинов. Местные жители угостят вас травяным чаем. Также можно полазить по горам, сделать красивые снимки и, по желанию, покататься на верблюде Важная информация: С собой необходимо взять солнцезащитные средства, очки, головной убор, воду.