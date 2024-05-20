Испытайте острые ощущения от захватывающего сафари на квадроциклах по пустынным пейзажам Египта. Исследуйте бескрайние дюны и живописные горы на мощных квадроциклах. Насладитесь захватывающими видами на пустыню и узнайте о традициях бедуинов, кочевников пустыни. Отведайте бодрящий бедуинский чай.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Программа экскурсии• Трансфер из отеля до станции квадроциклов • После инструктажа мы отправляемся бороздить просторы пустыни. На самих квадроциклах нет сложности в управлении, только газ и тормоз, если вам будет страшно ехать самостоятельно, с вами сидит гид • По маршруту будет 2 остановки. Во время первой немного отдохнем и сделаем фото. Вторая остановка — в деревне бедуинов. Местные жители угостят вас травяным чаем. Также можно полазить по горам, сделать красивые снимки и, по желанию, покататься на верблюде Важная информация: С собой необходимо взять солнцезащитные средства, очки, головной убор, воду.
Каждый день 4:00, 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Катание на квадроцикле
Что не входит в цену
- Напитки
- Услуги фотографа
- Катание на верблюде
- Арафатка
- Очки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 4:00, 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
20 мая 2024
Супер. Очень понравилось) но берите с собой воду и арафатку иначе будут разводить и продавать в тридорога
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