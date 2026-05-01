Пустынный драйв и морские развлечения складываются в один насыщенный маршрут.
Утром вас ждут квадроциклы, багги и верблюды, днём — чаепитие у бедуинов и обед на берегу, а затем — купание, катание на банане и полёт над Красным морем. Подойдёт тем, кто любит яркие впечатления и не хочет выбирать между экстримом и отдыхом.
Утром вас ждут квадроциклы, багги и верблюды, днём — чаепитие у бедуинов и обед на берегу, а затем — купание, катание на банане и полёт над Красным морем. Подойдёт тем, кто любит яркие впечатления и не хочет выбирать между экстримом и отдыхом.
Описание экскурсии
- Вас доставят из отеля к точке старта. Инструкторы расскажут о безопасности, выдадут экипировку, покажут, как управлять квадроциклами и багги
- Первая часть дня пройдёт среди дюн. Вы прокатитесь на квадроциклах по песку и мягкому грунту на квадроцикле, почувствуете скорость
- Затем пересядете на 2-местный багги и продолжите путь среди барханов. На маршруте будут остановки, чтобы отдохнуть и сделать фото
- После динамичной части — неспешная прогулка на верблюде
- Вы выпьете чая со сладостями в бедуинской палатке и познакомитесь с местным укладом жизни
- Из пустыни отправитесь к Красному морю. Подниметесь над водой и побережьем на парашюте
- После — пронесётесь по волнам на скоростном катере и надувном банане
- В завершение искупаетесь и отдохнёте на пляже, а потом мы отвезём вас в отель
Ориентировочный тайминг
9:00–9:30 — выезд из отеля, прибытие в сафари-центр
9:30–10:00 — катание на квадроциклах по пустыне
10:00–10:30 — катание на багги
10:30–10:40 — прогулка на верблюде
10:40–11:30 — фотостоп в пустыне и чаепитие в бедуинской деревне
11:30–12:00 — переезд к морю
12:00–12:30 — парасейлинг и катание на скоростном катере
13:00–13:10 — катание на банане
13:30–14:00 — обед, отдых на пляже и купание
14:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Перед катанием на квадроциклах и багги все проходят обязательный инструктаж. Во время морских развлечений получают спасжилеты, а при необходимости — перчатки и шлемы. Полёт на парашюте проводится только при безопасных погодных условиях
- Используется только лицензированный транспорт. Вся техника регулярно проходит технический контроль
- Если общий вес 2 участников на квадроцикле или на парашюте превышает 150 кг, нужна доплата $10
- В стоимость входят активности, чай и сладости у бедуинов, обед (без напитков, в меню — мясо, курица или рыба)
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Цена на одноместный квадроцикл
|$60
|Цена двухместного квадроцикла (2 человека)
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем здравствуйте! Наша компания в туризме более 15 лет, тысячи положительных отзывов от наших путешественников. В каждой экскурсионной программе всё продумано до мелочей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Экскурсия очень понравилась всё было на высоком уровне 👍 Отличная организация, чёткий тайминг, без задержек. Всё продумано, комфортно и понятно.
Программа насыщенная, но при этом не утомительная все проходило легко и с хорошим настроением. Отдельно хочется отметить дружелюбную команду и внимательное отношение.
В целом остались только положительные впечатления, всё прошло очень хорошо 😊
Программа насыщенная, но при этом не утомительная все проходило легко и с хорошим настроением. Отдельно хочется отметить дружелюбную команду и внимательное отношение.
В целом остались только положительные впечатления, всё прошло очень хорошо 😊
Мохамед
Ответ организатора:
Спасибо большое, Эми, за такой подробный и тёплый отзыв 🙏 Нам очень приятно, что вы остались довольны и оценили организацию
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Е
отличная экскурсия, все как в описании, даже сделали индивидуальную экскурсию не предупредив, что очень хорошо и неожиданно, персонал отличный, кто то знает русский язык хорошо, а кто то 50/50, желаю процветания данной экскурсии)😁
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А
экскурсия очень понравилась, очень удивило особенное отнощение к нам, индивидуально, не смотря что мы были вроде в группе из примерно 30 человек, нас 3х индивидуально сопровождали на сафари, прогулке на
Мохамед
Ответ организатора:
Алексей, большое спасибо за ваш отзыв! 🙏 Нам очень приятно, что вам понравилась экскурсия и вы отметили индивидуальный подход —
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