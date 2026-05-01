читать дальше уменьшить верблюдах. я отказался отпарасайлинга, так в итоге предложиди второй раз жене с дочкой полетать, чем они и воспользовались. Мы хотели побыстрее вернуться в отель, так как немного поджарились на солнышке, вызвали такси не дождавшись обеда, но нам его привезли в отель.

экскурсия очень понравилась, очень удивило особенное отнощение к нам, индивидуально, не смотря что мы были вроде в группе из примерно 30 человек, нас 3х индивидуально сопровождали на сафари, прогулке на