Сафари на квадроциклах или багги по Синайской пустыне на рассвете или закате

Прокатиться с ветерком среди скал и песчаных барханов и посетить бедуинскую деревню
Катание на квадроциклах или багги по мягким барханам — это драйв и энергия, настоящее приключение, которое понравится и детям, и взрослым. Вы погрузитесь в мир пустыни, полюбуетесь прекрасными видами.

А ещё мы заглянем в деревушку, спрятанную в жарких песках — вы познакомитесь с бытом бедуинов и поймёте, как они живут вдали от шумного города.
4.5
2 отзыва
Сафари на квадроциклах или багги по Синайской пустыне на рассвете или закате
Сафари на квадроциклах или багги по Синайской пустыне на рассвете или закате
Сафари на квадроциклах или багги по Синайской пустыне на рассвете или закате
Ближайшие даты:
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Время начала: 04:30, 08:00, 14:00

Описание экскурсии

Мы встретим вас у вашего отеля и отвезём в пустыню — здесь вас ждёт несложный инструктаж. А затем отправимся покорять песчаные просторы! Вы полюбуетесь прекрасными видами, поймаете драйв от поездки. Конечно, будут и остановки, где вы сделаете отличные фото.

Обязательно заглянем в колоритную бедуинскую деревню: насладимся атмосферой и вкусным травяным чаем, который прекрасно утоляет жажду в жару. А по желанию можно будет покататься на верблюде.

Организационные детали

  • При бронировании пришлите, пожалуйста, название отеля, номер комнаты
  • С вами будет опытный русскоговорящий инструктор
  • Катание на квадроциклах или багги длится 1,5 часа
  • В поездку можно брать детей от трёх лет (в багги или на квадроцикл со взрослым)
  • Чай входит в стоимость поездки
  • Катание на верблюде (по желанию) — $8 за 10 минут

ежедневно в 04:30, 08:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$20
Одиночный квадроцикл для одного$20
Двойной квадроцикл для двоих$25
Двойной багги для двоих$38
Семейный багги (максимум 4 человека)$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30, 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
10 мар 2025
В целом экскурсия понравилась. Организатор связывается по wa, водитель также написал заранее в wa, но перепутал место ожидания, но достаточно быстро разобрались.
Договаривались на экскурсию на 2-х местном багги. Но выдали
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2 четырехместных. Они менее маневренные и более громоздкие.
Также не было никакой договоренности про фотографии, стоимость услуг. Фотограф просто поехал с нами, всю дорогу снимал, потом просто предъявил цену. Удалось немного поторговаться, но все равно вышла приличная сумма. Считаю, что организаторы обязаны об этом предупреждать.
Также давольно долго провели у бедуинов, сопровождающий никак не хотел уезжать, сидел пил чай и курил, а мы с детьми его ждали. После также пришлось подождать водителя обратно. Обратно вез очень веселый водитель и не смотря на то, что завозили ещё в другие отели, мы весело провели время. В целом катание по пустыне заняло 1 час, этого вполне достаточно и было красиво, стоило того, чтобы съездить. За эту стоимость организация хорошая, но есть, что улучшить)

Очень рады, что доплатили за индивидуальную поездку, а не катались в группе.

Денис
3 мар 2025
Все было отлично,поездка на багги была очень крутая,очень понравилось выступление артистов вечером и ужин,спасибо вам.

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