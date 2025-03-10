Катание на квадроциклах или багги по мягким барханам — это драйв и энергия, настоящее приключение, которое понравится и детям, и взрослым. Вы погрузитесь в мир пустыни, полюбуетесь прекрасными видами. А ещё мы заглянем в деревушку, спрятанную в жарких песках — вы познакомитесь с бытом бедуинов и поймёте, как они живут вдали от шумного города.

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Описание экскурсии

Мы встретим вас у вашего отеля и отвезём в пустыню — здесь вас ждёт несложный инструктаж. А затем отправимся покорять песчаные просторы! Вы полюбуетесь прекрасными видами, поймаете драйв от поездки. Конечно, будут и остановки, где вы сделаете отличные фото.

Обязательно заглянем в колоритную бедуинскую деревню: насладимся атмосферой и вкусным травяным чаем, который прекрасно утоляет жажду в жару. А по желанию можно будет покататься на верблюде.

Организационные детали