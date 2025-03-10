Катание на квадроциклах или багги по мягким барханам — это драйв и энергия, настоящее приключение, которое понравится и детям, и взрослым. Вы погрузитесь в мир пустыни, полюбуетесь прекрасными видами.
А ещё мы заглянем в деревушку, спрятанную в жарких песках — вы познакомитесь с бытом бедуинов и поймёте, как они живут вдали от шумного города.
А ещё мы заглянем в деревушку, спрятанную в жарких песках — вы познакомитесь с бытом бедуинов и поймёте, как они живут вдали от шумного города.
Описание экскурсии
Мы встретим вас у вашего отеля и отвезём в пустыню — здесь вас ждёт несложный инструктаж. А затем отправимся покорять песчаные просторы! Вы полюбуетесь прекрасными видами, поймаете драйв от поездки. Конечно, будут и остановки, где вы сделаете отличные фото.
Обязательно заглянем в колоритную бедуинскую деревню: насладимся атмосферой и вкусным травяным чаем, который прекрасно утоляет жажду в жару. А по желанию можно будет покататься на верблюде.
Организационные детали
- При бронировании пришлите, пожалуйста, название отеля, номер комнаты
- С вами будет опытный русскоговорящий инструктор
- Катание на квадроциклах или багги длится 1,5 часа
- В поездку можно брать детей от трёх лет (в багги или на квадроцикл со взрослым)
- Чай входит в стоимость поездки
- Катание на верблюде (по желанию) — $8 за 10 минут
ежедневно в 04:30, 08:00 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$20
|Одиночный квадроцикл для одного
|$20
|Двойной квадроцикл для двоих
|$25
|Двойной багги для двоих
|$38
|Семейный багги (максимум 4 человека)
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30, 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Провела экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, живу в Египте с 2014 года. Работаю с путешественниками из разных стран. Я побывала в разных уголках Египта и собрала отличную команду гидов-египтологов — мы сделалиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 мар 2025
В целом экскурсия понравилась. Организатор связывается по wa, водитель также написал заранее в wa, но перепутал место ожидания, но достаточно быстро разобрались.
Договаривались на экскурсию на 2-х местном багги. Но выдали
Договаривались на экскурсию на 2-х местном багги. Но выдали
Денис
3 мар 2025
Все было отлично,поездка на багги была очень крутая,очень понравилось выступление артистов вечером и ужин,спасибо вам.
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