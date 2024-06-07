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экскурс по истории Египта:) Сначала мы с женой ехали на багги, а Валид и сопровождающий на квадриках. Потом на 2/3 пути была остановка где по мнению сопровождающего было отличное (обычное) место для фотосессии, сделал нам кринжовые фотки с камнем 😅 хорошо что мы остановились до этого в другом месте и сделали фото которые нравятся нам, но этого как оказалось делать нельзя:) поэтому сразу обговорите этот момент, если вдруг вам как и нам показалось, что вы можете ехать как хотите и останавливаться где хотите. В общем потом мы поменялись и погоняли на квадроциклах. Без сомнений индивидуальная экскурсия гораздо лучше групповой где ты едешь конвоем с одной скоростью и глотаешь пыль. Спасибо Валиду, рекомендуем 👍🏻