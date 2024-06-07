1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
«Финальной точкой нашего путешествия будет деревня бедуинов»
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
«В середине маршрута будет сделана остановка для фотосессии и чаепития у бедуинов»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€45 за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
«Вторая остановка в деревне бедуинов»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€13 за человека
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
«Вы расшифруете иероглифы, увидите загадочные дольмены, а на обед попробуете аутентичные блюда бедуинов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Сделаем привал в бедуинской деревне»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€100 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«Группу сопровождает местный житель-бедуин, который может пройти по здешним тропам с закрытыми глазами»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
€28 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
«Шоу и ужин в лагере бедуинов (2 часа)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от €55 за человека
Групповая
3 часа
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Насладитесь нежными оттенками гор и песка, заглянете в гости к бедуинам и выпьете чашечку ароматного чая»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
€15 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«После сафари вы сможете остановиться в бедуинской деревушке — пообщаться с местными жителями, отдохнуть за чашкой чая или прокатиться на верблюде»
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от €35 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
«День-приключение: квадроциклы, пустыня и бедуины»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€15 за человека
Групповая
4.5 часа
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
«Заглянете в бедуинское поселение, прокатитесь на верблюдах и попробуете местный ароматный чай»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
€55 за человека
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«Радушные бедуины покажут вам свой быт, который почти не изменился с течением времени, и угостят чашечкой чая»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
«А после угоститесь целебным бедуинским чаем»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€35 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Вас встретят бедуины и угостят чашечкой чая, а я расскажу об истории, современном быте и нравах коренных жителей Синайской пустыни»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сафари на верблюдах к бедуинам Синая: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу настоящего приключения: верблюды, бедуины и пустынные пейзажи ждут вас
«Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы понаблюдаете за приготовлением пищи, попробуете аутентичный арабский чай и познакомитесь с бытом кочевников»
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Вы погоняете по дюнам, насладитесь фантастическими пейзажами, побываете в гостях у бедуинов, узнаете об их традициях и быте и попробуете традиционный чай кочевников»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«Вечер среди бедуинов в Сант-Катрин»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомьтесь с культурой и обычаями бедуинов, их укладом жизни и традиционными угощениями»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Активный отдых в Шарм-Эль-Шейхе: поездка на горных мотоциклах по пустыне
Погрузитесь в мир адреналина и захватывающих видов с экскурсией на горном мотоцикле по пустыне Шарм-Эль-Шейха. Встреча с бедуинами и чаепитие в их деревне
Начало: От вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«В финале вас ждет остановка для отдыха и чаепития в деревне бедуинов, где вы насладитесь вкусным чаем и общением с местными жителями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Две остановки: для фото/видео и в деревне бедуинов»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Деревня бедуинов: здесь вас ждет порция местного колорита, а также вкусный обед перед обратной дорогой (около 45 минут)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
Начало: Шлагбаум отеля
«Вы проведете время в бедуинской деревне с незабываемыми впечатлениями»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Групповая
5 часов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«Прокатитесь на верблюде и посетите деревню бедуинов»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
«в бедуинской деревне (с верблюдами — +30€)»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
«Это индивидуальная экскурсия для вашей семьи/компании, но в заповеднике и деревне бедуинов вместе с вами будут и другие путешественники»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от €198 за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
«Заедем в гости к жителям пустыни в бедуинскую деревню»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
«Здесь местные бедуины угостят вас завтраком, чаем и кофе»
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
€390 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
Прокатиться по Синайской пустыне и посетить деревню бедуинов в компании опытного инструктора
Начало: У отеля
«Деревня бедуинов (20-30 минут)»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДанил7 июня 2024Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию — сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха, в целом все понравилось, покатались по пустыне на квадроциклах, посетили лагерь
- ИИрина4 июня 2024Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
- ЮЮрий3 июня 2024Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
- ВВиктория28 мая 2024В целом хорошо, нам понравилось) Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в
- ММарат28 мая 2024Индивидуальный тур, это возможность не ждать, пока все соберутся, это возможность договориться об индивидуальной программе (это надо обязательно проговорить). И
- ККсения27 мая 2024Экскурсия была 13 мая, всё понравилось! После бронирования на сайте, организатор Наталья написала информацию в Вотсапе, скинула ещё возможные экскурсии и
- ВВладислав26 мая 2024Были на экскурсии в мае, все прошло отлично. 👌🏻 Валид позаботился обо всём. По пути на место назначения он провел небольшой
- ВВиктория25 мая 2024Отличная экскурсия! Все понравилось! Трансфер забрал во время,на индивидуальной машине!) Отличный закат, красивые получились фото. . в подарок дали прокатиться на верблюде, очень приятно! Квадроциклы в хорошем состоянии(до этого была на подобной экскурсии, глохли каждые 5 мин) спасибо за организацию! Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Бедуины»
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