Экскурсии к бедуинам из Шарм-Эль-Шейха

Найдено 29 экскурсий в категории «Бедуины» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
«Финальной точкой нашего путешествия будет деревня бедуинов»
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
100 за всё до 4 чел.
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
6 отзывов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
«В середине маршрута будет сделана остановка для фотосессии и чаепития у бедуинов»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45 за человека
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
20 отзывов
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
«Вторая остановка в деревне бедуинов»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
13 за человека
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
«Вы расшифруете иероглифы, увидите загадочные дольмены, а на обед попробуете аутентичные блюда бедуинов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
550 за всё до 6 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Сделаем привал в бедуинской деревне»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
100 за всё до 2 чел.
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«Группу сопровождает местный житель-бедуин, который может пройти по здешним тропам с закрытыми глазами»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
«Шоу и ужин в лагере бедуинов (2 часа)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от 55 за человека
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
16 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Насладитесь нежными оттенками гор и песка, заглянете в гости к бедуинам и выпьете чашечку ароматного чая»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
15 за человека
Индивидуальное мотосафари в пустыне
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«После сафари вы сможете остановиться в бедуинской деревушке — пообщаться с местными жителями, отдохнуть за чашкой чая или прокатиться на верблюде»
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от 35 за всё до 10 чел.
На квадроциклах - по Синайской пустыне
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
«День-приключение: квадроциклы, пустыня и бедуины»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 за человека
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
«Заглянете в бедуинское поселение, прокатитесь на верблюдах и попробуете местный ароматный чай»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
55 за человека
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
«Радушные бедуины покажут вам свой быт, который почти не изменился с течением времени, и угостят чашечкой чая»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
55 за человека
Конная прогулка в пустыне из Шарм-эль-Шейха
🐴 Конные прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне из Шарм-Эль-Шейха с бедуинским чаем
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с конной прогулкой по пустыне. Вас ждет не только катание на лошадях, но и гостеприимство бедуинов
Начало: У вашего отеля
«А после угоститесь целебным бедуинским чаем»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
35 за человека
6 чудес Синая - авторский тур
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Вас встретят бедуины и угостят чашечкой чая, а я расскажу об истории, современном быте и нравах коренных жителей Синайской пустыни»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
390 за всё до 4 чел.
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 3 чел.
Индивидуальное сафари на верблюдах к Синайским горам и бедуинам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Сафари на верблюдах к бедуинам Синая: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу настоящего приключения: верблюды, бедуины и пустынные пейзажи ждут вас
«Караван верблюдов доставит вас в бедуинскую деревню, где вы понаблюдаете за приготовлением пищи, попробуете аутентичный арабский чай и познакомитесь с бытом кочевников»
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
100 за всё до 4 чел.
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Вы погоняете по дюнам, насладитесь фантастическими пейзажами, побываете в гостях у бедуинов, узнаете об их традициях и быте и попробуете традиционный чай кочевников»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
200 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«Вечер среди бедуинов в Сант-Катрин»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Вы познакомьтесь с культурой и обычаями бедуинов, их укладом жизни и традиционными угощениями»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Пустынное приключение на горном мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Активный отдых в Шарм-Эль-Шейхе: поездка на горных мотоциклах по пустыне
Погрузитесь в мир адреналина и захватывающих видов с экскурсией на горном мотоцикле по пустыне Шарм-Эль-Шейха. Встреча с бедуинами и чаепитие в их деревне
Начало: От вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«В финале вас ждет остановка для отдыха и чаепития в деревне бедуинов, где вы насладитесь вкусным чаем и общением с местными жителями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Две остановки: для фото/видео и в деревне бедуинов»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Деревня бедуинов: здесь вас ждет порция местного колорита, а также вкусный обед перед обратной дорогой (около 45 минут)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
🛞 Багги
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
Начало: Шлагбаум отеля
«Вы проведете время в бедуинской деревне с незабываемыми впечатлениями»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
9 отзывов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«Прокатитесь на верблюде и посетите деревню бедуинов»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
«в бедуинской деревне (с верблюдами — +30€)»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
«Это индивидуальная экскурсия для вашей семьи/компании, но в заповеднике и деревне бедуинов вместе с вами будут и другие путешественники»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от 198 за всё до 8 чел.
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛻 На квадроциклах
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
«Заедем в гости к жителям пустыни в бедуинскую деревню»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
60 за человека
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
«Здесь местные бедуины угостят вас завтраком, чаем и кофе»
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
390 за всё до 4 чел.
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Мини-группа
2 часа
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
Прокатиться по Синайской пустыне и посетить деревню бедуинов в компании опытного инструктора
Начало: У отеля
«Деревня бедуинов (20-30 минут)»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Данил
    7 июня 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде
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    и всюду на остановках, которые портят все фотографии. Так же как выяснилось потом нас не докатали 15 минут. Поездка на верблюде которую нам предложили длилась не 5 минут а минуты 2-3. В общем и целом хорошо, был рад прокатиться с ветерком, но второй раз бы не пошёл. Отдельно хочу отметить реактивность организатора Натальи, которая всегда была на связи и всегда решала возникающие вопросы.

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    Посетили индивидуальную экскурсию — сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха, в целом все понравилось, покатались по пустыне на квадроциклах, посетили лагерь
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    бедуинов, посмотрели небольшое шоу (шоу с огнем, танцы живота, шоу со змеями, танцы с юбкой), неплохо поужинали, посмотрели на луну через телескоп и просто на звезды. Примечание: берите с собой очки, так как пыль/песок летит в глаза, берите воду, пока будете кататься - попить негде, только уже в лагере бедуинов (но за отдельную плату, вода стоит 2$). Еще в самом начале просите шлем (при необходимости), так как гиды не предлагают, но для тех кто ездит первый раз желательно надевать шлем, для своей же безопасности.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
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    за организацию! У нас была индивидуальная экскурсия от и до! 1. На квадроциклах мы были втроем, никакой пыли от идущий впереди колонны, квадроциклы мощные, гид очень приветливый, сделал много фото! Никаких навязчивых предложений и тд, было очень комфортно. 2. После пустынной жары на быстром и комфортном трансфере оказались в прекрасной бухте Наама бей, катались на парашюте, ватрушке, банане. Оттуда также на индивидуальном трансфере забрали и доставили в отель. Все было быстро и четко, организация супер и цена отличная! Всем рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
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    заранее просите четко проговорить технику безопасности и правила езды, нам ее дали очень сжато и поверхностно, получилось что в пути мы сталкивались с большим количеством запретов, о которых не знали. Заранее и несколько раз проговорите какой стиль езды вы хотите, как быстро, если хотите ехать не в одну линию, а иногда по всей ширине дороге и т. д. Не стесняйтесь лишний раз напомнить гиду о ваших договоренностях и предпочтениях. Возьмите мелкие деньги на чаевые бедуинам, которые будут катать вас на верблюдах.

    Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждитеПоездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите
  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    В целом хорошо, нам понравилось) Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в
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    экскурсию. И что ужин включен, но напитки будут платно. Только после того, как я написала менеджеру, все поменялось. В лагере бедуинов нас встретил Валид и тогда уже был отличный сервис, любезно, заботливо, классно👍 Ездить по пустыне без толпы народу - это классно, можно погонять, адреналин! Шоу в лагере было интересное, ужин вкусный. Потом мы еще фотографировались со змеей, крокодилом. Наблюдение в телескоп можно и чуть подольше сделать, чем 5-7 минут)) Больше всего понравилась дорога обратно до базы - уже было не жарко, ехать на квадроцикле приятно, на небе много звезд и яркая луна! Обязательно берите с собой очки, так как пыль летит в глаза. И воду, пока будете кататься попить негде, только уже в лагере бедуинов.

  • М
    Марат
    28 мая 2024
    VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
    Индивидуальный тур, это возможность не ждать, пока все соберутся, это возможность договориться об индивидуальной программе (это надо обязательно проговорить). И
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    что для меня оказалось важно - в общей группе ты едешь караваном и глотаешь пыль от передних машин. Тут пыль тоже будет, но это уже не так как когда впереди идет 10 машин. Моя благодарность Валиду и гиду Магди.

  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Экскурсия была 13 мая, всё понравилось! После бронирования на сайте, организатор Наталья написала информацию в Вотсапе, скинула ещё возможные экскурсии и
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    всегда была на связи. Трансфер забрал вовремя, привезли на стоянку квадроциклов, познакомили с гидом, там ещё минут 10 ждали остальную часть группы. В это время нам провели инструктаж и повязали арафатки. Арафатки лучше привезти с собой, на месте слишком завышенная цена. Группа была небольшая, 4 человека, если боитесь ехать самостоятельно, можно ехать с инструктором. Арафатка и очки - обязательные атрибуты поездки, в пути очень пыльно и много песка. Насладились видами пустыни, заехали в бедуинскую деревню, там можно покататься на верблюде за доп. оплату (3-4 минуты) и выпить чай. На протяжении всей поездки вас сопровождает фотограф, по итогу можно приобрести фото и видео (прислали в тот же вечер). Обратно нас отвезли отдельно на машине. Однозначно рекомендую!!! Спасибо Наталье!

    Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!
  • В
    Владислав
    26 мая 2024
    VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
    Были на экскурсии в мае, все прошло отлично. 👌🏻 Валид позаботился обо всём. По пути на место назначения он провел небольшой
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    экскурс по истории Египта:) Сначала мы с женой ехали на багги, а Валид и сопровождающий на квадриках. Потом на 2/3 пути была остановка где по мнению сопровождающего было отличное (обычное) место для фотосессии, сделал нам кринжовые фотки с камнем 😅 хорошо что мы остановились до этого в другом месте и сделали фото которые нравятся нам, но этого как оказалось делать нельзя:) поэтому сразу обговорите этот момент, если вдруг вам как и нам показалось, что вы можете ехать как хотите и останавливаться где хотите. В общем потом мы поменялись и погоняли на квадроциклах. Без сомнений индивидуальная экскурсия гораздо лучше групповой где ты едешь конвоем с одной скоростью и глотаешь пыль. Спасибо Валиду, рекомендуем 👍🏻

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Отличная экскурсия! Все понравилось! Трансфер забрал во время,на индивидуальной машине!) Отличный закат, красивые получились фото. . в подарок дали прокатиться на верблюде, очень приятно! Квадроциклы в хорошем состоянии(до этого была на подобной экскурсии, глохли каждые 5 мин) спасибо за организацию! Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Бедуины»

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  1. Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
  2. Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
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  4. Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
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