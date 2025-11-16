Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя красоту заповедника Рас Мухаммед! Поездка на автобусе из Шарм-эль-Шейха к уникальному природному уголку — мангровые рощи, Озеро желаний, Ворота Аллаха и снорклинг у ярких коралловых рифов. Идеально для любителей природы и подводного мира!

Георгий Ваш гид в Шарм-эш-Шейхе Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов На чём проводится На автобусе Когда 📅 Расписание:Экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед на автобусе проходит ежедневно. С 08:00 до 13:30 $100 за человека

Описание водной прогулки 🔆 Рас Мухаммед — природное чудо Синая Добро пожаловать в национальный заповедник Рас Мухаммед — одно из самых красивых мест Египта, где пески пустыни встречаются с кристально чистыми водами Красного моря. Всего в 30 минутах езды от Шарм-эль-Шейха, вы окажетесь в сердце первозданной природы. 🌿 Здесь вас ждут: Мангровые заросли — редкое природное явление для этих широт Озеро Желаний — загадочное солёное озеро, окутанное легендами «Ворота Аллаха» — скальный проём, наполненный мистикой Живописные панорамы Синайского побережья 🐠 Для любителей моря и активного отдыха — две остановки для купания с маской (снорклинг) у потрясающих коралловых рифов. Вас ждёт встреча с красочными рыбами, редкими морскими обитателями и настоящим подводным волшебством! 🌞 Эта поездка подойдёт как для семей с детьми, так и для путешественников, ищущих душевную гармонию и вдохновение от природы. Важная информация: Не забудьте взять с собой: купальник, полотенце, солнцезащитные очки, головной убор, крем от загара. Паспорт обязателен (или копия)! Рекомендуется надеть удобную обувь. Детям до 5 лет — бесплатно, с 5 до 11 лет — детский билет. Экскурсия может быть отменена или перенесена в случае плохих погодных условий.

📅 Расписание:Экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед на автобусе проходит ежедневно. С 08:00 до 13:30