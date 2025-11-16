Откройте для себя красоту заповедника Рас Мухаммед! Поездка на автобусе из Шарм-эль-Шейха к уникальному природному уголку — мангровые рощи, Озеро желаний, Ворота Аллаха и снорклинг у ярких коралловых рифов. Идеально для любителей природы и подводного мира!
Описание водной прогулки
🔆 Рас Мухаммед — природное чудо СинаяДобро пожаловать в национальный заповедник Рас Мухаммед — одно из самых красивых мест Египта, где пески пустыни встречаются с кристально чистыми водами Красного моря. Всего в 30 минутах езды от Шарм-эль-Шейха, вы окажетесь в сердце первозданной природы. 🌿 Здесь вас ждут: Мангровые заросли — редкое природное явление для этих широт Озеро Желаний — загадочное солёное озеро, окутанное легендами «Ворота Аллаха» — скальный проём, наполненный мистикой Живописные панорамы Синайского побережья 🐠 Для любителей моря и активного отдыха — две остановки для купания с маской (снорклинг) у потрясающих коралловых рифов. Вас ждёт встреча с красочными рыбами, редкими морскими обитателями и настоящим подводным волшебством! 🌞 Эта поездка подойдёт как для семей с детьми, так и для путешественников, ищущих душевную гармонию и вдохновение от природы. Важная информация: Не забудьте взять с собой: купальник, полотенце, солнцезащитные очки, головной убор, крем от загара. Паспорт обязателен (или копия)! Рекомендуется надеть удобную обувь. Детям до 5 лет — бесплатно, с 5 до 11 лет — детский билет. Экскурсия может быть отменена или перенесена в случае плохих погодных условий.
📅 Расписание:Экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед на автобусе проходит ежедневно. С 08:00 до 13:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время экскурсии вы посетите:
- 🪸 Морской заповедник Рас Мухаммед - одно из самых живописных мест Египта с богатой морской фауной и флорой
- 🌳 Мангровые рощи - уникальная экосистема на границе моря и суши
- 🧂 Соленое озеро (Озеро Желаний) - место, где туристы загадывают желания и окунаются в целебную воду
- ⛩ «Ворота Аллаха» - мистическое природное образование в скалах
- 🌊 Коралловые рифы - два места для снорклинга у невероятно красивых рифов с множеством разноцветных рыб и морских обитателей
- Экскурсия проходит в комфортном автобусе с кондиционером, а вся программа адаптирована как для взрослых, так и для детей
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе/n
- Услуги русскоговорящего гида/n
- Вход в заповедник Рас Мухаммед
- Две остановки для снорклинга/n
- Бутылка воды и прохладительные напитки/n
Что не входит в цену
- Аренда снаряжения для снорклинга:/n Маска и трубка - 5$/n Ласты - 5$/n Спасательный жилет - 5$/n Костюм для снорклинга - 7$
- Личные расходы
- Чаевые (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед шлагбаумом отеля
Завершение: 🚍 Место окончания экскурсии: После завершения тура мы отвезём вас обратно в ваш отель или в то же место, где происходила по
Когда и сколько длится?
Когда: 📅 Расписание:Экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед на автобусе проходит ежедневно. С 08:00 до 13:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой: купальник, полотенце, солнцезащитные очки, головной убор, крем от загара
- Паспорт обязателен (или копия)
- Рекомендуется надеть удобную обувь
- Детям до 5 лет - бесплатно, с 5 до 11 лет - детский билет
- Экскурсия может быть отменена или перенесена в случае плохих погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
Водная прогулка
Лучший выборВодная прогулка в Шарм-Эль-Шейхе
Белоснежная яхта, лазурное море и идеальный отдых в национальном парке Рас-Мохаммед. Дайвинг, снорклинг и обед на борту - всё для вашего удовольствия
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$27 за человека
-
4%
Водная прогулка
Подводный мир Красного моря
Уникальная возможность увидеть обитателей Красного моря через прозрачное дно лодки. Насладитесь комфортом и безопасностью на этой увлекательной прогулке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$46
$48 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Отправиться к коралловым рифам острова Тиран и комфортно отдохнуть вдали от туристических групп
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$150 за всё до 5 чел.