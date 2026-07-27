Мои заказы

Индивидуальная прогулка на катере в Красном море

Отправиться к коралловым рифам острова Тиран и комфортно отдохнуть вдали от туристических групп
Эта прогулка подарит вам несколько незабываемых часов на комфортабельном катере в компании семьи или друзей.

Вы проплывёте по волнам Красного моря, подберётесь к севшим на мель сухогрузам и займетесь снорклингом у фантастических коралловых рифов острова Тиран. И всё это — в вашем ритме, без спешки, суеты и толпы туристов.
5
61 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море

Описание экскурсии

Часовая прогулка на катере: только вы и ваша компания!

Мы возьмём курс на знаменитые коралловые рифы у острова Тиран — Гордон, Томас, Вудхаус и Джексон. Здесь вас встретят самые красочные и разнообразные подводные ландшафты Красного моря. Кроме того, мы подплывём к обломкам сухогрузов «Луллия» и «Лара», севших на мель ещё в 1981 году. В зависимости от погоды капитан выберет для вас наиболее безопасные и зрелищные локации для снорклинга: у вас будет достаточно времени, чтобы без спешки исследовать коралловые джунгли пролива Тиран с маской и ластами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, аренда индивидуального катера на 1 ч, сопровождение капитана, жилеты
  • Отдельно по желанию оплачивается: аренда снаряжения для снорклинга, дополнительный час аренды катера, фотограф, алкоголь, напитки и питание
  • Обратите внимание, что дайвинг с катера не предусмотрен. Также не предполагается сопровождение гида: это не экскурсия, а морская прогулка на катере
  • По желанию возможно увеличение времени прогулки: 2 ч — $230, 3 ч — $300
  • Оставшуюся часть оплаты необходимо внести не позднее чем за 2 дня до даты проведения

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6155 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
читать дальшеуменьшить

был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
2
3
2
1
Д
Отличная морская прогулка.

Забрали из отеля вовремя.
На причале сразу посадили в лодку.
Учли все пожелания по безопасности. Мы хотели более спокойный вариант прогулки, тк были с детьми 6 и 9 лет.
Плавали в
читать дальшеуменьшить

красивом месте. Другие лодки там тоже были, но не много. И для нас так было даже спокойнее.
С собой дали воду и напитки.
Капитан Карим все наши пожелания тоже учитывал. Помогал и подсказывал в процессе.
Дал порулить детям, они были счастливы.
Тайминг четко соблюдался. От берега до места плыть не долго. Риф красивый, рыб много. До сухогруза мы решили не плыть, тк нам было неинтересно.
Дельфинов искали, но не увидели:)
После прогулки уже ждал водитель.

Немного переживали перед мероприятием, но все прошло четко, мы очень довольны индивидуальным форматом, без толп и потерянного времени.

Рекомендую о души.

Вам был полезен этот отзыв?
Алиса
Я была приглашена на эту прогулку.
И что могу сказать: мы отлично провели время, шикарная локация причала (мы совсем мало времени затратили в пути до рифов). Малое количество людей на локациях.
Очень дружелюбный капитан, который дал нам порулить.
На катере был тент, сумка-холодильник с напитками, капитан поделился своей маской.
Спасибо, все очень достойно.
Я была приглашена на эту прогулку.
Я была приглашена на эту прогулку.
Я была приглашена на эту прогулку.
Я была приглашена на эту прогулку.
Я была приглашена на эту прогулку.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Катались 2 часа на катере с ребенком. Машина подъехала к нашему отелю вовремя с невероятно вежливым и хорошо эрудированным гидом. Он довез нас до катера, дал напутственные советы капитану, снабдил
читать дальшеуменьшить

сумкой с холодными напитками.
Мы были с ребенком 10 лет и попросили составить безопасный маршрут, так что Капитан выбирал красивые и безопасные рифы. Три раза спускались плавать на разных локациях. Видели много красивых рыб, плыли на яхте вдоль летающих! Когда не смогли найти мурену, капитан прыгнул с нами в воду и показал, где она прячется. Ребенок в восторге! Спасибо и советую

Катались 2 часа на катере с ребенком. Машина подъехала к нашему отелю вовремя с невероятно вежливым
Катались 2 часа на катере с ребенком. Машина подъехала к нашему отелю вовремя с невероятно вежливым
Катались 2 часа на катере с ребенком. Машина подъехала к нашему отелю вовремя с невероятно вежливым
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Были на прогулке семьей. 2 взрослых, трое детей. Все очень четко. Заказ, трансфер к морю, катер, обратный трансфер. Понятная оплата переводом на российскую карту. Вода и напитки бонусом в начале
читать дальшеуменьшить

путешествия.
Катер открытый, капитан предложил на выбор несколько локаций. Так как мы были с детьми, для нас были важны отсутствие ветра и близость к берегу и рифу. Получили большое удовольствие от созерцания подводного мира. Большое спасибо и успехов Наталье и ее команде:)

Вам был полезен этот отзыв?
С
Остались довольны поездкой. Бронировали катер на 2 часа, у паши поплавать на двух рифах и искупаться в очень красивом месте. Забрали из отеля минута в минуту на комфортном автомобиле. Наш капитан дал поуправлять катером дочке, она в восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
F
все четко забрали с отеля, отвезли на пирс, поплыли на катере к красивейшим рифам, брали на два часа, на двух рифах побывали Капитан весёлый, включил музыку, дал порулить катером, всё круто))

кстати, маски у капитана есть, хотя организатор говорил надо взять свои, даже капитан посмеялся над этим, у него полно этих масок, так что можете не покупать, разве что ласты)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии на «Индивидуальная прогулка на катере в Красном море»

На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха
На катере
1 час
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха
Снорклинг среди кораллов и отдых вдали от туристических групп
Начало: Ресепшен вашего отель
Сегодня в 10:00
22 авг в 09:00
от $100 за всё до 6 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
На автобусе
13 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
Завтра в 20:00
19 авг в 13:00
от $317 за всё до 3 чел.
Водная прогулка на катере и снорклинг с инструктором
На яхте
На катере
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Водная прогулка на катере и снорклинг с инструктором
Оценить великолепие морских пейзажей и понырять к рифам и рыбкам
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 5 чел.
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
На яхте
Круизы
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $1200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
от $160 за экскурсию