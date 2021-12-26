Мы возьмем курс на знаменитые коралловые рифы у острова Тиран — Гордон, Томас, Вудхаус и Джексон. Здесь вас встретят самые красочные и разнообразные подводные ландшафты Красного моря. Кроме того, мы подплывем к обломкам сухогрузов «Луллия» и «Лара», севших на мель еще в 1981 году. В зависимости от погоды инструктор выберет для вас наиболее безопасные и зрелищные локации для снорклинга: у вас будет достаточно времени, чтобы без спешки исследовать коралловые джунгли пролива Тиран с маской и ластами.