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красивом месте. Другие лодки там тоже были, но не много. И для нас так было даже спокойнее.

С собой дали воду и напитки.

Капитан Карим все наши пожелания тоже учитывал. Помогал и подсказывал в процессе.

Дал порулить детям, они были счастливы.

Тайминг четко соблюдался. От берега до места плыть не долго. Риф красивый, рыб много. До сухогруза мы решили не плыть, тк нам было неинтересно.

Дельфинов искали, но не увидели:)

После прогулки уже ждал водитель.



Немного переживали перед мероприятием, но все прошло четко, мы очень довольны индивидуальным форматом, без толп и потерянного времени.



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