Эта прогулка подарит вам несколько незабываемых часов на комфортабельном катере в компании семьи или друзей.
Вы проплывёте по волнам Красного моря, подберётесь к севшим на мель сухогрузам и займетесь снорклингом у фантастических коралловых рифов острова Тиран. И всё это — в вашем ритме, без спешки, суеты и толпы туристов.
Вы проплывёте по волнам Красного моря, подберётесь к севшим на мель сухогрузам и займетесь снорклингом у фантастических коралловых рифов острова Тиран. И всё это — в вашем ритме, без спешки, суеты и толпы туристов.
Описание экскурсии
Часовая прогулка на катере: только вы и ваша компания!
Мы возьмём курс на знаменитые коралловые рифы у острова Тиран — Гордон, Томас, Вудхаус и Джексон. Здесь вас встретят самые красочные и разнообразные подводные ландшафты Красного моря. Кроме того, мы подплывём к обломкам сухогрузов «Луллия» и «Лара», севших на мель ещё в 1981 году. В зависимости от погоды капитан выберет для вас наиболее безопасные и зрелищные локации для снорклинга: у вас будет достаточно времени, чтобы без спешки исследовать коралловые джунгли пролива Тиран с маской и ластами.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, аренда индивидуального катера на 1 ч, сопровождение капитана, жилеты
- Отдельно по желанию оплачивается: аренда снаряжения для снорклинга, дополнительный час аренды катера, фотограф, алкоголь, напитки и питание
- Обратите внимание, что дайвинг с катера не предусмотрен. Также не предполагается сопровождение гида: это не экскурсия, а морская прогулка на катере
- По желанию возможно увеличение времени прогулки: 2 ч — $230, 3 ч — $300
- Оставшуюся часть оплаты необходимо внести не позднее чем за 2 дня до даты проведения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6155 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличная морская прогулка.
Забрали из отеля вовремя.
На причале сразу посадили в лодку.
Учли все пожелания по безопасности. Мы хотели более спокойный вариант прогулки, тк были с детьми 6 и 9 лет.
Плавали в
Забрали из отеля вовремя.
На причале сразу посадили в лодку.
Учли все пожелания по безопасности. Мы хотели более спокойный вариант прогулки, тк были с детьми 6 и 9 лет.
Плавали в
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Я была приглашена на эту прогулку.
И что могу сказать: мы отлично провели время, шикарная локация причала (мы совсем мало времени затратили в пути до рифов). Малое количество людей на локациях.
Очень дружелюбный капитан, который дал нам порулить.
На катере был тент, сумка-холодильник с напитками, капитан поделился своей маской.
Спасибо, все очень достойно.
И что могу сказать: мы отлично провели время, шикарная локация причала (мы совсем мало времени затратили в пути до рифов). Малое количество людей на локациях.
Очень дружелюбный капитан, который дал нам порулить.
На катере был тент, сумка-холодильник с напитками, капитан поделился своей маской.
Спасибо, все очень достойно.
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Катались 2 часа на катере с ребенком. Машина подъехала к нашему отелю вовремя с невероятно вежливым и хорошо эрудированным гидом. Он довез нас до катера, дал напутственные советы капитану, снабдил
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Были на прогулке семьей. 2 взрослых, трое детей. Все очень четко. Заказ, трансфер к морю, катер, обратный трансфер. Понятная оплата переводом на российскую карту. Вода и напитки бонусом в начале
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С
Остались довольны поездкой. Бронировали катер на 2 часа, у паши поплавать на двух рифах и искупаться в очень красивом месте. Забрали из отеля минута в минуту на комфортном автомобиле. Наш капитан дал поуправлять катером дочке, она в восторге!
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F
все четко забрали с отеля, отвезли на пирс, поплыли на катере к красивейшим рифам, брали на два часа, на двух рифах побывали Капитан весёлый, включил музыку, дал порулить катером, всё круто))
кстати, маски у капитана есть, хотя организатор говорил надо взять свои, даже капитан посмеялся над этим, у него полно этих масок, так что можете не покупать, разве что ласты)
кстати, маски у капитана есть, хотя организатор говорил надо взять свои, даже капитан посмеялся над этим, у него полно этих масок, так что можете не покупать, разве что ласты)
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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