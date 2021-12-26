Индивидуальная прогулка на катере в Красном море

Отправиться к коралловым рифам острова Тиран и комфортно отдохнуть вдали от туристических групп

Индивидуально
для 5 чел.
Эта прогулка подарит вам несколько незабываемых часов на комфортабельном катере в компании семьи или друзей.

Вы проплывете по волнам Красного моря, подберетесь к севшим на мель сухогрузам и займетесь снорклингом у фантастических коралловых рифов острова Тиран.

И всё это — в вашем ритме, без спешки, суеты и толпы туристов.
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Три часа на катере: только вы и ваша компания!

Мы возьмем курс на знаменитые коралловые рифы у острова Тиран — Гордон, Томас, Вудхаус и Джексон. Здесь вас встретят самые красочные и разнообразные подводные ландшафты Красного моря. Кроме того, мы подплывем к обломкам сухогрузов «Луллия» и «Лара», севших на мель еще в 1981 году. В зависимости от погоды инструктор выберет для вас наиболее безопасные и зрелищные локации для снорклинга: у вас будет достаточно времени, чтобы без спешки исследовать коралловые джунгли пролива Тиран с маской и ластами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, аренда индивидуального катера на 3 часа, сопровождение русскоговорящего инструктора
  • Отдельно по желанию оплачивается: аренда снаряжения для снорклинга, фотограф, алкоголь, напитки и питание
  • Обратите внимание, что дайвинг с катера не предусмотрен. Также не предполагается сопровождение гида: это не экскурсия, а морская прогулка на катере.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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