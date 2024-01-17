Это предложение идеально подходит для тех, кто не готов к утомительной поездке на автобусе. Вместо 8 часов в одну сторону, вы сможете долететь до Каира всего за 1 час.
Вас ждет изучение древних артефактов в Каирском музее, а также возможность увидеть вживую известные из учебников истории памятники, такие как Пирамиды Гизы и Сфинкс.
Вы получите увлекательные знания о фараонах и их великих тайнах, а также, при желании, сможете насладиться плаванием на кораблике по реке Нил.
Вас ждет изучение древних артефактов в Каирском музее, а также возможность увидеть вживую известные из учебников истории памятники, такие как Пирамиды Гизы и Сфинкс.
Вы получите увлекательные знания о фараонах и их великих тайнах, а также, при желании, сможете насладиться плаванием на кораблике по реке Нил.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет 11+
|$225
|Детский от 3-11 лет
|$215
Что вас ожидает:
- Национальный Музей Истории Египта
- Территория Пирамид и Сфинкса
- Фабрика Папируса
- Магазин Качественных Масел
Описание
Что вас ждет:• Национальный Музей Истории Египта — здесь вы сможете увидеть артефакты, выставленные в хронологическом порядке. Экскурсия по музею проведет вас через историю Египта от доисторических династий до сегодняшних артефактов. Комната мумий в настоящее время находится в этом музее.
- Территория Пирамид и Сфинкса. Все любят пирамиды, но больший восторг у всех туристов вызывает именно Сфинкс. Каждый стремится сделать с ним фото пооригинальнее.
- Фабрика Папируса. Музей папируса небольшой, но интересен своим практическим подходом. Здесь подробно рассказывается о процессе изготовления папируса, о том, как он менялся с течением времени.
- Магазин Качественных Масел. Важная информация:• На экскурсии работает русскоговорящий гид-профессионал.
- На комфортабельном транспорте мы доствим Вас из отеля и обратно.
- По желанию у Вас будет возможность покататься на лодке за дополнительную плату (10$).
При бронирошании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты, чтоб водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами и за день до тура я напишу вам точное время когда машина заберет васиз даннойгостиницы. Также нужно отправить фото ваших паспортов на мойуказанный вотсап. Нужна виза для данной экскурсии, если ее нет, мы можем сделать ее в день тура + 32$
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Вашей гостиницы и обратно
- Входной билет в Национальный Музей Истории Египта
- Обед-фуршет
- Входной билет на территорию Пирамид и Сфинкса
- Фабрика Папируса
- Магазин Качественных Масел
- Что не входит
- Напитки
- Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) +10$
- Место начала и завершения?
- Ваша Гостиница (шлагбаум)
- Когда и сколько длится?
- Когда: При бронирошании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты, чтоб водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами и за день до тура я напишу вам точное время когда машина заберет васиз даннойгостиницы. Также нужно отправить фото ваших паспортов на мойуказанный вотсап. Нужна виза для данной экскурсии, если ее нет, мы можем сделать ее в день тура + 32$Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- При бронировании нужно отправить сообшение с полным названием вашей гостиницы
- Чтобы мы знали откуда вас забирать
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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