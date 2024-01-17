В Каир на самолете

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Это предложение идеально подходит для тех, кто не готов к утомительной поездке на автобусе. Вместо 8 часов в одну сторону, вы сможете долететь до Каира всего за 1 час.

Вас ждет изучение древних артефактов в Каирском музее, а также возможность увидеть вживую известные из учебников истории памятники, такие как Пирамиды Гизы и Сфинкс.

Вы получите увлекательные знания о фараонах и их великих тайнах, а также, при желании, сможете насладиться плаванием на кораблике по реке Нил.
В Каир на самолете
В Каир на самолете
В Каир на самолете
В Каир на самолете
В Каир на самолете
В Каир на самолете
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет 11+$225
Детский от 3-11 лет$215

Что вас ожидает:

  • Национальный Музей Истории Египта
  • Территория Пирамид и Сфинкса
  • Фабрика Папируса
  • Магазин Качественных Масел

Описание

Что вас ждет:• Национальный Музей Истории Египта — здесь вы сможете увидеть артефакты, выставленные в хронологическом порядке. Экскурсия по музею проведет вас через историю Египта от доисторических династий до сегодняшних артефактов. Комната мумий в настоящее время находится в этом музее.
  • Территория Пирамид и Сфинкса. Все любят пирамиды, но больший восторг у всех туристов вызывает именно Сфинкс. Каждый стремится сделать с ним фото пооригинальнее.
  • Фабрика Папируса. Музей папируса небольшой, но интересен своим практическим подходом. Здесь подробно рассказывается о процессе изготовления папируса, о том, как он менялся с течением времени.
  • Магазин Качественных Масел. Важная информация:• На экскурсии работает русскоговорящий гид-профессионал.
  • На комфортабельном транспорте мы доствим Вас из отеля и обратно.
  • По желанию у Вас будет возможность покататься на лодке за дополнительную плату (10$).

При бронирошании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты, чтоб водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами и за день до тура я напишу вам точное время когда машина заберет васиз даннойгостиницы. Также нужно отправить фото ваших паспортов на мойуказанный вотсап. Нужна виза для данной экскурсии, если ее нет, мы можем сделать ее в день тура + 32$

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Вашей гостиницы и обратно
  • Входной билет в Национальный Музей Истории Египта
  • Обед-фуршет
  • Входной билет на территорию Пирамид и Сфинкса
  • Фабрика Папируса
  • Магазин Качественных Масел
Что не входит
  • Напитки
  • Прогулка по Нилу на лодке (по желанию) +10$
Место начала и завершения?
Ваша Гостиница (шлагбаум)
Когда и сколько длится?
Когда: При бронирошании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты, чтоб водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами и за день до тура я напишу вам точное время когда машина заберет васиз даннойгостиницы. Также нужно отправить фото ваших паспортов на мойуказанный вотсап. Нужна виза для данной экскурсии, если ее нет, мы можем сделать ее в день тура + 32$
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • При бронировании нужно отправить сообшение с полным названием вашей гостиницы
  • Чтобы мы знали откуда вас забирать
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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