Когда: При бронирошании нужно указать полное название вашей гостиницы, один номер комнаты, чтоб водитель назвал номер и вы знали какая машина заехала за вами и за день до тура я напишу вам точное время когда машина заберет васиз даннойгостиницы. Также нужно отправить фото ваших паспортов на мойуказанный вотсап. Нужна виза для данной экскурсии, если ее нет, мы можем сделать ее в день тура + 32$

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала