Погрузиться в эпоху древних фараонов и прокатиться по Нилу
Всего за день вы посетите самые знаковые локации Египта. Прикоснётесь к тайнам могущественных династий у пирамид Гизы.
Осмотрите наследие Тутанхамона в Большом Египетском музее и оцените архитектурный облик старого Каира. А ещё мы прокатимся на лодке по легендарному Нилу.
Описание экскурсии
2:30 — отправление из отеля 8:30 — пирамиды и Сфинкс. Гид приоткроет завесу прошлого и погрузит вас в эпоху могущественных династий и инженерных тайн, скрытых в тени древних колоссов Гизы 11:30 — Большой Египетский музей (GEM). Вы узнаете истинные смыслы создания этого грандиозного хранилища истории, где вас ждут сокровища Тутанхамона и артефакты, обретшие свой новый дом 13:30 — обед 14:30 — круиз по Нилу. Прикоснётесь к истории реки, наслаждаясь панорамными видами Каира и умиротворением речных просторов 15:30 — Старый город: улица Аль-Муиз. Пройдём там, куда редко заглядывают путешественники. Мы окажемся в самом сердце исламского Каира, среди кружевной архитектуры мечетей и караван-сараев 16:30 — обратный трансфер 00:00 — прибытие в Шарм-эль-Шейх
Организационные детали
Поедем на комфортабельном авто с кондиционером
Для посещения Каира обязательна виза. Её можно оформить в аэропорту Шарм-эль-Шейха по прилёте ($25). Для регистрации поездки и оформления брони понадобятся фото паспортов с визами
Программа может быть изменена или сокращена по вашему желанию
Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 8). В этом случае необходима доплата за трансфер (минивэн) — $50 за группу
С вами буду я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
пирамиды Гизы — $16 за взрослого, $8 за ребёнка
вход в пирамиду Хеопса — $34
билет в Египетский музей — $32 за взрослого, $16 за ребёнка
прогулка по Нилу — от $60 за лодку
Аль-Муиз — $50 за группу
обед (по желанию) — от $15
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог.
До своего пути в туризме я
5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися.
Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.
