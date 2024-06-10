Всего 1 час перелёта — и вы в Каире! Рассматриваете экспонаты Каирского музея и визитные карточки учебников истории: пирамиды Гизы и Большого сфинкса. Мы сделаем всё, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и запомнилось вам на всю жизнь.
Организуем трансферы и программу на высшем уровне, увлекательно расскажем о стране и ответим на все вопросы.
Организуем трансферы и программу на высшем уровне, увлекательно расскажем о стране и ответим на все вопросы.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Каирский музей. Знаменитая золотая маска и украшения Тутанхамона, огромные статуи фараона Аменхотепа III и его супруги Тии, саркофаги, мумии, папирусы, монеты — вы увидите все прославленные экспонаты музея и узнаете интересные факты о Древнем Египте.
Пирамиды Гизы и Большой cфинкc. Вы оцените легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Прикоснётесь к их историям и тайнам. Мы расскажем, как они возводились и в чём секрет их стойкости.
По желанию мы можем включить в программу катание на лодке по Нилу, музей-магазин папируса и магазин арабской парфюмерии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
- Выезд из Шарм-эль-Шейха — в 04:30, возвращение — в 21:30
- В Каире передвижение на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace
- В стоимость включены: перелеты, все трансферы
- Дополнительные расходы: питание, билеты на плато Гиза — €16 с человека, билеты в Каирский музей — €14 с человека, получасовая прогулка по Нилу (по желанию) — €10 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mido — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 120 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мидо. Я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 15 лет, являюсь гидом и директором экскурсионной компании. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации экскурсий по всему Египту. Со своей командой профессиональных гидов сделаю ваш отдых интересным, познавательным и незабываемым!Задать вопрос
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