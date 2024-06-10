Всего 1 час перелёта — и вы в Каире! Рассматриваете экспонаты Каирского музея и визитные карточки учебников истории: пирамиды Гизы и Большого сфинкса. Мы сделаем всё, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и запомнилось вам на всю жизнь. Организуем трансферы и программу на высшем уровне, увлекательно расскажем о стране и ответим на все вопросы.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каирский музей. Знаменитая золотая маска и украшения Тутанхамона, огромные статуи фараона Аменхотепа III и его супруги Тии, саркофаги, мумии, папирусы, монеты — вы увидите все прославленные экспонаты музея и узнаете интересные факты о Древнем Египте.

Пирамиды Гизы и Большой cфинкc. Вы оцените легендарные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Прикоснётесь к их историям и тайнам. Мы расскажем, как они возводились и в чём секрет их стойкости.

По желанию мы можем включить в программу катание на лодке по Нилу, музей-магазин папируса и магазин арабской парфюмерии.

Организационные детали