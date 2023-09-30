А Анастасия Мы в восторге! Все прошло отлично! И Египетская и Израильская сторона отлично отработали.

В Владислав

Д Дарья

В Вадим читать дальше границы в сторону отелей на обратном пути, сидели в автобусе больше часа, хотя все были на местах и сопровождение полиции то же. Автобус на обратном пути сильно гремел обшивкой и сильный запах из туалета (просто такой попался). В остальном интересно и познавательно. Посмотрели Иерусалим, за половину дня успели посетить все знаковые места. Очень понравилось купание в Мёртвом море посещение реки Иордан. Не понравилось: медлительность египетской стороны при сборе туристов и отправление от

С Сабина читать дальше Плюс был очень вкусный обед во время поездки, который входил в стоимость тура. Дорога вовсе не была утомительной как мы думали,мы остались довольны! Отдельное спасибо Аделю за его внимательность и отзывчивость и организацию столь чудесного отдыха! Всем хорошего отдыха, езжайте с компанией Аделя, не пожалеете Доброго дня! Мы очень довольны поездкой в Израиль,все прошло так плавно и хорошо! У нас был чудесный гид Томас, который был очень внимательным, любезным и очень много рассказал нам интересного!

Е Елена Экскурсия очень понравилась, всё, что хотелось, увидели. Гид Томас рассказывал интересно, давал время, чтобы самостоятельно посмотреть то, что заинтересовало. Из недочётов, только трансфер был организован не профессионально(большие задержки, сортировка туристов)

Д Диана

S Svetlana Всем доброго времени суток!

Это отличный вариант,кто хочет за один день посмотреть по комфортной цене Соленое море,Иордан,Вифлеем,Иерусалим. Отличные гиды,комфортный трансферт.

Единственное долгое ожидание на пограничном контроле в Табе(нас было 2 группы-100человек. У нас ушло5 часов ожидания)Поэтому экскурсия получилась не 24,_а 32 часа,но это стоило того.

Берите и не пожалеете!

Н Наталья

Н Нина читать дальше связи. Минус всей поездки - это прохождение границы. На два автобуса приехавших работало 4 окошка на паспортном контроле. А на обратном пути на границе все быстро, но первой группе приходится ждать вторую, и вместо того, чтобы ехать по отелям часа два ждали вторую В отеле были в 5:40 Экскурсия в Израиль очень понравилась! Гид Дина дала очень много полезной и интересной информации, отлично владеет материалом. Ей огромное спасибо!!! Организатор Адель, с его стороны всё вовремя, был всегда на

А Александр

И Имя Отличный гид Дина, качество распланировано время самой экскурсии, самое тяжкое это граница, остальное интересно и в меру тяжело, берите не сомневайтесь, побывать в другой стране, пока находишься в другой стране за полторасто долларов, круто!

A Aidjan Большое спасибо за экскурсии! Особенно понравилось честное, порядочное отношение и четкая организация экскурсий. Будем вас в дальнейшем рекомендовать своим знакомым, удачи вам в работе!

И Ирина Спасибо Аделю за классные экскурсии!!!! Всем рекомендую!!! Очень хороший и отзывчивый человек!