Приглашаю вас в однодневное путешествие из Египта в Израиль. За один день вы познакомитесь с историей Святой Земли и посетите главные достопримечательности. Иерусалим, Мертвое море, река Иордан — все это будет на нашем пути.
Описание тураЧто вас ожидает: Прикоснитесь к святыням Земли Обетованной От границы, ваш путь лежит на Мёртвое море. Дорога до Мёртвого моря составляет около 2 часов. Попробуйте ощутить каково это…. лежать на воде и читать книгу. Купание в Мёртвом море 1.5 часа, там же находится магазин косметики, который вы сможете посетить. Далее мы едем в Иерусалим. Остановка на смотровой площадке Масличной горы с видом на Старый город и Храм Рождества Христова. Пешая экскурсия по Старому городу от Яффских ворот и по улице Виа Долороса (Дорога Скорби) к Храму Гроба Господня, где вы пройдёте последние пять остановок Крестного пути, по которому Иисус нёс свой крест к месту распятия. Посещение Храма Гроба Господня — величайшей святыни христианства, воздвигнутой на месте погребения Христа. Для православных это место имеет особое значение, ведь именно здесь перед каждой Пасхой происходит чудо Благодатного огня. Далее экскурсия продолжается через Мусульманский квартал в сторону Еврейского квартала к Стене Плача. Стена Плача — часть древней стены, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. Величайшая святыня иудаизма вне самой Храмовой Горы. В течение многих веков является символом веры и надежды многих поколений, местом их паломничества и молитв. Миллионы паломников и туристов со всего мира ежегодно прибывают в Иерусалим, для того чтобы увидеть Стену Плача и оставить записку с просьбой к Всевышнему между её камнями, где по преданию открываются ворота на небеса и все молитвы услышаны. Обед в формате «шведский стол». После обеда мы отправимся в Вифлеем, в Храм Рождества Христова — это действующая церковь, построенная прямо над пещерой, где Святая Дева Мария родила Иисуса Христа. Здание, возведенное почти полторы тысячи лет назад, дошло до нашего времени с незначительными изменениями. Река Иордан (если остаётся время туристы посещают реку Иордан). Важная информация: ВАЖНО! Если при прохождении границы Израильская сторона откажет Вам во въезде в страну, мы отвезем Вас обратно в отель, но в этом случае возвращаем только 55 $ в отеле.
- Выезд из отеля на комфортабельном автобусе в 20:00 вечера. Отправляемся до границы с Израилем (250 км, дорога занимает около 3 часов). Пересечение границы. Процесс прохождения границы ни от кого не зависит, её можно проходить по разному от 1 часа до 3 часов. После прохождения границы на израильской стороне вас будет ждать другой автобус и русскоговорящий гид-сопровождающий. Возвращение в Шарм-Эль-Шейх (примерно в 23:30).
- Внимание, для посещения экскурсии в Израиль специальная виза не нужна, достаточно штампа «Sinai Only».
- С собой: паспорт, удобная и закрытая обувь, купальник, полотенце, сухой паек, питьевую воду, солнцезащитные очки. Деньги для: покупки напитков на обеде + для приобретения сувениров + личных расходов. Одежда по сезону, в зимние месяцы теплую одежду, жакет или кофту, кондиционеры работают в автобусе. Фото и видео аппаратура.
В понедельник, четверг и субботу в 20:00
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|$139.50
|Детский (до 10 лет)
|$139.50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Масличная гора
- Via Dolorosa (Путь Скорби)
- Храм Гроба Господня
- Стена Плача
- Храм Рождества
- Мёртвое море
Что включено
- Все входные билеты
- Обед
- Трансферные и таможенные расходы
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Шлагбаум Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, четверг и субботу в 20:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Если при прохождении границы Израильская сторона откажет Вам во въезде в страну, мы отвезем Вас обратно в отель, но в этом случае возвращаем только 55 $ в отеле
- Выезд из отеля на комфортабельном автобусе в 20:00 вечера. Отправляемся до границы с Израилем (250 км, дорога занимает около 3 часов). Пересечение границы. Процесс прохождения границы ни от кого не зависит, её можно проходить по разному от 1 часа до 3 часов. После прохождения границы на израильской стороне вас будет ждать другой автобус и русскоговорящий гид-сопровождающий. Возвращение в Шарм-Эль-Шейх (примерно в 23:30)
- Внимание, для посещения экскурсии в Израиль специальная виза не нужна, достаточно штампа «Sinai Only»
- С собой: паспорт, удобная и закрытая обувь, купальник, полотенце, сухой паек, питьевую воду, солнцезащитные очки. Деньги для: покупки напитков на обеде + для приобретения сувениров + личных расходов. Одежда по сезону, в зимние месяцы теплую одежду, жакет или кофту, кондиционеры работают в автобусе. Фото и видео аппаратура
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
30 сен 2023
Мы в восторге! Все прошло отлично! И Египетская и Израильская сторона отлично отработали.
В
Владислав
29 сен 2023
Д
Дарья
17 сен 2023
В
Вадим
18 мая 2023
Посмотрели Иерусалим, за половину дня успели посетить все знаковые места. Очень понравилось купание в Мёртвом море посещение реки Иордан. Не понравилось: медлительность египетской стороны при сборе туристов и отправление от
С
Сабина
30 мар 2023
Доброго дня! Мы очень довольны поездкой в Израиль,все прошло так плавно и хорошо! У нас был чудесный гид Томас, который был очень внимательным, любезным и очень много рассказал нам интересного!
Е
Елена
27 мар 2023
Экскурсия очень понравилась, всё, что хотелось, увидели. Гид Томас рассказывал интересно, давал время, чтобы самостоятельно посмотреть то, что заинтересовало. Из недочётов, только трансфер был организован не профессионально(большие задержки, сортировка туристов)
Д
Диана
26 мар 2023
S
Svetlana
25 мар 2023
Всем доброго времени суток!
Это отличный вариант,кто хочет за один день посмотреть по комфортной цене Соленое море,Иордан,Вифлеем,Иерусалим. Отличные гиды,комфортный трансферт.
Единственное долгое ожидание на пограничном контроле в Табе(нас было 2 группы-100человек. У нас ушло5 часов ожидания)Поэтому экскурсия получилась не 24,_а 32 часа,но это стоило того.
Берите и не пожалеете!
Это отличный вариант,кто хочет за один день посмотреть по комфортной цене Соленое море,Иордан,Вифлеем,Иерусалим. Отличные гиды,комфортный трансферт.
Единственное долгое ожидание на пограничном контроле в Табе(нас было 2 группы-100человек. У нас ушло5 часов ожидания)Поэтому экскурсия получилась не 24,_а 32 часа,но это стоило того.
Берите и не пожалеете!
Н
Наталья
22 мар 2023
Н
Нина
16 мар 2023
Экскурсия в Израиль очень понравилась! Гид Дина дала очень много полезной и интересной информации, отлично владеет материалом. Ей огромное спасибо!!! Организатор Адель, с его стороны всё вовремя, был всегда на
А
Александр
2 мар 2023
И
Имя
16 фев 2023
Отличный гид Дина, качество распланировано время самой экскурсии, самое тяжкое это граница, остальное интересно и в меру тяжело, берите не сомневайтесь, побывать в другой стране, пока находишься в другой стране за полторасто долларов, круто!
A
Aidjan
28 янв 2023
Большое спасибо за экскурсии! Особенно понравилось честное, порядочное отношение и четкая организация экскурсий. Будем вас в дальнейшем рекомендовать своим знакомым, удачи вам в работе!
И
Ирина
17 янв 2023
Спасибо Аделю за классные экскурсии!!!! Всем рекомендую!!! Очень хороший и отзывчивый человек!
С
Светлана
23 ноя 2022
Добрый день, Адель! Огромное спасибо за интересные и четко организованные экскурсии по приятным ценам) В этот раз брали у Аделя квадроциклы на рассвете и Израиль на 1 день. Год назад ездили от Аделя в Каир и на цветной каньон. Все всегда прекрасно организовано,экскурсии с русскоговорящими гидами. Ещё раз спасибо, Адель, за великолепный отдых и внимание!!!)))
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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