Как добраться до Сохага на самолёте
В Сохаге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mubarak International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сохага
- Сохаг HMBMubarak International Airport
Самые дешёвые билеты в Сохаг из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|6 346
|1ч 40м
|05.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|6 832
|3ч 15м
|27.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|10 475
|4ч 15м
|31.12.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|10 540
|2ч 45м
|06.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|15 790
|18ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|15 979
|3ч 30м
|07.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|17 995
|34ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Вади-Ада-Давасира
|25 641
|32ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|26 715
|28ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|27 731
|25ч 30м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сохага
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сохага, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Джидда, Кувейт, Медина и Шарджа
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