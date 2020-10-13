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Летим в Сохаг

Как добраться до Сохага на самолёте

В Сохаге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mubarak International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сохага

  1. Сохаг HMB
    Mubarak International Airport

Самые дешёвые билеты в Сохаг из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇸🇦Джидды6 3461ч 40м
05.11.2020из 🇰🇼Кувейт6 8323ч 15м
27.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби10 4754ч 15м
31.12.2020из 🇸🇦Эр-Рияда10 5402ч 45м
06.11.2020из 🇸🇦Абхи15 79018ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇦🇪Шарджи15 9793ч 30м
07.12.2020из 🇷🇺Москвы17 99534ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇸🇦Вади-Ада-Давасира25 64132ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇹🇷Стамбула26 71528ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇬Каира27 73125ч 30м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сохага, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Джидда, Кувейт, Медина и Шарджа

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