Как добраться до Мале на самолёте
В Мале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Male International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мале
- Мале MLEMale International Airport
Самые дешёвые билеты в Мале из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.01.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|6 717
|4ч 20м
|30.01.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|9 316
|24ч 40м (⇵2)
|12.05.2021
|из 🇮🇳Дели
|9 603
|4ч 20м
|04.11.2020
|из 🇮🇳Тривандрама
|10 347
|1ч 10м
|17.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|10 879
|4ч 35м
|17.01.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|11 346
|30ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|12 143
|11ч 10м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇮🇳Мадурая
|12 768
|5ч 55м (⇵1)
|08.04.2021
|из 🇱🇰Коломбо
|13 047
|1ч 30м
|08.02.2021
|из 🇦🇪Дубая
|13 699
|33ч 25м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|13 790
|16ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|14 290
|29ч 10м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇱🇦Вьентьяна
|14 464
|13ч 25м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇮🇩Бали
|14 914
|12ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇳Кочина
|15 804
|25ч 10м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇮🇳Вишакхапатнама
|16 222
|27ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|17 001
|11ч 15м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|17 743
|35ч 20м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|19 133
|19ч 10м (⇵1)
|17.07.2021
|из Сеула
|19 990
|47ч 25м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇦🇪Абу-Даби
|20 446
|15ч 40м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇧🇩Дакки
|20 769
|23ч 55м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|21 994
|43ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Тируччираппалли
|22 013
|26ч 10м (⇵2)
|14.05.2021
|из 🇷🇺Москвы
|22 536
|8ч 25м
|08.11.2020
|из 🇳🇵Катманду
|22 835
|21ч 45м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|23 055
|41ч 35м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇫🇷Парижа
|23 515
|38ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|23 595
|30ч 45м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇦🇱Тираны
|23 678
|36ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|24 013
|10ч 35м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇵🇹Порту
|24 606
|45ч 45м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|24 810
|29ч 50м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Сочи
|25 061
|29ч 45м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|25 181
|23ч 10м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇨🇳Пекина
|25 310
|35ч 40м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇸🇦Даммама
|25 609
|36ч 25м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|25 727
|30ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|25 906
|14ч 10м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|26 004
|29ч 30м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|26 341
|28ч 35м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|26 362
|40ч (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|26 486
|29ч 35м (⇵1)
|29.03.2021
|из 🇷🇺Мурманска
|26 519
|20ч 15м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|26 854
|9ч 15м
|15.02.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|27 030
|35ч 30м (⇵1)
|25.07.2021
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|27 333
|13ч 30м (⇵1)
|23.04.2021
|из 🇷🇺Самары
|27 421
|26ч 25м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|27 497
|37ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|27 650
|41ч 40м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|27 701
|28ч 5м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Махачкалы
|27 906
|28ч 5м (⇵2)
|04.03.2021
|из 🇷🇺Астрахани
|28 195
|23ч 45м (⇵2)
|07.06.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|28 280
|19ч 50м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|28 456
|33ч 15м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|28 501
|23ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|29 417
|47ч 5м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|29 553
|31ч 40м (⇵1)
|18.11.2020
|из Гонконга
|30 009
|21ч 35м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|30 213
|11ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|30 377
|22ч 35м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|30 427
|19ч 35м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇧🇾Минска
|30 551
|35ч 10м (⇵1)
|11.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|30 730
|20ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|31 080
|27ч 30м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Липецка
|31 098
|24ч 5м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇸Белграда
|31 267
|37ч 30м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|31 463
|46ч 20м (⇵2)
|19.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|31 502
|26ч 5м (⇵1)
|05.02.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|31 549
|28ч 15м (⇵2)
|06.03.2021
|из 🇷🇺Томска
|31 700
|55ч (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇹🇿Занзибара
|31 880
|15ч 10м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|31 957
|19ч 55м (⇵2)
|05.09.2021
|из 🇱🇻Риги
|32 023
|33ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|32 054
|42ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|32 174
|21ч 20м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Омска
|32 515
|30ч 25м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇪🇪Таллина
|32 525
|15ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|32 747
|21ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|32 823
|33ч 10м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|32 837
|16ч 20м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|33 398
|36ч 55м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇵🇭Манилы
|33 421
|35ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|33 591
|27ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|33 699
|27ч (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|33 912
|52ч 35м (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇦🇲Еревана
|34 000
|46ч 30м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|34 026
|17ч 20м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇧🇭Манамы
|34 094
|18ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|34 259
|23ч 35м (⇵2)
|16.12.2020
|из Ялты
|34 495
|21ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|34 536
|22ч (⇵1)
|12.04.2021
|из 🇺🇦Одессы
|34 558
|26ч 45м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|34 573
|36ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|34 628
|23ч 40м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇩🇪Штутгарта
|34 784
|47ч 20м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|34 829
|17ч 20м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|34 834
|30ч 40м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇰🇿Шымкента
|35 086
|20ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|35 315
|19ч 50м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мале
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мале, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Коломбо, Харьков, Санкт-Петербург и Лахор
- 16.11.202029.11.2020
- 31.10.202029.11.2020
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Мале
Мале, Мальдивы — о столице Мальдивских островов, фото, видео, карта, отели
Мале — столица Мальдив. На карте мира она находится на 4-х Мальдивских островах, на одном из них располагается столичный, он же главный, аэропорт страны, куда и прилетают все путешественники мира перед тем как отправиться на отдых на другие острова с шикарными белоснежными пляжами как в рекламе Баунти :)