  1. Мальдивы
  2. Мале

Летим в Мале

Как добраться до Мале на самолёте

В Мале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Male International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мале

  1. Мале MLE
    Male International Airport

Самые дешёвые билеты в Мале из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.01.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура6 7174ч 20м
30.01.2021из 🇮🇳Мумбаи9 31624ч 40м (⇵2)
12.05.2021из 🇮🇳Дели9 6034ч 20м
04.11.2020из 🇮🇳Тривандрама10 3471ч 10м
17.01.2021из 🇹🇭Бангкока10 8794ч 35м
17.01.2021из 🇻🇳Хошимина11 34630ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇳Ахмадабада12 14311ч 10м (⇵1)
06.12.2020из 🇮🇳Мадурая12 7685ч 55м (⇵1)
08.04.2021из 🇱🇰Коломбо13 0471ч 30м
08.02.2021из 🇦🇪Дубая13 69933ч 25м (⇵2)
08.02.2021из 🇦🇪Шарджи13 79016ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇳Ченная14 29029ч 10м (⇵2)
30.01.2021из 🇱🇦Вьентьяна14 46413ч 25м (⇵1)
30.01.2021из 🇮🇩Бали14 91412ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇳Кочина15 80425ч 10м (⇵1)
10.12.2020из 🇮🇳Вишакхапатнама16 22227ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇶🇦Дохи17 00111ч 15м (⇵1)
15.01.2021из 🇨🇳Шанхая17 74335ч 20м (⇵2)
25.01.2021из 🇸🇦Эр-Рияда19 13319ч 10м (⇵1)
17.07.2021из Сеула19 99047ч 25м (⇵2)
01.05.2021из 🇦🇪Абу-Даби20 44615ч 40м (⇵1)
30.01.2021из 🇧🇩Дакки20 76923ч 55м (⇵2)
21.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга21 99443ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇳Тируччираппалли22 01326ч 10м (⇵2)
14.05.2021из 🇷🇺Москвы22 5368ч 25м
08.11.2020из 🇳🇵Катманду22 83521ч 45м (⇵1)
24.12.2020из 🇺🇦Киева23 05541ч 35м (⇵2)
04.01.2021из 🇫🇷Парижа23 51538ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇸🇦Джидды23 59530ч 45м (⇵1)
01.01.2021из 🇦🇱Тираны23 67836ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇪🇬Александрии24 01310ч 35м (⇵1)
01.01.2021из 🇵🇹Порту24 60645ч 45м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону24 81029ч 50м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Сочи25 06129ч 45м (⇵1)
28.12.2020из 🇹🇷Стамбула25 18123ч 10м (⇵2)
15.01.2021из 🇨🇳Пекина25 31035ч 40м (⇵2)
03.01.2021из 🇸🇦Даммама25 60936ч 25м (⇵2)
22.01.2021из 🇨🇳Чжэнчжоу25 72730ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇧🇬Софии25 90614ч 10м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга26 00429ч 30м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Уфы26 34128ч 35м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Казани26 36240ч (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Краснодара26 48629ч 35м (⇵1)
29.03.2021из 🇷🇺Мурманска26 51920ч 15м (⇵1)
22.12.2020из 🇮🇹Рима26 8549ч 15м
15.02.2021из 🇷🇺Иркутска27 03035ч 30м (⇵1)
25.07.2021из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)27 33313ч 30м (⇵1)
23.04.2021из 🇷🇺Самары27 42126ч 25м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Тюмени27 49737ч 30м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Челябинска27 65041ч 40м (⇵2)
10.02.2021из 🇷🇺Нижневартовска27 70128ч 5м (⇵2)
13.01.2021из 🇷🇺Махачкалы27 90628ч 5м (⇵2)
04.03.2021из 🇷🇺Астрахани28 19523ч 45м (⇵2)
07.06.2021из 🇷🇺Минеральных Вод28 28019ч 50м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Новосибирска28 45633ч 15м (⇵2)
28.11.2020из 🇷🇺Калининграда28 50123ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода29 41747ч 5м (⇵2)
18.03.2021из 🇷🇺Красноярска29 55331ч 40м (⇵1)
18.11.2020из Гонконга30 00921ч 35м (⇵1)
15.12.2020из 🇰🇿Алматы30 21311ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇧Лондона30 37722ч 35м (⇵2)
07.12.2020из 🇹🇷Антальи30 42719ч 35м (⇵2)
01.07.2021из 🇧🇾Минска30 55135ч 10м (⇵1)
11.02.2021из 🇷🇺Перми30 73020ч 10м (⇵2)
01.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)31 08027ч 30м (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Липецка31 09824ч 5м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇸Белграда31 26737ч 30м (⇵2)
04.02.2021из 🇸🇪Стокгольм31 46346ч 20м (⇵2)
19.02.2021из 🇷🇺Хабаровска31 50226ч 5м (⇵1)
05.02.2021из 🇷🇺Владивостока31 54928ч 15м (⇵2)
06.03.2021из 🇷🇺Томска31 70055ч (⇵2)
22.01.2021из 🇹🇿Занзибара31 88015ч 10м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Волгограда31 95719ч 55м (⇵2)
05.09.2021из 🇱🇻Риги32 02333ч 55м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Воронежа32 05442ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива32 17421ч 20м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Омска32 51530ч 25м (⇵2)
08.02.2021из 🇪🇪Таллина32 52515ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Владикавказа32 74721ч (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Чебоксар32 82333ч 10м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Саратова32 83716ч 20м (⇵2)
17.12.2020из 🇩🇪Кёльна33 39836ч 55м (⇵2)
26.11.2020из 🇵🇭Манилы33 42135ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Кирова33 59127ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Сургута33 69927ч (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска33 91252ч 35м (⇵2)
15.04.2021из 🇦🇲Еревана34 00046ч 30м (⇵1)
23.12.2020из 🇱🇹Вильнюса34 02617ч 20м (⇵2)
21.11.2020из 🇧🇭Манамы34 09418ч 55м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Анапы34 25923ч 35м (⇵2)
16.12.2020из Ялты34 49521ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇴Бухареста34 53622ч (⇵1)
12.04.2021из 🇺🇦Одессы34 55826ч 45м (⇵2)
05.01.2021из 🇫🇮Хельсинки34 57336ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇮🇹Милана34 62823ч 40м (⇵2)
01.04.2021из 🇩🇪Штутгарта34 78447ч 20м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Геленджика34 82917ч 20м (⇵2)
27.12.2020из 🇷🇺Оренбурга34 83430ч 40м (⇵2)
15.01.2021из 🇰🇿Шымкента35 08620ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇪🇬Каира35 31519ч 50м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мале, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Коломбо, Харьков, Санкт-Петербург и Лахор

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Мале

Столица Мале
Мале, Мальдивы — о столице Мальдивских островов, фото, видео, карта, отели
Мале — столица Мальдив. На карте мира она находится на 4-х Мальдивских островах, на одном из них располагается столичный, он же главный, аэропорт страны, куда и прилетают все путешественники мира перед тем как отправиться на отдых на другие острова с шикарными белоснежными пляжами как в рекламе Баунти :)