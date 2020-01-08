8 отзывов оставили туристы

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Двенадцать рождественских историй

Традиции и современная атмосфера праздника

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8 отзывов
Дарья
Дарья – Гид из Таллина
Чтобы узнать об эстонских традициях и обычаях, древних и новых, играх, танцах, угощениях и тайнах, приглашаю всех послушать двенадцать рождественских историй и загадать ровно столько же желаний.

Вы прогуляетесь 👣 по нарядному Таллину — городу, где празднуют Рождество 2 раза, услышите историю 📖 непременных праздничных атрибутов и откроете мир сладостей, сувениров и веселья на сказочно-украшенных улочках эстонской столицы ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €65 за экскурсию

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Двенадцать рождественских историй
Двенадцать рождественских историй

Что вас ожидает

История празднования Рождества в Эстонии
Вы отправитесь на прогулку 👣 по необычному городу, где празднуют Рождество 2 раза. Начинается все с ожидания — Адвента, а продолжается до 19 января празднованием Святок. Возможно это там, где встречаются восток и запад, а жители любят праздники. На экскурсии 🧭 по нарядному центру города вы узнаете о традициях празднования Рождества в Эстонии и побываете в самых атмосферных местах Таллина. Я расскажу вам, как называется этот праздник в Эстонии, где была установлена первая в Европе городская ёлка и какой царь нёс ее на Ратушную площадь. Когда начинали подготовку к Рождеству и для кого прекрасная королева объявила «Рождественский мир». Кроме того, вы узнаете, что повесить на елку, если нет печенья, конфет и яблок; какой вес должен быть у Санта Клауса, чтобы подарки оказались в мешочках перед камином у каждого ребёнка; как обычно загадки и головоломки помогут вам узнать двенадцать секретов Рождества и поверить, что чудеса рядом!

Атмосфера праздника и секреты рождественских атрибутов
Вы побываете на «старом рынке» — месте, где встречаются все дороги — и узнаете, зачем сюда стекается народ со всех концов города. Потанцуете под заводную музыку флейты и бубна, у дома богатого купца «Пеперзак» узнаете историю 📖 праздника и Рождественских хлопот, возле ратуши я расскажу вам о «Рождественском мире» и дне «Святого Фомы», а еще о напитке, который варят в соседнем доме и которого должно хватить до конца святок, но не все могут в этом участвовать. Вас ждут также шустрые гномы, забирающиеся в окна, чтобы оставить детям сласти. Осмотрите дом ремесленника и узнаете, как он выглядел раньше. Поговорим об истории рождественской елки, ратушная аптека расскажет вам секреты праздничных сладостей, а далее вы отправитесь по Булочному проходу загадывать желания, к домам гильдий, где проходили пиры и празднества. Заглянете на улочку мастеров и увидите, а может, изготовите какой-нибудь сувенир 🎁 (по желанию). У Русской церкви поговорим об отличии русских, католических и протестантских традиций. У дома Черноголовых услышите историю русского царя, который вместе с ними участвовал в новогодних торжествах. В завершении останется только подняться к домику Герды и проверить, нет ли среди нас кого-либо с холодным сердцем😃

Начало и место завершения
🚩 Ворота Виру
Двенадцать рождественских историй
Двенадцать рождественских историй
Двенадцать рождественских историй
Двенадцать рождественских историй
Двенадцать рождественских историй
Двенадцать рождественских историй
Двенадцать рождественских историй
Двенадцать рождественских историй

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Здравствуйте! Меня зовут Дарья. Первый раз я побывала в Таллине в 2000 году. Теперь я живу здесь и работаю гидом. Люблю этот город и не променяю ни на какой другой. Мне интересно все, что связано с Таллином: его история, культура и люди, живущие в нем. Признаюсь честно, я не очень увлекаюсь легендами и считаю, что подлинные истории гораздо интереснее вымышленных. Город хранит немало тайн и загадок. Стоит потянуть за ниточку, и можно размотать целый клубок историй!
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8 отзывов оставили туристы

8 января 2020
Добрый день! 30. 12. 19 шикарная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Рекомендуем!
Наталья
18 декабря 2019
Дарья прекрасный экскурсовод! Экскурсия была очень познавательная, мы были в Таллине первый раз и поэтому нам все понравилось!
7 декабря 2019
Мы были крайне разочарованы, не понятно ничего. на экскурсии были с детьми, логики в повествовании мы не уловили. Первый раз встретились с таким гидом на вашем сайте.
Дарья
Ответ гида:Добрый день! Цель экскурсии познакомить с традициями, историей празднования Рождества в Таллинне и Эстонии. От языческих праздников, к христианским, принесённых монахами доминиканцами и другими. О символах праздника, о подготовительных неделях Адвента, и предрождественском календаре, связанном с ними обычаях. Подготовке дома и угощениях. Городских и крестьянских особенностях празднования, приемах в гильдиях и Ратуше, о Рождественском мире и празднике в наши дни, в средние века и 19 веке. Вся эта программа была выполнена. Мы были на улочке мастеров, у стеклодува, в кукольной галерее, зашли в дом 15 века, узнали в все о Санта Клауса и как его зовут в Эстонии. О первом в Европе, установленном на главной площади, дереве и многим другом. Экскурсия не повторяет программы обзорной и подразумевается, что гости будут уже знакомы с общей историей и объектами города. Тем не менее улочки и основные достопримечательности мы посещаем, этого не избежать, но тематическое наполнение другое. Это не программа с аниматорами и аттракционами, это тематическая Рождественская прогулка, знакомящая с местными праздничными мероприятиями минувших столетий и как они проводятся в наши дни. В описании не указано, что это специально детская программа, в ней указано «можно с детьми». Все мастер-классы, дегустации и пожелания согласовываются заранее. Так же не лишним будет указать, какие программы Вы уже посещали и скорректировать программу накануне. Для тех, кто впервые в Таллинне, я с удовольствием предложу отдельную обзорную экскурсию, либо обозначу основные вехи и события во время этой прогулки.
16 января 2019
Здравствуйте! При всем уважении к гиду Дарье, которая наверняка хорошо гид разбирается в теме экскурсии, все участники нашей группы остались в легком замешательстве. Нам есть с чем сравнить стиль и содержание экскурсии. Тем более, что мы сами местные, о чем я дважды предупредила гида, но она все равно забыла об этом и уже при встрече "отметила" себе". Нас было 10 человек (максимально допустимо, согласовано с Дарьей). Это был семейный предновогодний выход в любимый Старый город для создания праздничной атмосферы, чтобы узнать что-то новое и интересное. Маршрут был в общем хороший. Не понравилось то, что гид все время была в спешке, не дожидалась, когда все подойдут, рассказывала истории и факты довольно быстро. Информации было много. В нашей группе было 2 детей, Дарья пару раз обращалась к ним с вопросами. Мило, что как бы был момент интерактива, но ведь и взрослым важен контакт и хоть какой-то диалог. Гид очень старалась уложиться в запланированное время - 12 историй за 1. 5 часа. задержалась с нами минут на 10. Было ощущение, что она готова бежать к следующей группе. Мы уже много раз заказывали экскурсии через ваш сайт и все гиды до этого момента всегда были более гибкими в плане времени. Так что у нас осталось ощущение некой отчужденности. Также все-таки в экскурсии важна не только устная инфо, но и наглядный сподручный материал, чтобы как-то проиллюстрировать (дигитально или на бумаге). У Дарьи таковой отсутсовал. Считаю, что качество и цена не соотвествовали друг другу.
Дарья
Ответ гида:Здравствуйте, Анна! Благодарю Вас за отзыв, это помогает скорректировать мою работу Наша экскурсия началась вовремя, но 10 минут ушло на знакомство участников между собой (Анна сказала, что участники видят друг друга впервые) и ожидание опоздавших. Анна сообщила, что основная часть группы из Таллинна, а также гости, потому рассказ был более насыщенным, подробным. Мы посетили те места, о которых местные и не подозревали и, конечно же, знакомые улочки. О том что группа большей частью горожане, я ни на минуту не забывала. Из того что я рассказывала, судя по моим вопросам, участники ранее этого материала не знали. Темп прогулки был неспешный, со мной всегда шли рядом дети и пожилые, на их ритм я ориентировалась. А вот желание больше рассказать может и повлияло на темп речи. Сам город, средневековый дом и отдельные детали, а так же рождественские декорации являются на этой программе элементами показа. А вот на исторической и архитектурной, где важно увидеть как менялся город, дополнительный материал я использую. Я пообщалась с детьми, для них были специальные задания. Но взрослые спешили давать ответы за них. Взрослым также предлагалось порассуждать и пообщаться. Я с удовольствием ответила на все вопросы, которые мне были заданы как в ходе экскурсии, так и после. И для меня живое общение с людьми всегда важно, поэтому мои программы никогда не похожи на монотонное повествование. Мне бывает интересно выслушать истории тех, кто здесь живет или когда-то бывал. Поэтому никогда не препятствую желанию высказаться, насколько это возможно в рамках экскурсии. Если в группе есть участники от 5 до 60+, рассказываю, что может быть интересно и детям и взрослым, ведь кругозор совершенно разный. Если бы я попросила перечислить, все то что я рассказала, скорее всего насчитали бы гораздо больше историй Зачастую экскурсия может продлится и больше заявленного времени, а экскурсанты не считают нужным его оплачивать. Что касается времени, программа продлилась, как и было заявлено 1, 5 часа + 10 минут. Мы очень тепло простились и я рассказав, что у меня еще много историй, пригласила и на другие свои программы, что было воспринято с воодушевлением. С уважением, Дарья
Елена
5 января 2018
Дарья, благодарим Вас за насыщенную событиями экскурсию! С удовольствием гуляли. Узнали много нового, хотя это была не первая наша экскурсия по Таллину. Обязательно еще обратимся при возможности на другую экскурсию.
2 января 2018
Не насыщенная экскурсия, просто сухая история. Можно было разбавить посещением мастерских, , как я просила. От рождественских историй ждёшь чего то особенного и волшебного.
Дарья
Ответ гида:Добрый вечер! Мастерские 23, 24, 31 и 1 января закрыты - это официальные выходные дни. Об этом я оповестила вас заранее. Поэтому в эти дни в основном, все прогулки по улице так как все закрытопузырный исключением некоторых музеев.
2 января 2018
Добрый день, мы ходили на экскурсию по новогоднему Таллину: 2 взрослых и ребенок 7 лет. Всем было интересно, все очень доступно и понятно.
27 ноября 2017
Отличная экскурсия. Очень интересно, в Таллинне были уже не первый раз и думали, что удивить нас ничем нельзя, но открыли для себя много нового! Дарья подстроилась под пожелания всей нашей большой семьи и все прошло отлично. Благодаря Дарье, мы на следующий день смогли бесплатно попасть на экскурсию в Церковь и посмотреть самую красивую и высокую елку, и посмотреть Рождественский концерт (хотя как мы поняли в очереди из туристов были только мы, все остальные местные), Дарья позаботилась о нас и на следующий день после экскурсии прислала информацию на телефон (это круто, приятно, что о нас не забыли) Так же на экскурсии мы побывали в музеях, о которых раньше не слышали, заходили в каждый интересный и Дарья нам рассказывала, когда сюда лучше прийти и что посмотреть. Вообщем всем советуем, не понятно почему нет отзывов, но после шикарной экскурсии поняли, что отзывы не нужны! Спасибо Дарья большое за прекрасное время! Теперь хотим приехать летом в Таллинн и поездить с вами по замкам и островам, будем ждать экскурсии.

Дарья проводит ещё 4 экскурсии

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