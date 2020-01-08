8 отзывов оставили туристы

История празднования Рождества в Эстонии
Вы отправитесь на прогулку 👣 по необычному городу, где празднуют Рождество 2 раза. Начинается все с ожидания — Адвента, а продолжается до 19 января празднованием Святок. Возможно это там, где встречаются восток и запад, а жители любят праздники. На экскурсии 🧭 по нарядному центру города вы узнаете о традициях празднования Рождества в Эстонии и побываете в самых атмосферных местах Таллина. Я расскажу вам, как называется этот праздник в Эстонии, где была установлена первая в Европе городская ёлка и какой царь нёс ее на Ратушную площадь. Когда начинали подготовку к Рождеству и для кого прекрасная королева объявила «Рождественский мир». Кроме того, вы узнаете, что повесить на елку, если нет печенья, конфет и яблок; какой вес должен быть у Санта Клауса, чтобы подарки оказались в мешочках перед камином у каждого ребёнка; как обычно загадки и головоломки помогут вам узнать двенадцать секретов Рождества и поверить, что чудеса рядом!
Атмосфера праздника и секреты рождественских атрибутов
Вы побываете на «старом рынке» — месте, где встречаются все дороги — и узнаете, зачем сюда стекается народ со всех концов города. Потанцуете под заводную музыку флейты и бубна, у дома богатого купца «Пеперзак» узнаете историю 📖 праздника и Рождественских хлопот, возле ратуши я расскажу вам о «Рождественском мире» и дне «Святого Фомы», а еще о напитке, который варят в соседнем доме и которого должно хватить до конца святок, но не все могут в этом участвовать. Вас ждут также шустрые гномы, забирающиеся в окна, чтобы оставить детям сласти. Осмотрите дом ремесленника и узнаете, как он выглядел раньше. Поговорим об истории рождественской елки, ратушная аптека расскажет вам секреты праздничных сладостей, а далее вы отправитесь по Булочному проходу загадывать желания, к домам гильдий, где проходили пиры и празднества. Заглянете на улочку мастеров и увидите, а может, изготовите какой-нибудь сувенир 🎁 (по желанию). У Русской церкви поговорим об отличии русских, католических и протестантских традиций. У дома Черноголовых услышите историю русского царя, который вместе с ними участвовал в новогодних торжествах. В завершении останется только подняться к домику Герды и проверить, нет ли среди нас кого-либо с холодным сердцем😃