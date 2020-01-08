8 отзывов оставили туристы

Здравствуйте! При всем уважении к гиду Дарье, которая наверняка хорошо гид разбирается в теме экскурсии, все участники нашей группы остались в легком замешательстве. Нам есть с чем сравнить стиль и содержание экскурсии. Тем более, что мы сами местные, о чем я дважды предупредила гида, но она все равно забыла об этом и уже при встрече "отметила" себе". Нас было 10 человек (максимально допустимо, согласовано с Дарьей). Это был семейный предновогодний выход в любимый Старый город для создания праздничной атмосферы, чтобы узнать что-то новое и интересное. Маршрут был в общем хороший. Не понравилось то, что гид все время была в спешке, не дожидалась, когда все подойдут, рассказывала истории и факты довольно быстро. Информации было много. В нашей группе было 2 детей, Дарья пару раз обращалась к ним с вопросами. Мило, что как бы был момент интерактива, но ведь и взрослым важен контакт и хоть какой-то диалог. Гид очень старалась уложиться в запланированное время - 12 историй за 1. 5 часа. задержалась с нами минут на 10. Было ощущение, что она готова бежать к следующей группе. Мы уже много раз заказывали экскурсии через ваш сайт и все гиды до этого момента всегда были более гибкими в плане времени. Так что у нас осталось ощущение некой отчужденности. Также все-таки в экскурсии важна не только устная инфо, но и наглядный сподручный материал, чтобы как-то проиллюстрировать (дигитально или на бумаге). У Дарьи таковой отсутсовал. Считаю, что качество и цена не соотвествовали друг другу.

Дарья