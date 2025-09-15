Мы прогуляемся по центру, где прошлое переплетается с настоящим. За два часа вы увидите главные достопримечательности и прочувствуете атмосферу Таллина. Этот маршрут — идеальное сочетание архитектуры, истории и духа современного города.

Описание экскурсии

Начнём прогулку с Ратушной площади — сердца Старого города. Здесь на протяжении веков кипела жизнь: собирались горожане, шумели ярмарки, провозглашались указы.

Рассмотрим легендарную ратушную аптеку 15 века — старейшую в Европе.

Затем отправимся в Вышгород — средневековую крепость на холме. Вас ждёт сад датского короля и его древняя легенда.

Поднимемся к замку Тоомпеа, побываем в соборе Александра Невского и Домском соборе, где звучит органная музыка и покоятся рыцари под мраморными плитами.

Со смотровых площадок Вышгорода полюбуемся видами на черепичные крыши Старого города и Балтийского моря.

В финале спустимся к церкви Святого Духа с её сказочными часами и заглянем в уютный переулок Катарины, где работают мастера по стеклу, коже и керамике.

Организационные детали