Мы прогуляемся по центру, где прошлое переплетается с настоящим. За два часа вы увидите главные достопримечательности и прочувствуете атмосферу Таллина. Этот маршрут — идеальное сочетание архитектуры, истории и духа современного города.
Описание экскурсии
Начнём прогулку с Ратушной площади — сердца Старого города. Здесь на протяжении веков кипела жизнь: собирались горожане, шумели ярмарки, провозглашались указы.
Рассмотрим легендарную ратушную аптеку 15 века — старейшую в Европе.
Затем отправимся в Вышгород — средневековую крепость на холме. Вас ждёт сад датского короля и его древняя легенда.
Поднимемся к замку Тоомпеа, побываем в соборе Александра Невского и Домском соборе, где звучит органная музыка и покоятся рыцари под мраморными плитами.
Со смотровых площадок Вышгорода полюбуемся видами на черепичные крыши Старого города и Балтийского моря.
В финале спустимся к церкви Святого Духа с её сказочными часами и заглянем в уютный переулок Катарины, где работают мастера по стеклу, коже и керамике.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, проводится в любую погоду. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
- Экскурсия проходит по одному маршруту. С его картой можно ознакомиться в разделе «Фото»
- В конце программы вы сможете задать гиду вопросы о Таллине, обсудить прогулку и обменяться впечатлениями
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Таллине
Провели экскурсии для 87998 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andrey
15 сен 2025
У нас был замечательный гид Galina! Она очень подробно и обстоятельно рассказала нам историю города, показала все знаковые места центра. Очень рекомендую воспользоваться её услугами!
Y
Yefim
13 сен 2025
В
Виктория
20 авг 2025
Благодарю за интересную экскурсию, прекрасный гид, слушать было одно удовольствие, рекомендую 100%
Слава
16 авг 2025
Интересная очень гид! Рекомендую всем! Много впечатлений! Очень прочувствовала нас как клиентов и это очень важно когда экскурсия и интересно и не скучно ❤️
D
Darina
11 авг 2025
Отличная, содержательная и приятная прогулка, гид рассказывает нескучно, где-то серьезно, где-то с юмором, разбавляет исторические факты городскими легендами и информацией о современном положении дел. Влюбляешься в Таллин!
