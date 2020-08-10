44 отзыва оставили туристы

Вы увидите дома, где до сих пор показываются призраки.
Например, улица Люхике Ялг (Короткая нога) до сих пор является «аномальной зоной», где частенько появляются привидения.
На улице Лай (Широкая), что в Нижнем городе, есть дом, с которым связана полная драматизма история любви монаха-францисканца к дочери ратмана Маргарите.
Дурную славу приобрел особняк на Вышгороде, принадлежащий когда-то семейству фон Бреверн. В том доме, говорят, появлялся образ молодой женщины, которая пугала мужчин до полусмерти.
Наконец, вы узнаете, почему улочка Старого Таллина называется — улицей Духов, услышите историю о «кошачьем колодце», о доме, где черт справлял свадьбу, узнаете историю о «таллинском Дон Жуане» и о Старом Томасе. Также я расскажу о наказаниях, о медицине и быте в средневековые времена...
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала Площадь Свободы - Vabaduse väljak.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в одном из самых сказочных и красивых городов — Таллинне! Люблю и знаю свой город, буду рада показать вам Таллинн и Эстонию. За время прогулки с удовольствием отвечу на ваши вопросы, покажу лучшие кафе и ресторанчики города, посоветую, где можно сделать покупки и какие музеи стоит посетить.
Спасибо большое Виктории за увлекательную прогулку. Интересные истории, необычный маршрут и совет зайти на обед в аутентичное кафе на Ратуше. Всё понравилось!
Елена
7 февраля 2020
Мы заказали эту экскурсию на вечернее время и нисколько не пожалели. Виктория очень интересно и доступно рассказывала об истории Таллина и Эстонии. А легенды прекрасно дополняли прогулку по вечернему Таллину. Мы благодарим Викторию за ее советы том, что и где можно попробовать из местной кухни, а также какие места следует еще посмотреть самостоятельно. Экскурсия и гид очень понравились. Я бы рекомендовала ее своим друзьям.
Екатерина
7 января 2020
Большое спасибо Виктории! Интересная экскурсия. Много дополнительных сведений. Мы шли на Легенды Таллинна, а получилась шикарная обзорная экскурсия с легендами. Однозначно - рекомендую!
Elena
16 декабря 2019
В октябре на вашем сайте мы выбрали экскурсовода Викторию (по отзывам и интересной тематике), за один день до самой экскурсии Виктория написала мне, что заболела и экскурсию проведет ее коллега. Деваться некуда, мы вошли в положение и замена гораздо лучше, чем отмена. В день экскурсии Виктория написала вновь, что коллега занята и нас встретит экскурсовод Дмитрий. Итог: мы в полном восторге, Дмитрий потрясающе провел тур, очень интересно, захватывающе, с глубоким знанием истории и хорошим слогом. Вообщем, Виктории спасибо, что позаботилась о нас, жалко, что она приболела и мы не познакомились, но вдвойне спасибо Дмитрию Унт. спасибо! любим ваш сайт и пользуемся!
Sergey
26 ноября 2019
Всё супер!)
Мария
5 ноября 2019
02. 11. 2019 были на экскурсии с Викторией. Она замечательный экскурсовод, очень содержательный рассказ, кроме мифов и легенд были изложены также и реально исторические факты. У Виктории очень грамотная речь, ее приятно слушать. Были с детьми подростками, которых трудно чем либо заинтересовать. Виктории это удалось, за что ей огромное спасибо. Всем рекомендую именно это гида.
Анна
3 ноября 2019
На экскурсии были семьей 2 взрослых и 2 детей. Экскурсия замечательная. Гид Виктория великолепно рассказывала легенды, связанные с Таллином. Ни минуты не скучали. Увидели Старый город совсем другими глазами: глазами захватчиков, освободителей, палачей и провинившихся. Узнали особенности национальной кухни и рецепт сладостей из марципана. Были вовлечены на 100%. С удовольствием рекомендуем эту экскурсию, а Викторию благодарим!
Елена
3 ноября 2019
Чувствуется, что человек глубоко знает и любит историю города. Маршрут интересный, исторические реалии талантливо переплетаются с легендами, подкрепляются яркими и запоминающимися историями, ярко, образно, интересно - от души рекомендую!
Алексей
1 сентября 2019
Занимательная экскурсия. 45 летний мальчик Алёша с интересом слушал про ведьм, принцесс и кошек
Виктория
12 августа 2019
Отправляла на эту экскурсию делегацию из Казахстана, получила просто самые восторженные отзывы, дословно ”Гид из Эстонии очень понравилась. Профессиональный, душевный и красивый гид! Передавайте ей привет! Жаль, что очень мало с ней пообщались. Так хорошо все было в Таллинне, что все пожалели, что времени не хватило побольше побыть в городе!” Мне лично было легко с Викторией договариваться о деталях и организационных моментах, готова была пойти навстречу. В следующую поездку в Таллинн, сама попробую взять экскурсию с Викторией.
Истории о любви, атмосфера романтики и очаровательные фото на фоне старинных улиц
В преддверии дня влюбленных предлагаю вашему вниманию новую, запоминающуюся, романтическую фото-прогулку по городу. Таллин по праву называют городом романтиков, городом влюбленных, многие пары приезжают сюда для того, чтобы провести несколько дней в романтической обстановке. Я проведу вам индивидуальную экскурсию, а моя коллега, замечательный человек и профессиональный фотограф Татьяна, будет снимает вас на фоне лучших мест города.
«Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка» — Туве Янссон
Приготовьтесь отправиться к самым красивым маякам в окрестностях Таллина. Вы узнаете о трех поколениях смотрителей деревянного маяка Нижний Суурупи, полюбуетесь заливом Лохусалу со смотрового балкона Верхнего Суурупи и сделаете захватывающие фотографии у обрыва Пакри на фоне высочайшего маяка Эстонии.
История строительства и тайны средневековых оборонительных построек Таллина
Крепостная городская стена и башни старого Таллинна — уникальный средневековый каменный пояс вокруг старого города, который сохранился с 14-15 веков! Мало где в Европе (Северной Европе) вы встретите так хорошо сохранившиеся крепостные сооружения! Я покажу вам башни Длинный Герман, Короткую и Длинную ногу, Кик ин де Кек, Девичью и башню Монашку и расскажу, какие секреты они скрывают.
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
В поисках приключений мы пройдем по извилистым узким улицам, освещая дорогу огнем свечи, горящей в старинном фонаре. Вы услышите легенды и страшные истории, которыми славится Таллин, и погрузитесь в атмосферу магии и таинственности. Я покажу вам главные мистические достопримечательного Старого города и расскажу их историю: вы увидите Ратушу, дом с замурованным окном, церковь Нигулисте, сад с привидениями, древние башни и другие интересные места. Немного воображения — и сказки оживут на ваших глазах!
Авторский маршрут по историческому центру и неординарному кварталу Ротерманна
Главная историческая часть Таллина сосредоточена в Старом городе и это безусловный центр туристического притяжения. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее посмотреть на столицу в более объемном хронологическом измерении. Для этого недостаточно увидеть средневековые кварталы, где сегодня соблюдают правила застройки. Нужно прогуляться и по новым районам, где современным архитекторам дышится свободнее. Я расскажу, как развивался город за пределами крепостных стен, чем были заняты местные жители и открою креативные места, где старинная архитектура гармонично сосуществует с современными стилями!
Отыскать следы минувших эпох по фотографиям и иначе взглянуть на привычные улицы
Даже если вы не раз посещали Таллин и кажется, что вы знаете здесь каждый закоулочек, то учтите, что впечатление это обманчивое! Отправляйтесь на квест по Старому городу: используйте карту и вашу смекалку, чтобы разгадать задания и найти подсказки, которые помогут увидеть, каким был город в XIX и XX веках. Вы узнаете истории преображений, которые произошли с его домами и улочками, и оставите свой след в хронике Таллина.
Погулять по колоритному району Ласнамяэ и услышать о его прошлом, настоящем и будущем
Ласнамяэ — самый большой район Таллина. Вы узнаете, почему большинство местного населения говорит на русском языке, как современные парки сочетаются с типовыми панельными домами и где президент Эстонии посадила английскую розу.
Подняться на горку поцелуев, заглянуть в дом купца и узнать все о романтиках Средневековья
Старый Город Таллина — не только колыбель суровой немецкой готики, но и очень романтический район. Мы исследуем секретные атмосферные дворики, пройдемся узкими улочками до Ратуши и поговорим о делах сердечных. Я расскажу, как раньше лечились от несчастной любви и о влюбленных, обращенных в камень.
Открыть красоты Таллина с нового ракурса в увлекательном туре на катере с опытным капитаном
Таллин — город разносторонний. Он может привлечь даже самых искушенных ценителей красоты. Его красота кроется в средневековых улочках Старого Города, готических домах и флюгерах на них, в монументальности современной архитектуры хай-тек, в романтической набережной Пирита. Насладиться всеми этими достопримечательностями за раз можно, совершив морской тур на катере. Вы рассмотрите красоты города с неожиданного ракурса и полюбите его за новые виды!