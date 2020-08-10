44 отзыва оставили туристы

В октябре на вашем сайте мы выбрали экскурсовода Викторию (по отзывам и интересной тематике), за один день до самой экскурсии Виктория написала мне, что заболела и экскурсию проведет ее коллега. Деваться некуда, мы вошли в положение и замена гораздо лучше, чем отмена. В день экскурсии Виктория написала вновь, что коллега занята и нас встретит экскурсовод Дмитрий. Итог: мы в полном восторге, Дмитрий потрясающе провел тур, очень интересно, захватывающе, с глубоким знанием истории и хорошим слогом. Вообщем, Виктории спасибо, что позаботилась о нас, жалко, что она приболела и мы не познакомились, но вдвойне спасибо Дмитрию Унт. спасибо! любим ваш сайт и пользуемся!