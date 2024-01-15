читать дальше мучила нас нудными цифрами, рассказы ее интересны и неутомительны, узнали несколько новых фактов из жизни эстов. К тому же был сильный мороз, и ее внимание к нашему самочувствию тронуло. Спасибо.

Приезжаем в Таллин не в первый раз. Решили организовать времяпровождение с экскурсией по городу. Все прошло очень хорошо, Ирина не