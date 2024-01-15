Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Таллину

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Таллине на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История и культура Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
«зимой соответственно – 7, 5 и 14 евро)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
История Старого Таллина за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
История Старого Таллина: погружение в средневековую атмосферу
Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города
Начало: у Ратуши
«00 и в дни новогодних праздников»
Сегодня в 15:00
15 июня в 10:00
75 за всё до 8 чел.
Двенадцать рождественских историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Двенадцать рождественских историй: погружение в праздничный Таллин
Приглашаем на уникальную прогулку по зимнему Таллину, где Рождество встречают дважды. Откройте для себя мир традиций, тайн и праздничных угощений
Начало: Ворота Виру
«У дома Черноголовых услышите историю русского царя, который вместе с ними участвовал в новогодних торжествах»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    15 января 2024
    История Старого Таллина за два часа
    Приезжаем в Таллин не в первый раз. Решили организовать времяпровождение с экскурсией по городу. Все прошло очень хорошо, Ирина не
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    мучила нас нудными цифрами, рассказы ее интересны и неутомительны, узнали несколько новых фактов из жизни эстов. К тому же был сильный мороз, и ее внимание к нашему самочувствию тронуло. Спасибо.

    Приезжаем в Таллин не в первый раз. Решили организовать времяпровождение с экскурсией по городу. Все прошлоПриезжаем в Таллин не в первый раз. Решили организовать времяпровождение с экскурсией по городу. Все прошлоПриезжаем в Таллин не в первый раз. Решили организовать времяпровождение с экскурсией по городу. Все прошло
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2023
    История Старого Таллина за два часа
    Очень интересная экскурсия! Попали на хорошую погоду и хороших впечатлений стало еще больше!
    Очень интересная экскурсия! Попали на хорошую погоду и хороших впечатлений стало еще больше!Очень интересная экскурсия! Попали на хорошую погоду и хороших впечатлений стало еще больше!
  • О
    Олег
    2 июля 2023
    История Старого Таллина за два часа
    Очень интересно. Ирина отличный рассказчик и легко подстраивается под запросы, любит свой город. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    8 января 2020
    Двенадцать рождественских историй
    Добрый день! 30.12.19 шикарная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    18 декабря 2019
    Двенадцать рождественских историй
    Дарья прекрасный экскурсовод! Экскурсия была очень познавательная, мы были в Таллине первый раз и поэтому нам все понравилось!
  • С
    Сергей
    5 ноября 2017
    История и культура Эстонии
    Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 130. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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