1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
«зимой соответственно – 7, 5 и 14 евро)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Старого Таллина: погружение в средневековую атмосферу
Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города
Начало: у Ратуши
«00 и в дни новогодних праздников»
Сегодня в 15:00
15 июня в 10:00
€75 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Двенадцать рождественских историй: погружение в праздничный Таллин
Приглашаем на уникальную прогулку по зимнему Таллину, где Рождество встречают дважды. Откройте для себя мир традиций, тайн и праздничных угощений
Начало: Ворота Виру
«У дома Черноголовых услышите историю русского царя, который вместе с ними участвовал в новогодних торжествах»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей15 января 2024Приезжаем в Таллин не в первый раз. Решили организовать времяпровождение с экскурсией по городу. Все прошло очень хорошо, Ирина не
- ЕЕкатерина3 июля 2023Очень интересная экскурсия! Попали на хорошую погоду и хороших впечатлений стало еще больше!
- ООлег2 июля 2023Очень интересно. Ирина отличный рассказчик и легко подстраивается под запросы, любит свой город. Рекомендую!
- ЕЕлена8 января 2020Добрый день! 30.12.19 шикарная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Рекомендуем!
- ННаталья18 декабря 2019Дарья прекрасный экскурсовод! Экскурсия была очень познавательная, мы были в Таллине первый раз и поэтому нам все понравилось!
- ССергей5 ноября 2017Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Зимние»
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