14 отзывов оставили туристы

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Фотоэкскурсия: город романтиков

Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина и увековечьте свои моменты с любимым человеком
Приближается день влюбленных, и нет лучшего способа отметить его, чем романтическая фото-прогулка по живописным уголкам Таллина. Этот город, наполненный историями о великих любовных эпопеях, откроет вам свои сердца.

Вас ожидает увлекательная
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экскурсия по узким улочкам Старого города, где каждый камень дышит историей. Татьяна, ваш личный фотограф, запечатлеет самые трогательные моменты на фоне знаковых мест Таллина.

После прогулки вы получите коллекцию из 40 профессионально обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии.

Откройте для себя романтические легенды и тайны, которые хранит столица Эстонии, и дайте волю своим чувствам в этом волшебном путешествии

5
16 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 💑 Романтическая атмосфера
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📚 Увлекательные истории
  • ☕ Уютное кафе с согревающими напитками
Фотоэкскурсия: город романтиков
Фотоэкскурсия: город романтиков
Фотоэкскурсия: город романтиков

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Поцелуева горка
  • Улица Пикк
  • Сад датского короля

Описание фото-прогулки

Очарование старых узких улочек, вымощенных камнем, древние башни и крепостные стены дают Таллину заслуженное право называться самым романтичным городом. Улицы, площади, дома и башни Старого Таллина хранят в себе много тайн. Например, жилые дома, построенные в XV-XVI веках, — одни из ярчайших достопримечательностей Таллина, в них на протяжении многих веков жили и любили местные жители, сохранились и старинные церкви, где происходили венчания влюбленных…

  • Вы узнаете, где в городе находится «Поцелуева горка» и почему она так называется; историю любви Германа и Маргариты, о «Господине с лорнетом», который был влюблен в девушку по ул. Пикк.
  • Вас ждут истории о любви легендарного богатыря Калева и его жены Линды и о весьма романтической привилегии Таллинского палача.
  • Также вы узнаете о лекарстве, что помогало в старину от несчастной любви и плохого настроения, и услышите о месте, где девушки могут загадать заветное желание. Мы с вами побываем в романтическом месте — саду датского короля. А еще нас ждет уютное кафе, где вы сможете заказать согревающий напиток.

Организационные детали

  • В стоимость фото-экскурсии включены: экскурсия по старому городу, фотосессия и не менее 40 обработанных фото (фото будут готовы в течении 7 дней, их можно будет получить по ссылке)
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon Z6 II
  • Отдельно оплачиваются: вход в музеи (при желании), согревающие напитки

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в одном из самых сказочных и красивых городов — Таллинне! Люблю и знаю свой город, буду рада показать вам Таллинн и Эстонию. За время прогулки с удовольствием отвечу на ваши вопросы, покажу лучшие кафе и ресторанчики города, посоветую, где можно сделать покупки и какие музеи стоит посетить.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Любовь
Великолепная Виктория и Юличка фотограф. Прекрасная, познавательная экскурсия, много впечатлений.
Очень рекомендую.
Любовь и Карина.
Нидерланды.
Великолепная Виктория и Юличка фотограф. Прекрасная, познавательная экскурсия, много впечатлений.
Великолепная Виктория и Юличка фотограф. Прекрасная, познавательная экскурсия, много впечатлений.
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Irina
Это была самая прекрасная экскурсия в моей жизни (правда раньше были в основном групповые). Волшебная и интересная. Мы были втроем в качестве путешественников - я, подруга и моя четырехлетняя дочка
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и две красивые девушки - наш гид Виктория и фотограф Татьяна.
Волшебный Таллинн, уютные мастерские, старинные здания, городские легенды и секреты, аутентичные кафе, самая старая в Европе аптека, длинная и короткая ноги, толстая Маргарита и Герман, великолепный вид на город с самой высокой точки… Индикатором служила моя Машка - если ей все было интересно, то, что говорить о взрослых.

Виктория великолепный рассказчик, я бы даже сказала сказочница, приятная в общении и очень профессиональная. А еще с нами была фотограф Татьяна. И теперь мы ждем с нетерпением снимков этой прекрасной прогулки и старого, доброго, сказочного Таллина. Сами мы были в старом городе накануне, и не увидели и малой части того, что нам показали девушки.
Поэтому, если будете в Таллине, не задумываясь отправляйтесь на любую прогулку Вики. Не пожалеете!

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Евгений
Экскурсия и фотосессия прошли уже более года назад, и после этого мы с супругой успели побывать в десятке поездок и стран, но фотографии и воспоминания об этой все еще вводят
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нас в приятную негу удовольствия. Таинство старого города в которое сумела нас погрузить Виктория и фото-работы сделанные во время экскурсии до сих вызывают массу положительных эмоций и воспоминаний. Таллин стал нам ближе и мы стали чувствовать в нем друга после этой экскурсии.

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М
Были на экскурсии с мужем в январе, был очень сильный мороз, но замечательный гид так составила маршрут, чтобы каждые минут 10 можно было заходить куда-нибудь и греться, например, в лавочки, магазинчики, кафе и др. интересные места. Много всего интересного узнали о Таллине, получили порядка 100 шикарных атмосферных фотографий. Часто пересматриваем их и, как будто снова оказываемся в этом чудесном городе.
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С
Спешим выразить огромную благодарность гиду Виктории за прогулку по историческому центру Таллина! Сказочный город, очень тёплые воспоминания от встречи с Викторией, профессиональный гид и открытый доброжелательный человек! Фотограф, Татьяна, располагает к себе с первых минут встречи. Спасибо Вам за работу и гостеприимство!
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Е
Экскурсию и фотосессию проводили для нас с женой. Виктория очень хорошо знает теоретическую часть, а также сам город. Очень хороший оратор! Действительно мы увидели места и узнали легенды, которые самостоятельно думаю не нашли бы. Рекомендую!
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