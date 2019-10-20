14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает
Очарование старых узких улочек, вымощенных камнем, древние башни и крепостные стены дают Таллину заслуженное право называться самым романтичным городом. Улицы, площади, дома и башни Старого Таллина хранят в себе много тайн. Например, жилые дома, построенные в XV-XVI веках, — одни из ярчайших достопримечательностей Таллина, в них на протяжении многих веков жили и любили местные жители, сохранились и старинные церкви, где происходили венчания влюбленных…
- Вы узнаете, где в городе находится «Поцелуева горка» и почему она так называется; историю любви Германа и Маргариты, о «Господине с лорнетом», который был влюблен в девушку по ул.Пикк.
- Вас ждут истории о любви легендарного богатыря Калева и его жены Линды и о весьма романтической привилегии Таллинского палача.
- Также вы узнаете о лекарстве, что помогало в старину от несчастной любви и плохого настроения, и услышите о месте, где девушки могут загадать заветное желание. Мы с вами побываем в романтическом месте — саду датского короля. А еще нас ждет уютное кафе, где вы сможете заказать согревающий напиток.