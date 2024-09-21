14 отзывов оставили туристы

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и две красивые девушки - наш гид Виктория и фотограф Татьяна.

Волшебный Таллинн, уютные мастерские, старинные здания, городские легенды и секреты, аутентичные кафе, самая старая в Европе аптека, длинная и короткая ноги, толстая Маргарита и Герман, великолепный вид на город с самой высокой точки… Индикатором служила моя Машка - если ей все было интересно, то, что говорить о взрослых.



Виктория великолепный рассказчик, я бы даже сказала сказочница, приятная в общении и очень профессиональная. А еще с нами была фотограф Татьяна. И теперь мы ждем с нетерпением снимков этой прекрасной прогулки и старого, доброго, сказочного Таллина. Сами мы были в старом городе накануне, и не увидели и малой части того, что нам показали девушки.

Поэтому, если будете в Таллине, не задумываясь отправляйтесь на любую прогулку Вики. Не пожалеете!