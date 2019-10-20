14 отзывов оставили туристы

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Фотоэкскурсия: город романтиков

Истории о любви, атмосфера романтики и очаровательные фото на фоне старинных улиц

140 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке14 отзывов
5
Victoria
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Victoria – Гид в Таллине
В преддверии дня влюбленных предлагаю вашему вниманию новую, запоминающуюся, романтическую фото-прогулку по городу.

Таллин по праву называют городом романтиков, городом влюбленных, многие пары приезжают сюда для того, чтобы провести несколько дней в романтической обстановке.

Я проведу вам индивидуальную экскурсию ⛳, а моя коллега, замечательный человек и профессиональный фотограф Татьяна, будет снимает вас на фоне лучших мест города.
Фотоэкскурсия: город романтиков
Фотоэкскурсия: город романтиков

Что вас ожидает

Очарование старых узких улочек, вымощенных камнем, древние башни и крепостные стены дают Таллину заслуженное право называться самым романтичным городом. Улицы, площади, дома и башни Старого Таллина хранят в себе много тайн. Например, жилые дома, построенные в XV-XVI веках, — одни из ярчайших достопримечательностей Таллина, в них на протяжении многих веков жили и любили местные жители, сохранились и старинные церкви, где происходили венчания влюбленных…

  • Вы узнаете, где в городе находится «Поцелуева горка» и почему она так называется; историю любви Германа и Маргариты, о «Господине с лорнетом», который был влюблен в девушку по ул.Пикк.
  • Вас ждут истории о любви легендарного богатыря Калева и его жены Линды и о весьма романтической привилегии Таллинского палача.
  • Также вы узнаете о лекарстве, что помогало в старину от несчастной любви и плохого настроения, и услышите о месте, где девушки могут загадать заветное желание. Мы с вами побываем в романтическом месте — саду датского короля. А еще нас ждет уютное кафе, где вы сможете заказать согревающий напиток.

Организационные детали

  • В стоимость фото-экскурсии включены: экскурсия по старому городу, фотосессия и не менее 40 обработанных фото (фото будут готовы в течении 7 дней, их можно будет получить по ссылке)
  • Отдельно оплачиваются: вход в музеи (при желании), согревающие напитки
Фотоэкскурсия: город романтиков
Фотоэкскурсия: город романтиков
Фотоэкскурсия: город романтиков
Фотоэкскурсия: город романтиков
Фотоэкскурсия: город романтиков
Фотоэкскурсия: город романтиков
Фотоэкскурсия: город романтиков

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Victoria
Victoria
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в одном из самых сказочных и красивых городов — Таллинне! Люблю и знаю свой город, буду рада показать вам Таллинн и Эстонию. За время прогулки с удовольствием отвечу на ваши вопросы, покажу лучшие кафе и ресторанчики города, посоветую, где можно сделать покупки и какие музеи стоит посетить.
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14 отзывов оставили туристы

20 октября 2019
Благодарю Викторию за увлекательную прогулку, которая помогла ещё больше влюбиться в этот город!
4 мая 2019
Великолепная и познавательная экскурсия, замечательный гид Виктория!Рекомендую однозначно!
7 января 2019
Спасибо огромное Виктории за интересную экскурсию!
26 ноября 2018
Это была великолепная экскурсия))) очень непринужденная и доброжелательная обстановка! Интересный маршрут! Время просто пролетело! Остались замечательные воспоминания и крутые фотографии! Спасибо огромное Виктории и Людмиле!
2 января 2018
Большое спасибо Виктории и Павлу! Это было волшебно! В который раз убеждаюсь- без гида и половины интересного не увидеть, даже если оно перед глазами)))) А во время фотосеьмки вообще чувствовали себя звездами) Ждем фото. Успехов вам!!!
1 января 2018
Виктория очень интересно и информативно дала информацию о исторических достопримечательностях, рассказала местные легенды что добавило загадочности городу! Всем рекомендую данного гида!
5 августа 2017
Очень благодарны за интересную и содержательную Прогулку со знающим историю и традиции эстонского населения гидом Викторией, с нетерпением ждем фоток ))))
26 апреля 2017
Наталия-замечательный гид. Заинтересует любого. )))Прекрасная экскурсия!Татьяна-прекрасный фотограф, работать с ней одно удовольствие!
2 января 2017
Спешим выразить огромную благодарность гиду Виктории за прогулку по историческому центру Таллина! Сказочный город, очень тёплые воспоминания от встречи с Викторией, профессиональный гид и открытый доброжелательный человек! Фотограф, Татьяна, располагает к себе с первых минут встречи. Спасибо Вам за работу и гостеприимство!
14 апреля 2016
Были на экскурсии с мужем в январе, был очень сильный мороз, но замечательный гид так составила маршрут, чтобы каждые минут 10 можно было заходить куда-нибудь и греться, например, в лавочки, магазинчики, кафе и др. интересные места. Много всего интересного узнали о Таллине, получили порядка 100 шикарных атмосферных фотографий. Часто пересматриваем их и, как будто снова оказываемся в этом чудесном городе.
Ещё 4 отзыва

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