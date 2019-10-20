14 отзывов оставили туристы

Были на экскурсии с мужем в январе, был очень сильный мороз, но замечательный гид так составила маршрут, чтобы каждые минут 10 можно было заходить куда-нибудь и греться, например, в лавочки, магазинчики, кафе и др. интересные места. Много всего интересного узнали о Таллине, получили порядка 100 шикарных атмосферных фотографий. Часто пересматриваем их и, как будто снова оказываемся в этом чудесном городе.