14 отзывов оставили туристы

Приближается день влюбленных, и нет лучшего способа отметить его, чем романтическая фото-прогулка по живописным уголкам Таллина. Этот город, наполненный историями о великих любовных эпопеях, откроет вам свои сердца.
Вас ожидает увлекательная
Вас ожидает увлекательная
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 💑 Романтическая атмосфера
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📚 Увлекательные истории
- ☕ Уютное кафе с согревающими напитками
Что можно увидеть
- Старый город
- Поцелуева горка
- Улица Пикк
- Сад датского короля
Описание фото-прогулки
Очарование старых узких улочек, вымощенных камнем, древние башни и крепостные стены дают Таллину заслуженное право называться самым романтичным городом. Улицы, площади, дома и башни Старого Таллина хранят в себе много тайн. Например, жилые дома, построенные в XV-XVI веках, — одни из ярчайших достопримечательностей Таллина, в них на протяжении многих веков жили и любили местные жители, сохранились и старинные церкви, где происходили венчания влюбленных…
- Вы узнаете, где в городе находится «Поцелуева горка» и почему она так называется; историю любви Германа и Маргариты, о «Господине с лорнетом», который был влюблен в девушку по ул. Пикк.
- Вас ждут истории о любви легендарного богатыря Калева и его жены Линды и о весьма романтической привилегии Таллинского палача.
- Также вы узнаете о лекарстве, что помогало в старину от несчастной любви и плохого настроения, и услышите о месте, где девушки могут загадать заветное желание. Мы с вами побываем в романтическом месте — саду датского короля. А еще нас ждет уютное кафе, где вы сможете заказать согревающий напиток.
Организационные детали
- В стоимость фото-экскурсии включены: экскурсия по старому городу, фотосессия и не менее 40 обработанных фото (фото будут готовы в течении 7 дней, их можно будет получить по ссылке)
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon Z6 II
- Отдельно оплачиваются: вход в музеи (при желании), согревающие напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в одном из самых сказочных и красивых городов — Таллинне! Люблю и знаю свой город, буду рада показать вам Таллинн и Эстонию. За время прогулки с удовольствием отвечу на ваши вопросы, покажу лучшие кафе и ресторанчики города, посоветую, где можно сделать покупки и какие музеи стоит посетить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепная Виктория и Юличка фотограф. Прекрасная, познавательная экскурсия, много впечатлений.
Очень рекомендую.
Любовь и Карина.
Нидерланды.
Очень рекомендую.
Любовь и Карина.
Нидерланды.
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Это была самая прекрасная экскурсия в моей жизни (правда раньше были в основном групповые). Волшебная и интересная. Мы были втроем в качестве путешественников - я, подруга и моя четырехлетняя дочка
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Экскурсия и фотосессия прошли уже более года назад, и после этого мы с супругой успели побывать в десятке поездок и стран, но фотографии и воспоминания об этой все еще вводят
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М
Были на экскурсии с мужем в январе, был очень сильный мороз, но замечательный гид так составила маршрут, чтобы каждые минут 10 можно было заходить куда-нибудь и греться, например, в лавочки, магазинчики, кафе и др. интересные места. Много всего интересного узнали о Таллине, получили порядка 100 шикарных атмосферных фотографий. Часто пересматриваем их и, как будто снова оказываемся в этом чудесном городе.
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С
Спешим выразить огромную благодарность гиду Виктории за прогулку по историческому центру Таллина! Сказочный город, очень тёплые воспоминания от встречи с Викторией, профессиональный гид и открытый доброжелательный человек! Фотограф, Татьяна, располагает к себе с первых минут встречи. Спасибо Вам за работу и гостеприимство!
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Е
Экскурсию и фотосессию проводили для нас с женой. Виктория очень хорошо знает теоретическую часть, а также сам город. Очень хороший оратор! Действительно мы увидели места и узнали легенды, которые самостоятельно думаю не нашли бы. Рекомендую!
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