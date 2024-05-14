1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Наш Таллин в вашей компании: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, его тайны и современные реалии в компании опытного гида
Начало: На Ратушной площади
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
Завтра в 09:30
6 июля в 09:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 мая 2024Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Галина знает и любит свой город, интеллигентно, грамотно и интересно подает материал. Спасибо за отличный рассказ и приятно проведенное время.
- ГГалина12 апреля 2024Наташа очень харизматичная. Встретила нас прямо в гостинице. За 2 часа она сумела нам показать старый город и оставить глубокие впечатления чтоб вернуться и окунуться снова в эту жемчужину старины. . Я бы рекомендовала ее моим сверстникам. Спасибо Вам Наташа.
- SSvetlana3 апреля 2024Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.
- LLarisa23 марта 2024Прогулялись по старому городу с гидом Галиной. Интересный неспешный рассказ, увидели все самое главное. То, что нужно для того, чтобы вызвать интерес к городу! Спасибо!
- OOlena22 ноября 2023Душевное спасибо за невероятную экскурсию! Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!
- ЮЮлия4 ноября 2023Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!
- ООльга9 октября 2022Все отлично! Огромное Спасибо
- ООксана14 января 2022Заказывали экскурсию у Ирины для взрослого и ребенка 11 лет. Остались очень довольны!!! Ирина подавала материал таким образом, что было интересно и ребенку, и взрослому. Время пролетело совершенно незаметно. Однозначно могу рекомендовать Ирину в качестве экскурсовода!
- ААлександра21 октября 2021Мы остались в полном восторге от Ирины, это же нужно уметь так увлекательно и интересно рассказывать об истории кораблей и
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «На выходные»
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