Экскурсии выходного дня в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Наш Таллин в вашей компании
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Наш Таллин в вашей компании: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, его тайны и современные реалии в компании опытного гида
Начало: На Ратушной площади
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
25 за человека
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
Завтра в 09:30
6 июля в 09:00
60 за всё до 3 чел.
Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
60 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Наш Таллин в вашей компании
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Галина знает и любит свой город, интеллигентно, грамотно и интересно подает материал. Спасибо за отличный рассказ и приятно проведенное время.
  • Г
    Галина
    12 апреля 2024
    Наш Таллин в вашей компании
    Наташа очень харизматичная. Встретила нас прямо в гостинице. За 2 часа она сумела нам показать старый город и оставить глубокие впечатления чтоб вернуться и окунуться снова в эту жемчужину старины. . Я бы рекомендовала ее моим сверстникам. Спасибо Вам Наташа.
  • S
    Svetlana
    3 апреля 2024
    Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
    Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.
  • L
    Larisa
    23 марта 2024
    Наш Таллин в вашей компании
    Прогулялись по старому городу с гидом Галиной. Интересный неспешный рассказ, увидели все самое главное. То, что нужно для того, чтобы вызвать интерес к городу! Спасибо!
  • O
    Olena
    22 ноября 2023
    Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
    Душевное спасибо за невероятную экскурсию! Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!
  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2023
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!
  • О
    Ольга
    9 октября 2022
    Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
    Все отлично! Огромное Спасибо
  • О
    Оксана
    14 января 2022
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Заказывали экскурсию у Ирины для взрослого и ребенка 11 лет. Остались очень довольны!!! Ирина подавала материал таким образом, что было интересно и ребенку, и взрослому. Время пролетело совершенно незаметно. Однозначно могу рекомендовать Ирину в качестве экскурсовода!
  • А
    Александра
    21 октября 2021
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Мы остались в полном восторге от Ирины, это же нужно уметь так увлекательно и интересно рассказывать об истории кораблей и
    читать дальше

    подводных лодках детям- которые были полностью сосредоточены историей моряков. Даже мне взрослой было очень интересно. Рекомендую Ирину как экскурсовода, это в что раз интересен чем читать таблички, и крайне важно не пропустить детали о которых самим можно и не знать.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «На выходные»

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  3. Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Морской музей
  7. Музей Леннусадам
  8. Монастырь Святой Бригитты
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июле 2024
Сейчас в Таллине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 60. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 86 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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