И Ирина Наш Таллин в вашей компании Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Галина знает и любит свой город, интеллигентно, грамотно и интересно подает материал. Спасибо за отличный рассказ и приятно проведенное время.

Г Галина Наш Таллин в вашей компании Наташа очень харизматичная. Встретила нас прямо в гостинице. За 2 часа она сумела нам показать старый город и оставить глубокие впечатления чтоб вернуться и окунуться снова в эту жемчужину старины. . Я бы рекомендовала ее моим сверстникам. Спасибо Вам Наташа.

S Svetlana Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.

L Larisa Наш Таллин в вашей компании Прогулялись по старому городу с гидом Галиной. Интересный неспешный рассказ, увидели все самое главное. То, что нужно для того, чтобы вызвать интерес к городу! Спасибо!

O Olena Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте Душевное спасибо за невероятную экскурсию! Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!

Ю Юлия Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!

О Ольга Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте Все отлично! Огромное Спасибо

О Оксана Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани Заказывали экскурсию у Ирины для взрослого и ребенка 11 лет. Остались очень довольны!!! Ирина подавала материал таким образом, что было интересно и ребенку, и взрослому. Время пролетело совершенно незаметно. Однозначно могу рекомендовать Ирину в качестве экскурсовода!