75 отзывов оставили туристы

Пешеходная двухчасовая экскурсия позволит нам охватить все самые важные и значимые достопримечательности Старого Таллина. Вы увидите Таллинскую Ратушу, Домский собор, собор Александра Невского, церковь Нигулисте, Ратушную аптеку, которая работает с 1422 года. Побываем мы и на знаменитых улицах Длинная и Короткая нога, пройдём в переулок Катарины.
Мы прогуляемся по знаменитым узким улочкам, поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама на Старый город. А я наполню нашу прогулками увлекательными рассказами об истории города, его жителях, о быте средневековья, о знаменитых русских эстонцах, о связи Эстонии с Россией и многом другом.
Далее наша экскурсия будет проходить на автомобиле. Мы покинем Старый город и отправимся осматривать знаменитый парк Кадриорг, побываем на Певческом поле, увидим замок графа Орлова Давыдова, монастырь Святой Биргитты, «Олимпийскую деревню», памятник броненосцу «Русалка».
В результате вы откроете основные достопримечательности всего Таллина, рассмотрите город не только из окна автомобиля, но и совершите полноценную прогулку, узнаете самое важное из истории старой и современной частей столицы.
Организационные детали
Автомобиль в стоимость не включен (стоимость уточняйте у гида по переписке).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.
Наталия была великолепна! Легко, интересно, познавательно! Благодарю.
Алексей
11 марта 2020
Спасибо, все понравилось!
Владимир
10 марта 2020
Наталия чудесно организовала и провела экскурсию. За четыре часа мы увидели и узнали много нового и интересного о Таллине и об Эстонии. Более того, она снабдила нас рекомендациями, куда пойти еще, где лучше поесть, где и что купить, и т. п. Огромное спасибо человеку, который вкладывает душу в свою работу. !
Ирина
2 марта 2020
Огромное спасибо от всей нашей семьи супер гиду Наталье за чудесную экскурсию. Несмотря на очень плохую погоду 4-ч часовое знакомство с Таллином прошло на " ура". Наталья истинный профессионал своего дела, отлично владеет информацией, прекрасный рассказчик, влюблённый в город и страну. Покорил также высочайший уровень русского языка. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. Очень надеемся ещё вернуться в Эстонию и провести несколько совместных экскурсий.
Светлана
11 января 2020
Гид Наталия просто супер! Рассказывает интересно, учитывает интересы и предпочтения. Видно, что человек действительно любит город и свою работу, а также великолепно ориентируется в материале и готова ответить на все вопросы. 4 часа пролетели незаметно и мы с молодым человеком получили огромное удовольствие. Большое спасибо Наталье!
Алла
10 января 2020
Очень понравилось. Общаться с Натальей легко и приятно, рассказчик она прекрасный, экскурсия построена не формально, а с «бонусами»: мы заходили в старинную аптеку, «средневековую» лавочку, получили много дополнительных советов о том, где можно провести время. Обязательно берите экскурсию с машиной - иначе много пропустите! Наталье еще раз большое спасибо!
Елена
5 января 2020
Огромное спасибо Наталии. Узнали очень много нового и интересного. Посмотрели не только Старый город, но и то, что пешком никогда за коротеое время не осилили бы сами
Наталья
2 января 2020
Экскурсия познавательная, время пролетело незаметно. Спасибо Наталии. Рекомендуем.
Наталия
31 декабря 2019
Незабываемая экскурсия с очень профессиональным, грамотным и доброжелательным гидом Наталией. Было много красивых локаций и очень интересно. Получила максимум удовольствия от экскурсии и полезную информацию по пребыванию. Спасибо за профессионализм, доброжелательность и внимательное отношение! Ну и, конечно, сам Таллин очень понравился, хочется вернуться вновь
Дмитрий
31 декабря 2019
Спасибо большое нашему экскурсовода! Великолепная экскурсия!!! Понравилось абсолютно всё !!!
Погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть самое любопытное из его прошлого
Без скучных лекций и набора дат — мы познакомим вас с хрониками старинного Ревеля и расскажем о современной жизни его преемника-Таллина. Вы узнаете, почему он хромает на одну ногу, заглянете в раритетную аптеку, услышите о религии и праздниках эстонцев и вникнете в особенности национальной кухни. А с высоты смотровых площадок окончательно сложите таллинский пазл!
Понять, кто такие эстонцы, и сравнить препоны средневековой жизни с современными на пешей прогулке
Мы прогуляемся в Верхнем и Нижнем городах, и я открою вам знаковые места и историю столицы. Вы узнаете о происхождении эстонцев и Таллина, о жизни, сословиях и жестоких законах средневекового города, о прочной связи между Россией и Эстонией в лице знаменитых исторических личностей.
Открыть историю и жизнь города на прогулке по старинным улицам и скрытым дворикам
Пряничные дома, своды соборов, виды-открытки на смотровых площадках, улицы с неожиданными названиями — приглашаю вас без суеты узнать Таллин и проникнуться его духом. Вы погуляете по Старому городу, при желании посетите музеи, найдете нетуристические уголки. Узнаете о судьбе и архитектуре города, о кухне Эстонии и характере ее жителей.
Рыбацкие деревушки, поместья знати и средневековые замки в обрамлении живописной природы
На территории национального парка Лахемаа вы перенесетесь во времени. Здесь, кроме чудесной природы и рыбацких деревушек, я открою вам прекрасные поместья, расскажу об их знатных жителях, а также о быте и развлечениях средневековых эстонцев и балтийских немцев. Вы сможете познакомиться с местными винами и блюдами национальной эстонской кухни, наслаждаясь живописными видами.
Разобраться в истории коренного народа, религии и монастырской жизни Эстонии на авто-экскурсии
Пюхтица — Святое место. В XVI веке эстонские пастухи стали свидетелями явления Пресвятой Девы Марии. На месте её появления, около дуба, крестьяне нашли икону Успения Божьей Матери, сейчас она находится в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. Я расскажу историю монастыря и обретения иконы, объясню местные обычаи и правила. Вы также узнаете о коренном народе и религии Эстонии, о жизни в монастыре.
От каменщиков до кондитеров: открыть вековые традиции ремесел Эстонии на прогулке по Таллину
Раньше Таллин назывался Ревелем и был городом мастеров. Ревель — это большой пласт истории не только эстонской столицы, но и страны в целом. По всей Европе, в том числе и здесь, был заведен определенный порядок обретения мастерства. Пивовары, аптекари, кондитеры, каменщики, каменотёсы — все постигали азы мастерства, создавая «шедевры». Мы прогуляемся по переулкам Таллина, где до сих пор бережно хранят вековые ремесленные традиции Эстонии, я расскажу о жизни, работе и секретах ревельских мастеров разных жанров, о самых примечательных особенностях их деятельности.
Открыть важные объекты наследия таллинской истории за пределами исторического центра
Обычно путешественники осматривают только Старый город со всеми его несомненными достоинствами, но упускают из виду, что в Таллине, за пределами исторического ядра, находится знаменитый дворцово-парковый ансамбль Кадриорг и другие не менее важные объекты наследия таллинской истории. На автомобильной экскурсии я открою вам эти достопримечательности, расскажу о событиях и персонажах, которые повлияли на летопись и облик города, о современной жизни столицы и ее жителях.
Таллин — это два города в одном. Верхний — город феодалов, нижний — купцов и ремесленников. Поэтому маршрутов у нас тоже два: выбирайте один из них или пройдите оба. Вы в любом случае погрузитесь в яркую и насыщенную историю Таллина, увидите его главные достопримечательности и любопытные уголки, о которых знают лишь немногие местные жители. Услышите об эстонцах и получите практические советы по Таллину.
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
На прогулке по старинным улочкам Нижнего и Верхнего Таллина я расскажу легенды и интересные истории о людях, связанных с этими местами, и о жизни города. Вы узнаете, почему Старый Таллин был так разделен, кто жил в Нижнем, а кто в Верхнем городе. И поймете, почему Таллин называют «Рыцарем» Балтийского моря.
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Узкие улочки Старого Таллина не изменились за сотни лет. Попадешь в них, и кажется, будто ты в средневековье. Мы прогуляемся по ним, представив себя жителями средних веков, я расскажу много интересного о жизни людей в ту эпоху, а в конце при желании вы сможете сфотографироваться в старинных костюмах.
Раскрыть тайны Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье. Я расскажу, как местные жители сражались с иноземными завоевателями, и помогу понять современные реалии эстонской столицы.
Увлекательная экспресс-экскурсия по Старому городу
Вы увидите все самые известные достопримечательности средневекового Таллина: Домский собор, церкви Олевисте и Нигулисте, улицы Длинная и Короткая нога, здания Парламента и Большой гильдии. В живом формате я расскажу о том, как жили люди много веков назад и почему город так хорошо сохранился. А еще с радостью покажу вам Таллин с высоты и дам ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, что из местных блюд попробовать и по каким улочкам погулять.
Познакомиться с главными достопримечательностями города на увлекательной экскурсии-викторине
Приглашаю на обзорную прогулку по историческому центру в интерактивном формате. Вы увидите знаковые улицы, площади, башни и храмы эстонской столицы. Я буду задавать интересные вопросы из разных областей знаний, а вы — получать очки за правильные ответы. В финале мы наградим победителя, и каждый поймёт, что лучше узнал сказочный Таллин!