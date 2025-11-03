75 отзывов оставили туристы

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гидом, ибо иначе не понятно, на что мы смотрим и почему.

Милена-замечательна и как человек и как гид. Я, к сожалению, позабыла имя девушки-водителя… она тоже прекрасна, веселая и дружелюбная, как и Милена. Замечательный тандем! Советую даже жителям Таллина хоть раз сходить на эту экскурсию. Можно сформатировать под себя. Милена знает все. Автомобиль-наикомфортабильнецший.