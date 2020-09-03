75 отзывов оставили туристы

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Весь Таллин за один день

Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

90 за экскурсию

У этой экскурсии75 отзывов
5
Наталия
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Наталия – представитель в Таллине
Чтобы узнать весь Таллин за один день, разобраться в его устройстве и менталитете жителей, открыть главные достопримечательности 🏛️ и историю 📖 старой и новой частей города, вам стоит выбрать эту экскурсию ⛳.
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день

Что вас ожидает

  • Пешеходная двухчасовая экскурсия позволит нам охватить все самые важные и значимые достопримечательности Старого Таллина. Вы увидите Таллинскую Ратушу, Домский собор, собор Александра Невского, церковь Нигулисте, Ратушную аптеку, которая работает с 1422 года. Побываем мы и на знаменитых улицах Длинная и Короткая нога, пройдём в переулок Катарины.
  • Мы прогуляемся по знаменитым узким улочкам, поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама на Старый город. А я наполню нашу прогулками увлекательными рассказами об истории города, его жителях, о быте средневековья, о знаменитых русских эстонцах, о связи Эстонии с Россией и многом другом.
  • Далее наша экскурсия будет проходить на автомобиле. Мы покинем Старый город и отправимся осматривать знаменитый парк Кадриорг, побываем на Певческом поле, увидим замок графа Орлова Давыдова, монастырь Святой Биргитты, «Олимпийскую деревню», памятник броненосцу «Русалка».

В результате вы откроете основные достопримечательности всего Таллина, рассмотрите город не только из окна автомобиля, но и совершите полноценную прогулку, узнаете самое важное из истории старой и современной частей столицы.

Организационные детали

Автомобиль в стоимость не включен (стоимость уточняйте у гида по переписке).

Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день
Весь Таллин за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.
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75 отзывов оставили туристы

3 сентября 2020
Наталия была великолепна! Легко, интересно, познавательно! Благодарю.
11 марта 2020
Спасибо, все понравилось!
10 марта 2020
Наталия чудесно организовала и провела экскурсию. За четыре часа мы увидели и узнали много нового и интересного о Таллине и об Эстонии. Более того, она снабдила нас рекомендациями, куда пойти еще, где лучше поесть, где и что купить, и т. п. Огромное спасибо человеку, который вкладывает душу в свою работу. !
2 марта 2020
Огромное спасибо от всей нашей семьи супер гиду Наталье за чудесную экскурсию. Несмотря на очень плохую погоду 4-ч часовое знакомство с Таллином прошло на " ура". Наталья истинный профессионал своего дела, отлично владеет информацией, прекрасный рассказчик, влюблённый в город и страну. Покорил также высочайший уровень русского языка. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым. Очень надеемся ещё вернуться в Эстонию и провести несколько совместных экскурсий.
11 января 2020
Гид Наталия просто супер! Рассказывает интересно, учитывает интересы и предпочтения. Видно, что человек действительно любит город и свою работу, а также великолепно ориентируется в материале и готова ответить на все вопросы. 4 часа пролетели незаметно и мы с молодым человеком получили огромное удовольствие. Большое спасибо Наталье!
10 января 2020
Очень понравилось. Общаться с Натальей легко и приятно, рассказчик она прекрасный, экскурсия построена не формально, а с «бонусами»: мы заходили в старинную аптеку, «средневековую» лавочку, получили много дополнительных советов о том, где можно провести время. Обязательно берите экскурсию с машиной - иначе много пропустите! Наталье еще раз большое спасибо!
5 января 2020
Огромное спасибо Наталии. Узнали очень много нового и интересного. Посмотрели не только Старый город, но и то, что пешком никогда за коротеое время не осилили бы сами
2 января 2020
Экскурсия познавательная, время пролетело незаметно. Спасибо Наталии. Рекомендуем.
31 декабря 2019
Незабываемая экскурсия с очень профессиональным, грамотным и доброжелательным гидом Наталией. Было много красивых локаций и очень интересно. Получила максимум удовольствия от экскурсии и полезную информацию по пребыванию. Спасибо за профессионализм, доброжелательность и внимательное отношение! Ну и, конечно, сам Таллин очень понравился, хочется вернуться вновь
31 декабря 2019
Спасибо большое нашему экскурсовода! Великолепная экскурсия!!! Понравилось абсолютно всё !!!
Ещё 65 отзывов

Наталия проводит ещё 7 экскурсий

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90 за экскурсию
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