75 отзывов оставили туристы

Чтобы узнать весь Таллин за один день, разобраться в его устройстве и менталитете жителей, открыть главные достопримечательности и историю старой и новой частей города, вам стоит выбрать эту экскурсию. Так вы точно не заблудитесь в лабиринте мощёных улочек и хитросплетениях богатой истории.
Описание экскурсии
- Пешеходная двухчасовая экскурсия позволит нам охватить все самые важные и значимые достопримечательности Старого Таллина. Вы увидите Таллинскую Ратушу, Домский собор, собор Александра Невского, церковь Нигулисте, Ратушную аптеку, которая работает с 1422 года. Побываем мы и на знаменитых улицах Длинная и Короткая нога, пройдём в переулок Катарины.
- Мы прогуляемся по знаменитым узким улочкам, поднимемся на смотровые площадки, с которых открывается великолепная панорама на Старый город. А я наполню нашу прогулками увлекательными рассказами об истории города, его жителях, о быте средневековья, о знаменитых русских эстонцах, о связи Эстонии с Россией и многом другом.
- Далее наша экскурсия будет проходить на автомобиле. Мы покинем Старый город и отправимся осматривать знаменитый парк Кадриорг, побываем на Певческом поле, увидим замок графа Орлова Давыдова, монастырь Святой Биргитты, «Олимпийскую деревню», памятник броненосцу «Русалка».
В результате вы откроете основные достопримечательности всего Таллина, рассмотрите город не только из окна автомобиля, но и совершите полноценную прогулку, узнаете самое важное из истории старой и современной частей столицы.
Организационные детали
- Автомобиль в стоимость не включён (стоимость уточняйте у гида в переписке)
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали и стоимость обсудите с гидом в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2914 туристов
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 138 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 3 ноя 2025
Хотим сказать Галине , нашему ГИДУ , большое спасибо за уделенное нам время . Галина проводила экскурсию учитывая наши интересы , что очень важно было для нас , очень интересно и познавательно Мы благодарим Галину за профессионализм и высокую компетентность .Спасибо большое.
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N
Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Было очень интересно: Галина показал много укромных и необычных мест, куда самостоятельно вряд ли удалось бы попасть. Мы словно окунулись в историю города, полюбовались великолепными видами и услышали множество увлекательных историй и интересных фактов. Спасибо Галине за профессионализм, увлекательную подачу и незабываемую атмосферу. Экскурсию однозначно рекомендую!
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М
Нашим гидом была Галина. Экскурсионный маршрут организован отлично. Галина оказалась прекрасным, знающим рассказчиком, сумела сделать так, что было интересно и взрослому, и подростку, отвечала на все вопросы и запросы. Чувствуется,
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Г
У нас была прекрасная экскурсия по Таллину с гидом Галиной.
Галина - очаровательный человек и великолепный рассказчик.
Я от души рекоммендую её всем кто хочет познакомиться с этим интереснейшим городом.
Галина - очаровательный человек и великолепный рассказчик.
Я от души рекоммендую её всем кто хочет познакомиться с этим интереснейшим городом.
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D
Экскурсия была очень интересной. Нам все понравилось. Сервис на Трипстере на высоком уровне. Все проблемы решались быстро и оперативно.
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Очень динамичная, познавательная экскурсия. Я сама выросла в Таллине, водила американскую дочь на экскурсию. Узнала и увидела много чего нового, вернулась на следущий день до рассмотреть.
Очень рекомендую посещать Таллин с
Очень рекомендую посещать Таллин с
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