Этнографические музеи 🖼 во всем мире приобрели огромную популярность. Без прошлого нет будущего. А поэтому мы идем в музей под открытым небом Рокка-Аль-Маре.

Как жили крестьяне и помещики на эстонской земле? Как выращивался здесь хлеб и почему он ценился более других в заморских странах? Кто такой сапожный батрак? Чем баловали себя рыбаки? Каким было школьное образование на селе? Откуда пошло выражение "смотреть налево"? Ответы на эти вопросы найдете в этнографическом музее. В конце экскурсии 🧭 зайдем в сельский магазин вековой давности и приобретем те товары, которые были в продаже 100 лет назад: шоколад, пиво и прочее.

Дополнительные расходы: