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Этно - это сильно, этно - это стильно!

4
1 отзыв
Elena N.
Elena N. – Гид из Таллина
Предлагаю отправится в музей 🖼 под открытым небом Рокка-Аль-Маре, где нас будет ждать знакомство с реальной жизнью крестьян и помещиков на эстонской земле.

Вы узнаете как здесь выращивался хлеб и почему он ценился более других в заморских странах, кто такой сапожный батрак и чем баловали себя рыбаки, а также откуда пошло выражение «смотреть налево».

В конце экскурсии 🧭 зайдем в сельский магазин вековой давности и приобретем те товары, которые были в продаже 100 лет назад.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €80 за экскурсию

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Этно - это сильно, этно - это стильно!
Этно - это сильно, этно - это стильно!

Что вы увидите

  • Рокка-аль-Маре
Этнографические музеи 🖼 во всем мире приобрели огромную популярность. Без прошлого нет будущего. А поэтому мы идем в музей под открытым небом Рокка-Аль-Маре.
Как жили крестьяне и помещики на эстонской земле? Как выращивался здесь хлеб и почему он ценился более других в заморских странах? Кто такой сапожный батрак? Чем баловали себя рыбаки? Каким было школьное образование на селе? Откуда пошло выражение "смотреть налево"? Ответы на эти вопросы найдете в этнографическом музее. В конце экскурсии 🧭 зайдем в сельский магазин вековой давности и приобретем те товары, которые были в продаже 100 лет назад: шоколад, пиво и прочее.

Дополнительные расходы:

  • Обычный билет 🎫 в музей - 6 евро, льготный - 2 евро, семейный - 8 евро.
Начало и место завершения
🚩 Рокка-аль-Маре
Этно - это сильно, этно - это стильно!
Этно - это сильно, этно - это стильно!
Этно - это сильно, этно - это стильно!
Этно - это сильно, этно - это стильно!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Elena N.
Elena N.
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Elena N. проводит ещё 2 экскурсии

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