Этнографические музеи 🖼 во всем мире приобрели огромную популярность. Без прошлого нет будущего. А поэтому мы идем в музей под открытым небом Рокка-Аль-Маре.
Как жили крестьяне и помещики на эстонской земле? Как выращивался здесь хлеб и почему он ценился более других в заморских странах? Кто такой сапожный батрак? Чем баловали себя рыбаки? Каким было школьное образование на селе? Откуда пошло выражение "смотреть налево"? Ответы на эти вопросы найдете в этнографическом музее. В конце экскурсии 🧭 зайдем в сельский магазин вековой давности и приобретем те товары, которые были в продаже 100 лет назад: шоколад, пиво и прочее.
Дополнительные расходы:
Обычный билет 🎫 в музей - 6 евро, льготный - 2 евро, семейный - 8 евро.
Начало и место завершения
🚩 Рокка-аль-Маре
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.