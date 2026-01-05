48 отзывов оставили туристы

Эта индивидуальная экскурсия предлагает погружение в атмосферу средневекового Таллина.
Участники узнают о происхождении эстонцев, Ганзейском союзе и сословных различиях Верхнего и Нижнего городов. Программа включает посещение замка Тоомпеа, собора Александра Невского и других исторических мест.
Экскурсия завершается у Вирусских ворот, открывая перед гостями многогранную историю столицы Эстонии
Участники узнают о происхождении эстонцев, Ганзейском союзе и сословных различиях Верхнего и Нижнего городов. Программа включает посещение замка Тоомпеа, собора Александра Невского и других исторических мест.
Экскурсия завершается у Вирусских ворот, открывая перед гостями многогранную историю столицы Эстонии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история Таллина
- 📜 Легенды и факты о средневековье
- 🕌 Посещение знаковых мест
- 👥 Индивидуальный подход
- 🌟 Незабываемые виды
Что можно увидеть
- Замок Тоомпеа
- Собор Александра Невского
- Домский собор
- Сад Датского короля
- Церковь Нигулисте
- Ратушная площадь
- Ратушная аптека
- Церковь Святого Духа
- Дом Братства Черноголовых
- Доминиканский монастырь
- Вирусские ворота
Описание экскурсии
Программа
Я расскажу:
- об основании Таллин, о том, кто такие эстонцы, откуда они пришли;
- о Ганзейском союзе и торговле;
- об особенностях Верхнего и Нижнего городов: о сословных различиях, о том, как жили, во что одевались и чем занимались жители обеих городов;
- о быте, наказаниях, медицине, законах и правилах средневекового Таллина;
- о знаменитых жителях (Кутузов, балтийские немцы Крузенштерн, Бенкендорф, Тизенгаузен и другие);
- и многом другом.
- Вы увидите замок Тоомпеа, православный собор Александра Невского, Домский собор, насладитесь незабываемым видом с двух смотровых площадок.
- Далее мы пойдём в Сад Датского короля, прогуляемся по самой короткой улице Таллинна — улице Короткая нога, спустимся к церкви Нигулисте (Святого Николая) и оттуда направимся к Ратушной площади и старейшей в Европе действующей средневековой Ратушной аптеке.
- Далее наш маршрут пройдёт к церкви Святого Духа, а затем на улицу Пикк (Длинная). Там мы познакомимся со знаменитым домом, принадлежавшим некогда купцам из Большой Купеческой гильдии, Домом Братства Черноголовых.
- Оттуда наш путь пойдёт к Доминиканскому монастырю и через переулок Катарины выведет к конечной точке нашей экскурсии — Вирусским воротам.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2914 туристов
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Выражаем благодарность нашему гиду Елене за прекрасную экскурсию по "Средневековому Таллину". Елена, спасибо за интересно предоставленную информацию, за увлекательную прогулку по историческим местам, 2 часа экскурсии прошли незаметно и с интересом. Елена, спасибо большое!
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Галина провела очень интересную экскурсию, сочетая информацию о истории, архитектуре и людях Таллина.
Нам очень понравилось, можем смело рекомендовать.
Нам очень понравилось, можем смело рекомендовать.
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М
Галина-гид с колоссальным стажем, с ней интересно, приятно и время летит незаметно.
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П
Outstanding! Definitely recommend! Separate thanks for arranging the tour in English for our diverse group!
Великолепно! Определенно рекомендую! Отдельное спасибо за организацию экскурсии на английском языке для нашей разношерстной группы!
Великолепно! Определенно рекомендую! Отдельное спасибо за организацию экскурсии на английском языке для нашей разношерстной группы!
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М
Экскурсия была замечательна. Два часа пролетели очень быстро. Зашли во много мест, которые сами бы не нашли.
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И
Остались очень довольны экскурсией и благодарны, что Галина провела нас по старому городу и показала сокровенные уголки, которые мы бы сами не увидили и пропустили.
Галина замечательный рассказчик и мы наслаждались каждой минутой, проведенной в её обществе, как будто встретили старого друга.
Рекомендуем!
Галина замечательный рассказчик и мы наслаждались каждой минутой, проведенной в её обществе, как будто встретили старого друга.
Рекомендуем!
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