48 отзывов оставили туристы

Ревель — город мастеров
От каменщиков до кондитеров: открыть вековые традиции ремесел Эстонии на прогулке по Таллину
Раньше Таллин назывался Ревелем и был городом мастеров. Ревель — это большой пласт истории не только эстонской столицы, но и страны в целом. По всей Европе, в том числе и здесь, был заведен определенный порядок обретения мастерства. Пивовары, аптекари, кондитеры, каменщики, каменотёсы — все постигали азы мастерства, создавая «шедевры». Мы прогуляемся по переулкам Таллина, где до сих пор бережно хранят вековые ремесленные традиции Эстонии, я расскажу о жизни, работе и секретах ревельских мастеров разных жанров, о самых примечательных особенностях их деятельности.