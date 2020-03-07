48 отзывов оставили туристы

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Экскурсия по средневековому Таллину

Понять, кто такие эстонцы, и сравнить препоны средневековой жизни с современными на пешей прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Ратушная площадь , у здания Ратуши , под часами
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии48 отзывов
4.88
Наталия
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Наталия – представитель в Таллине
Мы прогуляемся в Верхнем и Нижнем городах, и я открою вам знаковые места и историю 📖 столицы.

Вы узнаете о происхождении эстонцев и Таллина, о жизни, сословиях и жестоких законах средневекового города, о прочной связи между Россией и Эстонией в лице знаменитых исторических личностей.
Экскурсия по средневековому Таллину
Экскурсия по средневековому Таллину

Программа

Я расскажу:

  • об основании Таллин, о том, кто такие эстонцы, откуда они пришли;
  • о Ганзейском союзе и торговле;
  • об особенностях Верхнего и Нижнего городов: о сословных различиях, о том, как жили, во что одевались и чем занимались жители обеих городов;
  • о быте, наказаниях, медицине, законах и правилах средневекового Таллина;
  • о знаменитых жителях, которые связывают Эстонию и Россию (Кутузов, балтийские немцы Крузенштерн, Бенкендорф, Тизенгаузен и другие);
  • и многом другом.

  • Вы увидите замок Тоомпеа, православный собор Александра Невского, Домский собор, насладитесь незабываемым видом с двух смотровых площадок.
  • Далее мы пойдём в Сад Датского короля, прогуляемся по самой короткой улице Таллинна — улице Короткая нога, спустимся к церкви Нигулисте (Святого Николая) и оттуда направимся к Ратушной площади и старейшей в Европе действующей средневековой Ратушной аптеке.
  • Далее наш маршрут пройдёт к церкви Святого Духа, а затем на улицу Пикк (Длинная). Там мы познакомимся со знаменитым домом, принадлежавшим некогда купцам из Большой Купеческой гильдии, Домом Братства Черноголовых.
  • Оттуда наш путь пойдёт к Доминиканскому монастырю и через переулок Катарины выведет к конечной точке нашей экскурсии — Вирусским воротам.
Экскурсия по средневековому Таллину
Экскурсия по средневековому Таллину
Экскурсия по средневековому Таллину
Экскурсия по средневековому Таллину
Экскурсия по средневековому Таллину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Ратушная площадь , у здания Ратуши , под часами.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.
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48 отзывов оставили туристы

7 марта 2020
Спасибо Юлечка за содержательную экскурсию. Очень обаятельная и комуникабельная экскурсовод
24 февраля 2020
Огромное спасибо Наталии за интересную, познавательно, увлекателтную экскурсию! Слушали с удовольствием, видно, что Наталия делает свою работу с душой и общение проходит как со старым знакомым, желающим тебе рассказать и показать как много больше. Единственное чего действительно жаль, так это мало пробеденного времени в обществе такого экскурсовода! Ещё раз огромное спасибо от Инны и Жени!
23 февраля 2020
Большое спасибо гиду Наталии за интересную экскурсию! Даже не очень хорошая погода не помешала получить отличные впечатления и много полезной информации! Очень рекомендую!
16 февраля 2020
Спасибо, Натали. Буду краток: интересно, весело, информативно! Гид очень эрудирован. Мы в восторге!
8 января 2020
Экскурсия прошла отлично. К сожалению мы не умеем управлять погодой, но гид спасала нас. Мы активно передвигались и заходили в помещения. Очень понравилось, что гид была открыта к вопросам, мы могли перебить её рассказ, она отвечала на наш вопрос и потом спокойно продолжала дальше. Отдельное спасибо за ответы на личные вопросы. Средневековый Таллин конечно интересно, но нас интересовал и быт современных людей, Наталия поделилась с нами своими наблюдениями и личными историями.
29 декабря 2019
Нашим гидом был Константин. Он смог полностью заинтересовать и увлечь нас своим рассказом. Экскурсия была настолько увлекательной, что время пролетело незаметно, хотелось, чтобы экскурсия продолжалась бесконечно. Константин погрузил нас в историю города, преподносил абсолютно неизвестные факты, много шутил. Мечтаем вновь вернуться в Таллин, чтобы увидеть и узнать, что не успели посмотреть в наш первый приезд.
Виктория
14 декабря 2019
Мы провели просто замечательный вечер с Наталией! Она нам открыла Таллин с другой стороны. Интересный человек, прекрасный рассказчик и профессионал своего дела. Всем обязательно советую! Наталия рассказала нам историю Таллина, мы прошли по местам, которые самим просто не найти, загадывали желания и погружались в средневековую жизнь города. Также Наталия с удовольствие отвечала на все наши вопросы о городе и о стране.. Спасибо Вам огромное от всех!! Это было очень интересно, познавательно и по-дружески весело:)
13 ноября 2019
Экскурсия с Натальей прошла на одном дыхании. Наталья легкая в общении. Очень интересно построена экскурсия, интересно, с байками и реальными историями. Захватывает рассказ. Мы с мамой остались очень довольны.
4 ноября 2019
Очень понравилась экскурсовод Наталья и организация экскурсии! 2 часа пролетают незаметно за интересной историей города, местными байками и таинственными легендами. Даже дождик не помешал проникнуться красотой старого города Таллина. В процессе экскурсии Наталья давала ценные советы куда можно сходить и что надо попробовать в Таллине. За это отдельное спасибо, так как многими советами мы воспользовались. Наша группа состояла из 8-ми человек, это достаточно комфортное количество. Большое спасибо! Искренне рекомендую эту экскурсию!
30 октября 2019
Прекрасная экскурсия: богатый материал и отличная его подача. Очень грамотный и приятный гид Наталья. За два часа удалось составить впечатление о Таллине. Экскурсия подойдёт семьям с детьми.
Ещё 38 отзывов

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