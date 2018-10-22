Экскурсия по Таллину предлагает прогулку по историческим местам, включая Ратушную площадь, церковь Святого Олафа и собор Александра Невского. Вы увидите холм Тоомпеа и улицу Длинной ноги, а также откроете для себя секретные уголки города. Программа включает внешний осмотр знаковых мест и знакомство с культурой и традициями эстонцев. Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу столицы Эстонии

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по Таллину

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию, где вы сможете открыть для себя красоту Таллина. В ходе мероприятия вы увидите множество знаковых мест:

Ратуша и Ратушная площадь

Городская стена Таллина

Гильдия братства Черноголовых

Церковь Святого Олафа

Парламент Эстонской республики

Улица Пикк Ялг (Длинная нога)

Собор Александра Невского

Верхний город Таллина

Домский собор

Смотровые площадки

Обратите внимание, что экскурсия предполагает только внешний осмотр объектов, без посещения внутрь. Мы не ограничиваемся известными достопримечательностями, ведь в программе предусмотрены и "секретные" места, о которых знают только местные жители.

О нашей экскурсии

Наша экскурсия — это не обычный урок истории с множеством дат и имен. Это дружеская прогулка, которая поможет вам понять особенности столицы Эстонии, характер и традиции эстонцев. Вы сможете влюбиться в "наш" Таллин за короткое время!

Маршрут и время

Мы тщательно подготовили маршрут, чтобы за 2 часа вы смогли увидеть главное и узнать важное о столице Эстонии. Экскурсия проходит каждый день с 15:30 до 17:30. Мы рекомендуем приходить к месту сбора за 15 минут до начала экскурсии.

Условия

Дети до 10 лет могут участвовать бесплатно. Это отличная возможность провести время с семьей и познакомиться с культурой Эстонии!