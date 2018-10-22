Мои заказы

Ежедневная обзорная экскурсия: Таллин в 15:30

Присоединяйтесь к прогулке по Таллину! Узнайте больше о его истории и культуре, наслаждаясь видами и атмосферой столицы Эстонии
Экскурсия по Таллину предлагает прогулку по историческим местам, включая Ратушную площадь, церковь Святого Олафа и собор Александра Невского. Вы увидите холм Тоомпеа и улицу Длинной ноги, а также откроете для себя секретные уголки города. Программа включает внешний осмотр знаковых мест и знакомство с культурой и традициями эстонцев. Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу столицы Эстонии
61 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Погружение в атмосферу Старого города
  • 🏰 Впечатляющие исторические достопримечательности
  • 🗺️ Уникальные секретные места
  • 👥 Дружеская прогулка с гидом
  • 📸 Отличные возможности для фото
Ежедневная обзорная экскурсия: Таллин в 15:30

Что можно увидеть

  • Ратуша
  • Церковь Святого Олафа
  • Собор Александра Невского
  • Домский собор
  • Городская стена Таллина

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по Таллину

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию, где вы сможете открыть для себя красоту Таллина. В ходе мероприятия вы увидите множество знаковых мест:

  • Ратуша и Ратушная площадь
  • Городская стена Таллина
  • Гильдия братства Черноголовых
  • Церковь Святого Олафа
  • Парламент Эстонской республики
  • Улица Пикк Ялг (Длинная нога)
  • Собор Александра Невского
  • Верхний город Таллина
  • Домский собор
  • Смотровые площадки

Обратите внимание, что экскурсия предполагает только внешний осмотр объектов, без посещения внутрь. Мы не ограничиваемся известными достопримечательностями, ведь в программе предусмотрены и "секретные" места, о которых знают только местные жители.

О нашей экскурсии

Наша экскурсия — это не обычный урок истории с множеством дат и имен. Это дружеская прогулка, которая поможет вам понять особенности столицы Эстонии, характер и традиции эстонцев. Вы сможете влюбиться в "наш" Таллин за короткое время!

Маршрут и время

Мы тщательно подготовили маршрут, чтобы за 2 часа вы смогли увидеть главное и узнать важное о столице Эстонии. Экскурсия проходит каждый день с 15:30 до 17:30. Мы рекомендуем приходить к месту сбора за 15 минут до начала экскурсии.

Условия

Дети до 10 лет могут участвовать бесплатно. Это отличная возможность провести время с семьей и познакомиться с культурой Эстонии!

Наша экскурсия проходит каждый день в 15:30 (приходите, пожалуйста за 15 минут до начала экскурсии)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Ратуша и Ратушная площадь
  • ‭ Городская стена Таллина
  • ‭ Дом Братства Черноголовых
  • ‭ Церковь Святого Олафа
  • ‭ Парламент Эстонской республики
  • ‭ Улица Пикк-Ялг
  • ‭ Собор Александра Невского
  • ‭ Вышгород
  • ‭ Домский собор
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ратушная площадь (Raekoja plats 1) под часами городской Ратуши
Завершение: Таллин
Когда и сколько длится?
Когда: Наша экскурсия проходит каждый день в 15:30 (приходите, пожалуйста за 15 минут до начала экскурсии)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Погурец
22 окт 2018
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Дмитрий очень хорошо знает историю Эстонии, на все вопросы отвечал развёрнуто и интересно. Спасибо
v
vas.ange
26 авг 2018
А
Андрей
6 авг 2018
Замечательная и интересная экскурсия. Никакой путеводитель не заменит живого человека. Все очень интересно и живо рассказывалось. показывалось. Время пролетело незаметно, остались самые положительные эмоции.
N
NATALIA
1 авг 2018
Экскурсия по Таллинну понравилась. Константин провел экскурсию хорошо. Но чрезмерное обилие исторических фактов и фамилий слегка утомило. В конце экскурсии уже никто не понимал, кто кому кем приходится и запутались в датах.
a
a.likano
2 июл 2018
Д
Дмитрий
6 мая 2018
Спасибо Галине за проведенную экскурсию. Было очень интнресно.
a
adel.gp
4 мая 2018
Очень понравилось. Спасибо гиду Константину. Интересно было.
О
Олег
16 апр 2018
Очень познавательная экскурсия. И, пожалуй, один из лучших гидов из тех которых я слушал. Рассказывает интересно, с юмором. Рекомендую.
А
Альбина
16 апр 2018
Осень интересная, познавательная экскурсия
o
olga.pok
16 апр 2018
К
Крючин
16 апр 2018
O
Oleg
16 апр 2018
А
Алексей
9 апр 2018
И
Ирина
8 апр 2018
Константин-высокопрофессиональный гид, который смог организовать экскурсию таким образом, что она запомнится навсегда. Более того, теперь точно знаю, что при посещении остальных городов, где есть подобные экскурсии, непременно буду пользоваться ими. К примеру, в мае в Будапеште😉. Ещё раз- огромное спасибо Константину, знающему, грамотному, харизматичному, с удивительным чувством юмора, профессионалу!!! 👍👍👍👍
s
sergsena
20 мар 2018
Спасибо большое Константину за обзорную экскурсию. Экскурсия очень понравилась нам женой, рассказывает все очень интересно, не надоедает.

