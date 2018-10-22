Присоединяйтесь к прогулке по Таллину! Узнайте больше о его истории и культуре, наслаждаясь видами и атмосферой столицы Эстонии
Экскурсия по Таллину предлагает прогулку по историческим местам, включая Ратушную площадь, церковь Святого Олафа и собор Александра Невского. Вы увидите холм Тоомпеа и улицу Длинной ноги, а также откроете для себя секретные уголки города. Программа включает внешний осмотр знаковых мест и знакомство с культурой и традициями эстонцев. Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу столицы Эстонии
5
61 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🌆 Погружение в атмосферу Старого города
🏰 Впечатляющие исторические достопримечательности
🗺️ Уникальные секретные места
👥 Дружеская прогулка с гидом
📸 Отличные возможности для фото
Что можно увидеть
Ратуша
Церковь Святого Олафа
Собор Александра Невского
Домский собор
Городская стена Таллина
Описание экскурсии
Пешеходная экскурсия по Таллину
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию, где вы сможете открыть для себя красоту Таллина. В ходе мероприятия вы увидите множество знаковых мест:
Ратуша и Ратушная площадь
Городская стена Таллина
Гильдия братства Черноголовых
Церковь Святого Олафа
Парламент Эстонской республики
Улица Пикк Ялг (Длинная нога)
Собор Александра Невского
Верхний город Таллина
Домский собор
Смотровые площадки
Обратите внимание, что экскурсия предполагает только внешний осмотр объектов, без посещения внутрь. Мы не ограничиваемся известными достопримечательностями, ведь в программе предусмотрены и "секретные" места, о которых знают только местные жители.
О нашей экскурсии
Наша экскурсия — это не обычный урок истории с множеством дат и имен. Это дружеская прогулка, которая поможет вам понять особенности столицы Эстонии, характер и традиции эстонцев. Вы сможете влюбиться в "наш" Таллин за короткое время!
Маршрут и время
Мы тщательно подготовили маршрут, чтобы за 2 часа вы смогли увидеть главное и узнать важное о столице Эстонии. Экскурсия проходит каждый день с 15:30 до 17:30. Мы рекомендуем приходить к месту сбора за 15 минут до начала экскурсии.
Условия
Дети до 10 лет могут участвовать бесплатно. Это отличная возможность провести время с семьей и познакомиться с культурой Эстонии!
Наша экскурсия проходит каждый день в 15:30 (приходите, пожалуйста за 15 минут до начала экскурсии)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Ратуша и Ратушная площадь
Городская стена Таллина
Дом Братства Черноголовых
Церковь Святого Олафа
Парламент Эстонской республики
Улица Пикк-Ялг
Собор Александра Невского
Вышгород
Домский собор
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ратушная площадь (Raekoja plats 1) под часами городской Ратуши
Завершение: Таллин
Когда и сколько длится?
Когда: Наша экскурсия проходит каждый день в 15:30 (приходите, пожалуйста за 15 минут до начала экскурсии)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
6
3
–
2
–
1
–
П
Погурец
22 окт 2018
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Дмитрий очень хорошо знает историю Эстонии, на все вопросы отвечал развёрнуто и интересно. Спасибо
v
vas.ange
26 авг 2018
А
Андрей
6 авг 2018
Замечательная и интересная экскурсия. Никакой путеводитель не заменит живого человека. Все очень интересно и живо рассказывалось. показывалось. Время пролетело незаметно, остались самые положительные эмоции.
N
NATALIA
1 авг 2018
Экскурсия по Таллинну понравилась. Константин провел экскурсию хорошо. Но чрезмерное обилие исторических фактов и фамилий слегка утомило. В конце экскурсии уже никто не понимал, кто кому кем приходится и запутались в датах.
a
a.likano
2 июл 2018
Д
Дмитрий
6 мая 2018
Спасибо Галине за проведенную экскурсию. Было очень интнресно.
a
adel.gp
4 мая 2018
Очень понравилось. Спасибо гиду Константину. Интересно было.
О
Олег
16 апр 2018
Очень познавательная экскурсия. И, пожалуй, один из лучших гидов из тех которых я слушал. Рассказывает интересно, с юмором. Рекомендую.
А
Альбина
16 апр 2018
Осень интересная, познавательная экскурсия
o
olga.pok
16 апр 2018
К
Крючин
16 апр 2018
Очень познавательная экскурсия. И, пожалуй, один из лучших гидов из тех которых я слушал. Рассказывает интересно, с юмором. Рекомендую.
O
Oleg
16 апр 2018
Очень познавательная экскурсия. И, пожалуй, один из лучших гидов из тех которых я слушал. Рассказывает интересно, с юмором. Рекомендую.
А
Алексей
9 апр 2018
И
Ирина
8 апр 2018
Константин-высокопрофессиональный гид, который смог организовать экскурсию таким образом, что она запомнится навсегда. Более того, теперь точно знаю, что при посещении остальных городов, где есть подобные экскурсии, непременно буду пользоваться ими. К примеру, в мае в Будапеште😉. Ещё раз- огромное спасибо Константину, знающему, грамотному, харизматичному, с удивительным чувством юмора, профессионалу!!! 👍👍👍👍
s
sergsena
20 мар 2018
Спасибо большое Константину за обзорную экскурсию. Экскурсия очень понравилась нам женой, рассказывает все очень интересно, не надоедает.