Экскурсии в Ратушу в Таллине

Найдено 5 экскурсий в категории «Ратуша» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны городской ратуши
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Легенды Старого Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Легенды Старого Таллина: средневековые истории и тайны
Загляните в средневековье с экскурсией по Старому Таллину, где каждый камень хранит вековые тайны
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
25 за человека
Пряные улочки Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
75 за всё до 12 чел.
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
🚶 Пешая
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
45 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    21 апреля 2024
    Легенды Старого Таллина
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Ширшовой. Экскурсия прошла на одном дыхании! Я много раз бывала в Таллинне, но она
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    показала мне Старый Город с другой стороны. Много юмора, интересных историй и масса приятных впечатлений! СОВЕТУЮ, СОВЕТУЮ заказывать с этим экскурсоводом экскурсии. Я точно на одной не остановлюсь! По факту оплатила часовую экскурсию, а в итоге больше двух часов я провела с Татьяной! Было невозможно расстаться! Знаете, это тот случай, когда человек работает на своем месте. Ещё раз спасибо!

  • A
    Anastasija
    25 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Очень понравилась выбранная экскурсия. Константин прекрасно рассказал всю историю города. Подача информации с его стороны передана отлично и интересна. Несмотря на указанное время, Константин спросив нашего согласия, уделил намного больше времени. За что отдельная благодарность ему.
  • A
    Alex
    23 июля 2023
    Таллин. Два в одном
    прекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
  • V
    Veronica
    19 октября 2020
    Таллин. Два в одном
    Прекрасно! Ирина очень приветлива и обаятельна, дала множество ценной информации в увлекательной форме, показала множество интересных мест, дала ряд ценных указаний, всегда шла навстречу!
  • И
    Ирина
    22 марта 2020
    Тайны городской ратуши
    Мы объединили две экскурсии"Тайны городской ратуши" и"С улыбкой по Старому Таллину". Получилось очень здорово. За 3,5 часа узнали много нового
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    о Таллине и его жителях. Действительно интересно. Ирина пунктуальный, знающий и любящий свой город гид, а так же приятный и лёгкий в общении человек. Уже после экскурсии, в следующие дни посетили несколько мест, которые она нам порекомендовала. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    8 февраля 2020
    Тайны городской ратуши
    Несомненно, это лучшая экскурсия на которой мы были. Ирина смогла заинтересовать двух непоседливых и в то же время очень стеснительных
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    девочек 7ми лет и конечно же нас, их родителей. Дети второй день находятся под впечатлений от экскурсии, активно обсуждают ее и рассказывают все, что запомнили. А запомнили они очень много! Несмотря на то, что было очень холодно, Ирина смогла построить маршрут так, что мы не успевали замёрзнуть, за что ей отдельное спасибо. Вместо заявленных 2х часов, экскурсия длилась почти 4 часа, которые пролетели очень быстро. На все наши вопросы, мы получили ответы в доступной и очень интересной форме. При следующем визите в Таллин, обязательно обратимся к Ирине, и думаю ещё ни один раз! Своим знакомым с удовольствием буду рекомендовать Иру как прекрасного экскурсовода, которая может найти индивидуальный подход как к ребёнку, так и к взрослому! Чудесная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Ещё раз огромное спасибо.

  • В
    Вероника
    16 января 2020
    Тайны городской ратуши
    Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод! Было интересно и взрослым, и подросткам, и ребенку. Спасибо! Очень рекомендую экскурсовода!
  • А
    Анна
    8 января 2020
    Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
    Очень интересная экскурсия! Такой харизматичный монах ее у нас вел. Но все-таки она наверное 16+ минимум, детям было страшновато.
  • d
    dobausov
    16 сентября 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
  • M
    MARK
    1 августа 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Получили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Ратуша»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тайны городской ратуши
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  3. Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
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  5. Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Ратуша" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 75. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ратуша», 32 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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