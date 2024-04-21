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девочек 7ми лет и конечно же нас, их родителей. Дети второй день находятся под впечатлений от экскурсии, активно обсуждают ее и рассказывают все, что запомнили. А запомнили они очень много! Несмотря на то, что было очень холодно, Ирина смогла построить маршрут так, что мы не успевали замёрзнуть, за что ей отдельное спасибо. Вместо заявленных 2х часов, экскурсия длилась почти 4 часа, которые пролетели очень быстро. На все наши вопросы, мы получили ответы в доступной и очень интересной форме. При следующем визите в Таллин, обязательно обратимся к Ирине, и думаю ещё ни один раз! Своим знакомым с удовольствием буду рекомендовать Иру как прекрасного экскурсовода, которая может найти индивидуальный подход как к ребёнку, так и к взрослому! Чудесная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Ещё раз огромное спасибо.