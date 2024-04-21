1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды Старого Таллина: средневековые истории и тайны
Загляните в средневековье с экскурсией по Старому Таллину, где каждый камень хранит вековые тайны
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
€75 за всё до 12 чел.
Квест
1 час
Секретный код: квест по центру Таллина для детей 6-10 лет
Поделиться на команды, решить задания и открыть доступ к сундучку с призами
Начало: На Ратушной площади
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€45 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina21 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Ширшовой. Экскурсия прошла на одном дыхании! Я много раз бывала в Таллинне, но она
- AAnastasija25 февраля 2024Очень понравилась выбранная экскурсия. Константин прекрасно рассказал всю историю города. Подача информации с его стороны передана отлично и интересна. Несмотря на указанное время, Константин спросив нашего согласия, уделил намного больше времени. За что отдельная благодарность ему.
- AAlex23 июля 2023Таллин. Два в одномпрекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
- VVeronica19 октября 2020Таллин. Два в одномПрекрасно! Ирина очень приветлива и обаятельна, дала множество ценной информации в увлекательной форме, показала множество интересных мест, дала ряд ценных указаний, всегда шла навстречу!
- ИИрина22 марта 2020Мы объединили две экскурсии"Тайны городской ратуши" и"С улыбкой по Старому Таллину". Получилось очень здорово. За 3,5 часа узнали много нового
- ЮЮлия8 февраля 2020Несомненно, это лучшая экскурсия на которой мы были. Ирина смогла заинтересовать двух непоседливых и в то же время очень стеснительных
- ВВероника16 января 2020Очень интересная экскурсия и замечательный экскурсовод! Было интересно и взрослым, и подросткам, и ребенку. Спасибо! Очень рекомендую экскурсовода!
- ААнна8 января 2020Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)Очень интересная экскурсия! Такой харизматичный монах ее у нас вел. Но все-таки она наверное 16+ минимум, детям было страшновато.
- ddobausov16 сентября 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуОчень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
- MMARK1 августа 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуПолучили большое удовольствие от общения с экскурсоводом Татьяной. Вся информация приподнесена профессионально и интересно. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Ратуша»
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