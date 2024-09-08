2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Наш Таллин в вашей компании
Погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть самое любопытное из его прошлого
Начало: На Ратушной площади
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
14 дек в 12:00
€25 за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Пешком по средневековому Таллину
Путешествие в прошлое начинается у Вируских ворот. Откройте для себя главные достопримечательности Таллина и узнайте, как здесь жилось в разные эпохи
Начало: У Вируских ворот
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья8 сентября 2024Экскурсия по Таллину с Дмитрием оказалась невероятно увлекательной и насыщенной интересными фактами и историями. Было видно, что Дмитрий искренне увлечён
- OOlga3 сентября 2024Константин - профессионал своего дела, который любит свою работу и свой город. Столько информации о истории Таллина, как вы получите
- ААлексей28 августа 2024Экскурсовод был очень профессионален и интересен! Подача материала - безупречна! Огромное спасибо за эту экскурсию по Старому городу в Таллине!
- ААнна8 января 2020Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)Очень интересная экскурсия! Такой харизматичный монах ее у нас вел. Но все-таки она наверное 16+ минимум, детям было страшновато.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Групповые»
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