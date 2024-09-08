читать дальше

своим делом и с огромным энтузиазмом делится своими знаниями. До сих пор нахожусь под впечатлением от того, как мастерски он показал нам великолепие Таллина, его архитектуру и исторические уголки. Стиль проведения экскурсии был по-настоящему захватывающим, и благодаря Дмитрию этот день останется в памяти надолго. Очень рекомендую! Daria