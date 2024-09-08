Групповые экскурсии Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
Пешая
20 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
30 за человека
Наш Таллин в вашей компании
Пешая
14 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Наш Таллин в вашей компании
Погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть самое любопытное из его прошлого
Начало: На Ратушной площади
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
14 дек в 12:00
25 за человека
Пешком по средневековому Таллину
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Пешком по средневековому Таллину
Путешествие в прошлое начинается у Вируских ворот. Откройте для себя главные достопримечательности Таллина и узнайте, как здесь жилось в разные эпохи
Начало: У Вируских ворот
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    8 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсия по Таллину с Дмитрием оказалась невероятно увлекательной и насыщенной интересными фактами и историями. Было видно, что Дмитрий искренне увлечён
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    своим делом и с огромным энтузиазмом делится своими знаниями. До сих пор нахожусь под впечатлением от того, как мастерски он показал нам великолепие Таллина, его архитектуру и исторические уголки. Стиль проведения экскурсии был по-настоящему захватывающим, и благодаря Дмитрию этот день останется в памяти надолго. Очень рекомендую! Daria

  • O
    Olga
    3 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Константин - профессионал своего дела, который любит свою работу и свой город. Столько информации о истории Таллина, как вы получите
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    во время его экскурсии, вы не найдёте ни каком путеводителе. И кроме того, он ещё очень интересный человек, с которым хотелось бы просто пообщаться.

  • А
    Алексей
    28 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсовод был очень профессионален и интересен! Подача материала - безупречна! Огромное спасибо за эту экскурсию по Старому городу в Таллине!
  • А
    Анна
    8 января 2020
    Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
    Очень интересная экскурсия! Такой харизматичный монах ее у нас вел. Но все-таки она наверное 16+ минимум, детям было страшновато.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
  2. Наш Таллин в вашей компании
  3. Пешком по средневековому Таллину
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Таллинская городская стена
  7. Музей Леннусадам
  8. Замок Раквере
  9. Монастырь Святой Бригитты
  10. Церковь Святого Олафа
Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2024
Сейчас в Таллине в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 35. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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