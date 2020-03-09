11 отзывов оставили туристы

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Таллин сквозь столетия

Раскрыть тайны Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Ратушной площади
  • Заказать экскурсию

40 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
Ольга – Гид в Таллине
Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности 🏛️ исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье.

Я расскажу, как местные жители сражались с иноземными завоевателями, и помогу понять современные реалии эстонской столицы.
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия

Что вас ожидает

Таллин — путешествие во времени
Старый Таллин на протяжении многих веков состоял из двух обособленных городов. Вы увидите принадлежавший знати Верхний город на холме Тоомпеа и Нижний город, где жили ремесленники и купцы. Пройдете по самой короткой и самой узкой улицам Таллина и узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города. А еще отыщете шедевры готической архитектуры и следы Средневековья: крепостную стену и башни, Малую крепость и Домский собор. Чтобы впечатление о Таллине было полным, подниметесь на смотровые площадки и рассмотрите с высоты церковные шпили и сказочные черепичные крыши.

Местные тайны и полезные советы
Я расскажу о старейшей церкви Эстонии, заложенной в 1219 году, и православном Кафедральном соборе. Покажу первую городскую аптеку и раскрою, как столетия назад горожане лечились от болезней. Кроме того, вы узнаете, какие фильмы здесь снимались, какая интересная особенность у короны Старого города и кто несет в Таллине вахту с 1530 года по сегодняшний день. А также дам рекомендации, где после экскурсии можно перекусить и выпить чашечку кофе с вкуснейшим марципаном.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Ратушной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я лицензированный гид. С радостью покажу вам самые интересные места Эстонии и поделюсь накопленными знаниями. Надеюсь на скорую встречу!
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11 отзывов оставили туристы

9 марта 2020
Отличная экскурсия. Все основные места города за 1, 5 часа. Ольга рассказывает очень увлечённо и интересно.
9 марта 2020
8 марта 2020 года у нас состоялась пешеходная экскурсия с Ольгой. Сказать что мы довольны - это ничего не сказать. Прекрасная подача материала. Ольга любит свою работу и трепетно относится к стране, в которой живёт. Экскурсия освещает средневековый Таллин со всеми его легендами и мастикой. Огромная благодарность от нас Ольге за столь интереснейший рассказ!!!
8 марта 2020
Отличная прогулка по старому городу. Рекомендуем всем, кто хочет познакомится с Таллином. Ольга увлечённый рассказчик. Было здорово.
22 февраля 2020
Не смотря на не самую лучшую погоду, остались очень довольны экскурсией. Ольга наполнила эти почти два часа интересными фактами как из истории города, так и деталями современной жизни. Очень рекомендуем!
Ольга
15 января 2020
Прекрасный экскурсовод! Знает маршрут, показывает все самые интересные места, советует, где покушать или купить сувениры. В общем, мы рады, что обратились именно к Ольге. Спасибо!
12 января 2020
Очень интересная экскурсия. Гид великолепно владеет материалом, с желанием отвечает на вопросы об истории Старого города, заинтересована своим делом и просто по-человечески обоятельна. Мы советуем своим друзьям для экскурсии по Старому городу выбрать Ольгу. У нас осталось очень хорошее впечатление от жкскурсии!
8 января 2020
Все прошло хорошо, гид старалась дать нам как можно больше информации о городе.
3 января 2020
Выражаем благодарность Ольге от всей нашей компании. У нас два подростка 16 лет, Ольге удалось их заинтересовать. Спасибо огромное, было очень интересно! Очень красивый город, мы обязательно вернёмся!!
31 декабря 2019
Замечательная экскурсия! Огромное спасибо гиду за знакомство с Таллином, очень не хотелось уезжать:)
30 декабря 2019
Всё очень понравилось, спасибо!Только подвела погода, было очень холодно, но интересно!
Ещё 1 отзыв

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