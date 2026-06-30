11 отзывов оставили туристы

Во время прогулки по мощеным улочкам Таллина вы увидите его знаковые места и услышите захватывающие истории.Ваш личный гид откроет страницы истории, где местные жители отстаивали свои права против захватчиков, и

покажет, как прошлое переплетается с настоящим. Вы узнаете о Верхнем и Нижнем городах, пройдете по самым узким улицам, откроете для себя готические шедевры и древние крепости. Поднимитесь на смотровые площадки, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета. Ваш гид поделится секретами старейших церквей, первой аптеки и даст советы, где можно насладиться местной кухней после экскурсии. Это путешествие по Таллину останется с вами надолго

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Таллину - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также может быть комфортной, хотя иногда возможны дожди. Зимой, с ноября по март, город погружается в атмосферу сказки, но холод и снег могут ограничить комфорт прогулок. Тем не менее, даже в это время можно насладиться уникальной атмосферой Таллина.

Сейчас август — это идеальное время.