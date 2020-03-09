11 отзывов оставили туристы

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Таллин — путешествие во времени

Старый Таллин на протяжении многих веков состоял из двух обособленных городов. Вы увидите принадлежавший знати Верхний город на холме Тоомпеа и Нижний город, где жили ремесленники и купцы. Пройдете по самой короткой и самой узкой улицам Таллина и узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города. А еще отыщете шедевры готической архитектуры и следы Средневековья: крепостную стену и башни, Малую крепость и Домский собор. Чтобы впечатление о Таллине было полным, подниметесь на смотровые площадки и рассмотрите с высоты церковные шпили и сказочные черепичные крыши.

Местные тайны и полезные советы

Я расскажу о старейшей церкви Эстонии, заложенной в 1219 году, и православном Кафедральном соборе. Покажу первую городскую аптеку и раскрою, как столетия назад горожане лечились от болезней. Кроме того, вы узнаете, какие фильмы здесь снимались, какая интересная особенность у короны Старого города и кто несет в Таллине вахту с 1530 года по сегодняшний день. А также дам рекомендации, где после экскурсии можно перекусить и выпить чашечку кофе с вкуснейшим марципаном.