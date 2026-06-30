11 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Таллин сквозь столетия

Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Во время прогулки по мощеным улочкам Таллина вы увидите его знаковые места и услышите захватывающие истории.

Ваш личный гид откроет страницы истории, где местные жители отстаивали свои права против захватчиков, и
читать дальшеуменьшить

покажет, как прошлое переплетается с настоящим.

Вы узнаете о Верхнем и Нижнем городах, пройдете по самым узким улицам, откроете для себя готические шедевры и древние крепости. Поднимитесь на смотровые площадки, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета.

Ваш гид поделится секретами старейших церквей, первой аптеки и даст советы, где можно насладиться местной кухней после экскурсии. Это путешествие по Таллину останется с вами надолго

5
36 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 📜 Узнаете легенды и истории Таллина
  • 🗺️ Исследуете Верхний и Нижний город
  • 👀 Увидите уникальные архитектурные шедевры
  • ☕ Рекомендации по лучшим местам для отдыха

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Таллину - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также может быть комфортной, хотя иногда возможны дожди. Зимой, с ноября по март, город погружается в атмосферу сказки, но холод и снег могут ограничить комфорт прогулок. Тем не менее, даже в это время можно насладиться уникальной атмосферой Таллина.
Сейчас август — это идеальное время.
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия
Таллин сквозь столетия

Что можно увидеть

  • Верхний город
  • Нижний город
  • Холм Тоомпеа
  • Крепостная стена
  • Башни
  • Малая крепость
  • Домский собор
  • Смотровые площадки
  • Старейшая церковь Эстонии
  • Православный Кафедральный собор
  • Первая городская аптека

Описание экскурсии

Таллин — путешествие во времени

Старый Таллин на протяжении многих веков состоял из двух обособленных городов. Вы увидите принадлежавший знати Верхний город на холме Тоомпеа и Нижний город, где жили ремесленники и купцы. Пройдете по самой короткой и самой узкой улицам Таллина и узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города. А еще отыщете шедевры готической архитектуры и следы Средневековья: крепостную стену и башни, Малую крепость и Домский собор. Чтобы впечатление о Таллине было полным, подниметесь на смотровые площадки и рассмотрите с высоты церковные шпили и сказочные черепичные крыши.

Местные тайны и полезные советы

Я расскажу о старейшей церкви Эстонии, заложенной в 1219 году, и православном Кафедральном соборе. Покажу первую городскую аптеку и раскрою, как столетия назад горожане лечились от болезней. Кроме того, вы узнаете, какие фильмы здесь снимались, какая интересная особенность у короны Старого города и кто несет в Таллине вахту с 1530 года по сегодняшний день. А также дам рекомендации, где после экскурсии можно перекусить и выпить чашечку кофе с вкуснейшим марципаном.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 300 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я лицензированный гид. С радостью покажу вам самые интересные места Эстонии и поделюсь накопленными знаниями. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
1
3
1
2
1
H
Я подарила сестре экскурсию по Таллину. Это был лучший выбор. Сестра осталась в полном восторге. Все интересно, четко, профессионально. Благодарю и рекомендую от души
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы на вопросы … получили удовольствие. Ольга замечательная - доброжелательная подача информации, заботливое отношение. Спасибо!
Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы
Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы
Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы
Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы
Вам был полезен этот отзыв?
Irina
Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и интересным гидом, который заставил меня влюбиться в этот прекрасный город.
Ольга — безусловно, один из
читать дальшеуменьшить

лучших специалистов, которых я встречала. Влюблённая в свой город и свою работу, она открыла мне его тайны и историю в самой интересной форме. Прогулка по городу прошла как одно мгновение — быстро, ярко, незабываемо — и навсегда останется в моей памяти.
От души РЕКОМЕНДУЮ, Ольгу!

Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и
Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и
Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и
Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и
Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и
Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и
Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и
Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и
Вам был полезен этот отзыв?
М
Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і для неі) Всі впорались) Малееенький мінус як українка ставлю за багато російських історій. Це історія, зрозуміло, але ми би про саму Естонію побільше послухали. Замовлення легке і швидко підтвердили. Ціна за індивідуальну екскурсію 1,5 години адекватна. Дякую.
Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і
Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і
Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і
Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і
Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і
Вам был полезен этот отзыв?
А
Была в Таллине всего несколько часов, но благодаря гиду Ольге успела увидеть все самое главное в Старом городе. Маршрут был продуман так, что мы без спешки обошли основные достопримечательности, заглянули в уютные дворики и на смотровые площадки.
Ольга очень интересно рассказывает: истории, легенды.
Большое спасибо за тёплую атмосферу и отличную экскурсию в сжатые сроки. Однозначно рекомендую Ольгу как гида по Таллину!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия по Таллину оставила самые тёплые впечатления, во многом благодаря нашему замечательному гиду — Ольге. Она настоящий профессионал своего дела: прекрасно знает историю города, умеет доступно и увлекательно рассказывать, не
читать дальшеуменьшить

перегружая сухими фактами, а напротив — оживляя события прошлого яркими деталями и интересными историями.

Ольга буквально очаровала нас своей эрудицией и любовью к Таллину. Благодаря ей мы не просто увидели старинные улочки, башни и соборы, а почувствовали дух средневекового города, узнали множество легенд и малоизвестных фактов, которые делают прогулку особенно запоминающейся.
Рекомендуем всем, кто хочет действительно узнать Таллин и почувствовать его атмосферу.
@Ольга, вам успехов!
Анна/Александр.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Таллина

Похожие экскурсии на «Таллин сквозь столетия»

Жизнь средневекового Таллина
Пешая
2 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жизнь средневекового Таллина
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Откройте для себя многогранный Таллин: от древних крепостей до современных кварталов. Узнайте, как город рос и менялся на протяжении веков
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Загадки Старого Таллина
Пешая
2 часа
48 отзывов
Квест
до 4 чел.
Загадки Старого Таллина
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Пешая
2 часа
68 отзывов
Квест
до 5 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €107 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Таллине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Таллине
от €65 за экскурсию