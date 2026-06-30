11 отзывов оставили туристы

Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Во время прогулки по мощеным улочкам Таллина вы увидите его знаковые места и услышите захватывающие истории.
Ваш личный гид откроет страницы истории, где местные жители отстаивали свои права против захватчиков, и читать дальшеуменьшить
покажет, как прошлое переплетается с настоящим.
Вы узнаете о Верхнем и Нижнем городах, пройдете по самым узким улицам, откроете для себя готические шедевры и древние крепости. Поднимитесь на смотровые площадки, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета.
Ваш гид поделится секретами старейших церквей, первой аптеки и даст советы, где можно насладиться местной кухней после экскурсии. Это путешествие по Таллину останется с вами надолго
Лучшее время для экскурсии по Таллину - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и долгими светлыми днями, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также может быть комфортной, хотя иногда возможны дожди. Зимой, с ноября по март, город погружается в атмосферу сказки, но холод и снег могут ограничить комфорт прогулок. Тем не менее, даже в это время можно насладиться уникальной атмосферой Таллина.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Верхний город
Нижний город
Холм Тоомпеа
Крепостная стена
Башни
Малая крепость
Домский собор
Смотровые площадки
Старейшая церковь Эстонии
Православный Кафедральный собор
Первая городская аптека
Описание экскурсии
Таллин — путешествие во времени
Старый Таллин на протяжении многих веков состоял из двух обособленных городов. Вы увидите принадлежавший знати Верхний город на холме Тоомпеа и Нижний город, где жили ремесленники и купцы. Пройдете по самой короткой и самой узкой улицам Таллина и узнаете о событиях и людях, определивших судьбу города. А еще отыщете шедевры готической архитектуры и следы Средневековья: крепостную стену и башни, Малую крепость и Домский собор. Чтобы впечатление о Таллине было полным, подниметесь на смотровые площадки и рассмотрите с высоты церковные шпили и сказочные черепичные крыши.
Местные тайны и полезные советы
Я расскажу о старейшей церкви Эстонии, заложенной в 1219 году, и православном Кафедральном соборе. Покажу первую городскую аптеку и раскрою, как столетия назад горожане лечились от болезней. Кроме того, вы узнаете, какие фильмы здесь снимались, какая интересная особенность у короны Старого города и кто несет в Таллине вахту с 1530 года по сегодняшний день. А также дам рекомендации, где после экскурсии можно перекусить и выпить чашечку кофе с вкуснейшим марципаном.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 300 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я лицензированный гид. С радостью покажу вам самые интересные места Эстонии и поделюсь накопленными знаниями. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Hanna
Я подарила сестре экскурсию по Таллину. Это был лучший выбор. Сестра осталась в полном восторге. Все интересно, четко, профессионально. Благодарю и рекомендую от души
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О
Ольга
Очень много исторического контента, увлеченный профи, замечательный русский язык, глубокое владение информацией, полные и подробные ответы на вопросы … получили удовольствие. Ольга замечательная - доброжелательная подача информации, заботливое отношение. Спасибо!
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Irina
Совершенно спонтанный выбор экскурсии в Таллине в последний момент подарил мне возможность встречи с уникальным и интересным гидом, который заставил меня влюбиться в этот прекрасный город. Ольга — безусловно, один из читать дальшеуменьшить
лучших специалистов, которых я встречала. Влюблённая в свой город и свою работу, она открыла мне его тайны и историю в самой интересной форме. Прогулка по городу прошла как одно мгновение — быстро, ярко, незабываемо — и навсегда останется в моей памяти. От души РЕКОМЕНДУЮ, Ольгу!
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М
Мила
Все добре. Ольга приємна і професійна. Прогулянка в -11 це був іспит і для нас і для неі) Всі впорались) Малееенький мінус як українка ставлю за багато російських історій. Це історія, зрозуміло, але ми би про саму Естонію побільше послухали. Замовлення легке і швидко підтвердили. Ціна за індивідуальну екскурсію 1,5 години адекватна. Дякую.
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А
Алеся
Была в Таллине всего несколько часов, но благодаря гиду Ольге успела увидеть все самое главное в Старом городе. Маршрут был продуман так, что мы без спешки обошли основные достопримечательности, заглянули в уютные дворики и на смотровые площадки. Ольга очень интересно рассказывает: истории, легенды. Большое спасибо за тёплую атмосферу и отличную экскурсию в сжатые сроки. Однозначно рекомендую Ольгу как гида по Таллину!
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А
Анна
Экскурсия по Таллину оставила самые тёплые впечатления, во многом благодаря нашему замечательному гиду — Ольге. Она настоящий профессионал своего дела: прекрасно знает историю города, умеет доступно и увлекательно рассказывать, не читать дальшеуменьшить
перегружая сухими фактами, а напротив — оживляя события прошлого яркими деталями и интересными историями.
Ольга буквально очаровала нас своей эрудицией и любовью к Таллину. Благодаря ей мы не просто увидели старинные улочки, башни и соборы, а почувствовали дух средневекового города, узнали множество легенд и малоизвестных фактов, которые делают прогулку особенно запоминающейся. Рекомендуем всем, кто хочет действительно узнать Таллин и почувствовать его атмосферу. @Ольга, вам успехов! Анна/Александр.