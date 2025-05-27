Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые тайны Таллина: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны Таллина, прогуливаясь по Старому городу и Вышгороду. Погрузитесь в атмосферу средневековья, слушая увлекательные истории и легенды
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
20 июл в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Рыцари, драконы и принцессы
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, где оживают легенды о рыцарях и драконах. Увлекательная прогулка для всей семьи по старинным улицам города
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
20 июл в 09:00
21 июл в 09:00
€60 за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная обзорная экскурсия: Таллин в 15:30
Начало: Ратушная площадь (Raekoja plats 1) под часами горо...
Расписание: Наша экскурсия проходит каждый день в 15:30 (приходите, пожалуйста за 15 минут до начала экскурсии)
Завтра в 15:30
13 июл в 15:30
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana27 мая 2025Экскурсии очень понравилась. Экскурсовод Ирина знаток своего дела.
- LLarisa7 августа 2024Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
- ДДаниил1 июня 2024Великолепная экскурсия, нам было очень интересно и комфортно, Ирина замечательный экскурсовод.
- AAlex23 июля 2023прекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Район Вышгород»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июле 2025
Сейчас в Таллине в категории "Район Вышгород" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 75. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Район Вышгород», 67 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь