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Район Вышгород – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Вышгород» в Таллине на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Таллин. Два в одном
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековые тайны Таллина: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны Таллина, прогуливаясь по Старому городу и Вышгороду. Погрузитесь в атмосферу средневековья, слушая увлекательные истории и легенды
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
20 июл в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Рыцари, драконы и принцессы
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, где оживают легенды о рыцарях и драконах. Увлекательная прогулка для всей семьи по старинным улицам города
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
20 июл в 09:00
21 июл в 09:00
€60 за всё до 8 чел.
Ежедневная обзорная экскурсия: Таллин в 15:30
2 часа
58 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная обзорная экскурсия: Таллин в 15:30
Начало: Ратушная площадь (Raekoja plats 1) под часами горо...
Расписание: Наша экскурсия проходит каждый день в 15:30 (приходите, пожалуйста за 15 минут до начала экскурсии)
Завтра в 15:30
13 июл в 15:30
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    27 мая 2025
    Таллин. Два в одном
    Экскурсии очень понравилась. Экскурсовод Ирина знаток своего дела.
  • L
    Larisa
    7 августа 2024
    Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
    Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
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    для меня время ожидания самолета по пути домой и показать такой уютный и милый Таллинн! Я находилась в Таллине проездом, и Ирина организовала для меня обзорную экскурсию по городу, которая оказалась чудесной, несмотря на небольшой дождь. Ирина показала мне прекрасные виды эстонской столицы. Благодаря ей я сейчас показываю моим коллегам -датчанам место, где датский флаг свалился им на голову!:-) У нас получилась душевная прогулка, я приятно провела время и познакомилась с новым городом! Спасибо!

  • Д
    Даниил
    1 июня 2024
    Таллин. Два в одном
    Великолепная экскурсия, нам было очень интересно и комфортно, Ирина замечательный экскурсовод.
  • A
    Alex
    23 июля 2023
    Таллин. Два в одном
    прекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Район Вышгород»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таллин. Два в одном
  2. Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
  3. Ежедневная обзорная экскурсия: Таллин в 15:30
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Ратушная площадь
  7. Ратушная аптека
  8. Собор Александра Невского
  9. Здание Большой гильдии
  10. Таллинская городская стена
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июле 2025
Сейчас в Таллине в категории "Район Вышгород" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 75. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Район Вышгород», 67 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь