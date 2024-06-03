1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€145 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Наш Таллин в вашей компании: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, его тайны и современные реалии в компании опытного гида
Начало: На Ратушной площади
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
1 час
Таллин - первое свидание: погружение в средневековье
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€38 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€75 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
€75 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
- ВВера2 июня 2024Гид Наташа провела экскурсию по Таллину легко и увлекательно. Нам всё понравилось. Спасибо большое!
- ИИнеса29 мая 2024Очень интересная экскурсия!!! Наталия замечательный гид и замечательный человек! В следующий раз, как приедем Таллин, пойдём на экскурсии только к ней! Огромное СПАСИБО!!!!
- ЯЯна27 мая 2024Галина- прекрасный экскурсовод. Не верила, что за 2 часа сможем все увидеть. Когда на следующий день пошли сами гулять по
- ИИрина14 мая 2024Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Галина знает и любит свой город, интеллигентно, грамотно и интересно подает материал. Спасибо за отличный рассказ и приятно проведенное время.
- ВВадим13 мая 2024Очень хороший гид. Эрудирована, тактична, с хорошим чувством юмора.
- ИИрина6 мая 2024Мы остались довольны обзором и полученной информацией. В Таллинне были впервые, город чистый, с красивой архитектурой, интересными местами и отличной кухней. Обязательно приедем еще и знакомым посоветуем.
- ННаталия25 апреля 2024Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
- ААлександра25 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
- ГГалина12 апреля 2024Наташа очень харизматичная. Встретила нас прямо в гостинице. За 2 часа она сумела нам показать старый город и оставить глубокие впечатления чтоб вернуться и окунуться снова в эту жемчужину старины. . Я бы рекомендовала ее моим сверстникам. Спасибо Вам Наташа.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Домский собор»
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