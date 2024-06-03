Экскурсии по Домскому собору в Таллине

Найдено 12 экскурсий в категории «Домский собор» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Таллин за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Экскурсия по средневековому Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 10 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
311 отзывов
С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Таллин - город контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
145 за всё до 6 чел.
Наш Таллин в вашей компании
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Наш Таллин в вашей компании: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, его тайны и современные реалии в компании опытного гида
Начало: На Ратушной площади
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
25 за человека
Таллин - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
26 отзывов
Таллин - первое свидание: погружение в средневековье
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за всё до 10 чел.
По Таллину не спеша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
75 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по старинному Таллину
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Тарту - самый богемный город Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тарту - самый богемный город Эстонии
Тарту - молодёжная столица Эстонии. Узнайте о его богатой истории, посетите университет, Ратушную площадь и другие знаковые места города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
25 за человека
Пряные улочки Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
75 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Весь Таллин за один день
    Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Гид Наташа провела экскурсию по Таллину легко и увлекательно. Нам всё понравилось. Спасибо большое!
  • И
    Инеса
    29 мая 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Очень интересная экскурсия!!! Наталия замечательный гид и замечательный человек! В следующий раз, как приедем Таллин, пойдём на экскурсии только к ней! Огромное СПАСИБО!!!!
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Галина- прекрасный экскурсовод. Не верила, что за 2 часа сможем все увидеть. Когда на следующий день пошли сами гулять по
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    старому городу, поняли, что побывали с Галиной везде, вспоминали все рассказанное ей и еще раз наслаждались прогулкой. Обязательно побывайте в Таллине. Красиво, вкусно. Город очень гостеприимный

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Наш Таллин в вашей компании
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Галина знает и любит свой город, интеллигентно, грамотно и интересно подает материал. Спасибо за отличный рассказ и приятно проведенное время.
  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Таллин - первое свидание
    Очень хороший гид. Эрудирована, тактична, с хорошим чувством юмора.
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Таллин - первое свидание
    Мы остались довольны обзором и полученной информацией. В Таллинне были впервые, город чистый, с красивой архитектурой, интересными местами и отличной кухней. Обязательно приедем еще и знакомым посоветуем.
  • Н
    Наталия
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
  • Г
    Галина
    12 апреля 2024
    Наш Таллин в вашей компании
    Наташа очень харизматичная. Встретила нас прямо в гостинице. За 2 часа она сумела нам показать старый город и оставить глубокие впечатления чтоб вернуться и окунуться снова в эту жемчужину старины. . Я бы рекомендовала ее моим сверстникам. Спасибо Вам Наташа.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Домский собор»

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  1. Весь Таллин за один день
  2. Экскурсия по средневековому Таллину
  3. С улыбкой по Старому Таллину
  4. Таллин - город контрастов
  5. Наш Таллин в вашей компании
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Домский собор" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 580 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Домский собор», 580 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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