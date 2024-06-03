Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻

Очень интересная экскурсия!!! Наталия замечательный гид и замечательный человек! В следующий раз, как приедем Таллин, пойдём на экскурсии только к ней! Огромное СПАСИБО!!!!

Галина- прекрасный экскурсовод. Не верила, что за 2 часа сможем все увидеть. Когда на следующий день пошли сами гулять по

старому городу, поняли, что побывали с Галиной везде, вспоминали все рассказанное ей и еще раз наслаждались прогулкой. Обязательно побывайте в Таллине. Красиво, вкусно. Город очень гостеприимный

Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Галина знает и любит свой город, интеллигентно, грамотно и интересно подает материал. Спасибо за отличный рассказ и приятно проведенное время.

Мы остались довольны обзором и полученной информацией. В Таллинне были впервые, город чистый, с красивой архитектурой, интересными местами и отличной кухней. Обязательно приедем еще и знакомым посоветуем.

Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение

Г Галина

Наташа очень харизматичная. Встретила нас прямо в гостинице. За 2 часа она сумела нам показать старый город и оставить глубокие впечатления чтоб вернуться и окунуться снова в эту жемчужину старины. . Я бы рекомендовала ее моим сверстникам. Спасибо Вам Наташа.