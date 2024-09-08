2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
17 дек в 13:00
€30 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин. Два в одном
Узнайте тайны Таллина, прогуливаясь по Старому городу и Вышгороду. Погрузитесь в атмосферу средневековья, слушая увлекательные истории и легенды
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: В любое время
17 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыцари, драконы и принцессы
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, где оживают легенды о рыцарях и драконах. Увлекательная прогулка для всей семьи по старинным улицам города
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
17 дек в 19:00
19 дек в 09:00
€60 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья8 сентября 2024Экскурсия по Таллину с Дмитрием оказалась невероятно увлекательной и насыщенной интересными фактами и историями. Было видно, что Дмитрий искренне увлечён
- OOlga3 сентября 2024Константин - профессионал своего дела, который любит свою работу и свой город. Столько информации о истории Таллина, как вы получите
- ААлексей28 августа 2024Экскурсовод был очень профессионален и интересен! Подача материала - безупречна! Огромное спасибо за эту экскурсию по Старому городу в Таллине!
- LLarisa7 августа 2024Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
- ДДаниил1 июня 2024Великолепная экскурсия, нам было очень интересно и комфортно, Ирина замечательный экскурсовод.
- ГГалина11 апреля 2024Это была действительно прогулка-сказка! Настолько Таллинн в своей истории многогранен и этот удивительный мир с большой любовью к городу преподнесла
- AAlex23 июля 2023прекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
- VVeronica19 октября 2020Прекрасно! Ирина очень приветлива и обаятельна, дала множество ценной информации в увлекательной форме, показала множество интересных мест, дала ряд ценных указаний, всегда шла навстречу!
- ААнна8 января 2020Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)Очень интересная экскурсия! Такой харизматичный монах ее у нас вел. Но все-таки она наверное 16+ минимум, детям было страшновато.
- ddobausov16 сентября 2019Вечерняя романтическая экскурсия по ТаллиннуОчень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Ратушная площадь»
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