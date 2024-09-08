Ратушная площадь – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Ратушная площадь» в Таллине на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
Пешая
20 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
17 дек в 13:00
30 за человека
Таллин. Два в одном
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин. Два в одном
Узнайте тайны Таллина, прогуливаясь по Старому городу и Вышгороду. Погрузитесь в атмосферу средневековья, слушая увлекательные истории и легенды
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: В любое время
17 дек в 09:00
19 дек в 09:00
75 за всё до 10 чел.
Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыцари, драконы и принцессы
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, где оживают легенды о рыцарях и драконах. Увлекательная прогулка для всей семьи по старинным улицам города
Начало: Ратушная площадь, Ратуша
Расписание: По договоренности, в любой день недели.
17 дек в 19:00
19 дек в 09:00
60 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    8 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсия по Таллину с Дмитрием оказалась невероятно увлекательной и насыщенной интересными фактами и историями. Было видно, что Дмитрий искренне увлечён
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    своим делом и с огромным энтузиазмом делится своими знаниями. До сих пор нахожусь под впечатлением от того, как мастерски он показал нам великолепие Таллина, его архитектуру и исторические уголки. Стиль проведения экскурсии был по-настоящему захватывающим, и благодаря Дмитрию этот день останется в памяти надолго. Очень рекомендую! Daria

  • O
    Olga
    3 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Константин - профессионал своего дела, который любит свою работу и свой город. Столько информации о истории Таллина, как вы получите
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    во время его экскурсии, вы не найдёте ни каком путеводителе. И кроме того, он ещё очень интересный человек, с которым хотелось бы просто пообщаться.

  • А
    Алексей
    28 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
    Экскурсовод был очень профессионален и интересен! Подача материала - безупречна! Огромное спасибо за эту экскурсию по Старому городу в Таллине!
  • L
    Larisa
    7 августа 2024
    Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
    Я выражаю огромную благодарность Ирине и её подруге, тоже Ирине, за то, что они нашли время для того, чтобы скрасить
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    для меня время ожидания самолета по пути домой и показать такой уютный и милый Таллинн! Я находилась в Таллине проездом, и Ирина организовала для меня обзорную экскурсию по городу, которая оказалась чудесной, несмотря на небольшой дождь. Ирина показала мне прекрасные виды эстонской столицы. Благодаря ей я сейчас показываю моим коллегам -датчанам место, где датский флаг свалился им на голову!:-) У нас получилась душевная прогулка, я приятно провела время и познакомилась с новым городом! Спасибо!

  • Д
    Даниил
    1 июня 2024
    Таллин. Два в одном
    Великолепная экскурсия, нам было очень интересно и комфортно, Ирина замечательный экскурсовод.
  • Г
    Галина
    11 апреля 2024
    Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
    Это была действительно прогулка-сказка! Настолько Таллинн в своей истории многогранен и этот удивительный мир с большой любовью к городу преподнесла
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    мне экскурсовод Ирина. Так много интересного я узнала: от истории города до рельефных изображений на домах. Легенды и сказки украшали рассказ. Обязательно ещё раз приеду в Таллинн. Очень рекомендую эту экускурсию не только детям, но и взрослым.

  • A
    Alex
    23 июля 2023
    Таллин. Два в одном
    прекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
  • V
    Veronica
    19 октября 2020
    Таллин. Два в одном
    Прекрасно! Ирина очень приветлива и обаятельна, дала множество ценной информации в увлекательной форме, показала множество интересных мест, дала ряд ценных указаний, всегда шла навстречу!
  • А
    Анна
    8 января 2020
    Истории Красного Монаха (костюмированная мистическая экскурсия)
    Очень интересная экскурсия! Такой харизматичный монах ее у нас вел. Но все-таки она наверное 16+ минимум, детям было страшновато.
  • d
    dobausov
    16 сентября 2019
    Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Рекомендую всем желающим познакомиться со старым городом. Татьяна, спасибо Вам большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Ратушная площадь»

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  1. Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
  2. Таллин. Два в одном
  3. Рыцари, драконы и принцессы. Прогулка-сказка
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Ратушная аптека
  7. Здание Большой гильдии
  8. Ратушная площадь
  9. Собор Александра Невского
  10. Таллинская городская стена
Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2024
Сейчас в Таллине в категории "Ратушная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 75. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ратушная площадь», 27 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль