Обзорные и познавательные экскурсии Таллина

Найдено 16 экскурсий в категории «Обзорные» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таллин сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Таллин сквозь столетия» - погрузитесь в историю
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
«Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
54 за всё до 6 чел.
Весь Таллин за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
110 отзывов
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
«Чтобы узнать весь Таллин за один день, разобраться в его устройстве и менталитете жителей, открыть главные достопримечательности и историю старой и новой частей города, вам стоит выбрать эту экскурсию»
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
105 за всё до 10 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
311 отзывов
С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Загадки Старого Таллина
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
«Приглашаю на обзорную прогулку по историческому центру в интерактивном формате квеста»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за всё до 6 чел.
Таллин - город контрастов
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
«Вы увидите самый большой в Эстонии православный собор и самый старый в Эстонии лютеранский (Домский) собор, насладитесь панорамой города с обзорных площадок»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
145 за всё до 6 чел.
Наш Таллин в вашей компании
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Наш Таллин в вашей компании: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, его тайны и современные реалии в компании опытного гида
Начало: На Ратушной площади
«Познакомитесь со Старым Томасом — символом города — и узнаете, когда он появился на шпиле башни»
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
25 за человека
Таллин - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
26 отзывов
Таллин - первое свидание: погружение в средневековье
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за всё до 10 чел.
Таллин за пределами Старого города. Автоэкскурсия на вашем транспорте
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
60 за всё до 3 чел.
По Таллину не спеша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
«Я подготовила для вас оптимальный маршрут по Нижнему и Верхнему городам: мы охватим главное, но не устанем»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
75 за всё до 10 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
63 отзыва
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
«Упустить из виду самые главные достопримечательности Таллина, увлёкшись игрой, невозможно — квест придуман именно по ним»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Радости и горести жизни в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
«Вы познакомитесь с основными постройками тех времен и узнаете об их предназначении»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за всё до 10 чел.
«Орел и Решка» в Таллине
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
«В результате вы познакомитесь с Таллином и страной различных эпох и культур»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь - Таллин
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
«На площади Свободы вы познакомитесь с архитектурой функционализма и узнаете, что она значит для горожан»
Сегодня в 13:00
15 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 53 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину от Ратушной площади
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
25 за человека
Пряные улочки Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
«Это путешествие в Средневековье поможет вам по-настоящему понять Таллин, подарит приятное послевкусие, а главное — желание непременно вернуться»
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
75 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Весь Таллин за один день
    Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Таллин сквозь столетия
    Мы остались очень довольны экскурсией. Ольга интересно и доходчиво подала материал. Были дети 16 лет,о ценили! Рекомендую Ольгу. Опытный гид.
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Наш Таллин в вашей компании
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Галина знает и любит свой город, интеллигентно, грамотно и интересно подает материал. Спасибо за отличный рассказ и приятно проведенное время.
  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Таллин - первое свидание
    Очень хороший гид. Эрудирована, тактична, с хорошим чувством юмора.
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Загадки Старого Таллина
    Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.
  • I
    Ilona
    8 мая 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Таллин - первое свидание
    Мы остались довольны обзором и полученной информацией. В Таллинне были впервые, город чистый, с красивой архитектурой, интересными местами и отличной кухней. Обязательно приедем еще и знакомым посоветуем.
  • Н
    Наталия
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
  • А
    Александра
    25 апреля 2024
    Весь Таллин за один день
    Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
  • Г
    Галина
    12 апреля 2024
    Наш Таллин в вашей компании
    Наташа очень харизматичная. Встретила нас прямо в гостинице. За 2 часа она сумела нам показать старый город и оставить глубокие впечатления чтоб вернуться и окунуться снова в эту жемчужину старины. . Я бы рекомендовала ее моим сверстникам. Спасибо Вам Наташа.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Обзорные»

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  1. Таллин сквозь столетия
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  3. С улыбкой по Старому Таллину
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  5. Таллин - город контрастов
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Обзорные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 25 до 145. Туристы уже оставили гидам 754 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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