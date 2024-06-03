🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Индивидуальная экскурсия «Таллин сквозь столетия» - погрузитесь в историю Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок Начало: На Ратушной площади «Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье» € 54 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 110 отзывов Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии «Чтобы узнать весь Таллин за один день, разобраться в его устройстве и менталитете жителей, открыть главные достопримечательности и историю старой и новой частей города, вам стоит выбрать эту экскурсию» € 105 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 311 отзывов С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря Начало: На Ратушной площади € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 34 отзыва Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии Начало: На Ратушной площади «Приглашаю на обзорную прогулку по историческому центру в интерактивном формате квеста» € 70 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 23 отзыва Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы «Вы увидите самый большой в Эстонии православный собор и самый старый в Эстонии лютеранский (Домский) собор, насладитесь панорамой города с обзорных площадок» € 145 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 14 отзывов Наш Таллин в вашей компании: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, его тайны и современные реалии в компании опытного гида Начало: На Ратушной площади «Познакомитесь со Старым Томасом — символом города — и узнаете, когда он появился на шпиле башни» Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 26 отзывов Таллин - первое свидание: погружение в средневековье Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков Начало: Ратушная площадь в Таллине € 38 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии € 60 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры Начало: У Ворот Виру «Я подготовила для вас оптимальный маршрут по Нижнему и Верхнему городам: мы охватим главное, но не устанем» € 75 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 63 отзыва Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте Начало: У Собора Александра Невского «Упустить из виду самые главные достопримечательности Таллина, увлёкшись игрой, невозможно — квест придуман именно по ним» € 65 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 21 отзыв Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке Начало: У Вирусских ворот «Вы познакомитесь с основными постройками тех времен и узнаете об их предназначении» € 45 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши «В результате вы познакомитесь с Таллином и страной различных эпох и культур» € 70 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны «На площади Свободы вы познакомитесь с архитектурой функционализма и узнаете, что она значит для горожан» € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина Начало: Около Ратуши на Ратушной площади «Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия» Расписание: ежедневно от € 53 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 10 отзывов Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn Расписание: Ежедневно в 12:00 € 25 за человека