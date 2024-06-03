1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Таллин сквозь столетия» - погрузитесь в историю
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
«Гуляя по уютным мощеным улочкам, вы увидите главные достопримечательности исторического Таллина, услышите его легенды и ненадолго ощутите себя в Средневековье»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€54 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
«Чтобы узнать весь Таллин за один день, разобраться в его устройстве и менталитете жителей, открыть главные достопримечательности и историю старой и новой частей города, вам стоит выбрать эту экскурсию»
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Загадки Старого Таллина: квест-путешествие по историческому центру
Загадки Старого Таллина: приключение с историческими загадками, сувенирами и весельем в сердце Эстонии
Начало: На Ратушной площади
«Приглашаю на обзорную прогулку по историческому центру в интерактивном формате квеста»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
«Вы увидите самый большой в Эстонии православный собор и самый старый в Эстонии лютеранский (Домский) собор, насладитесь панорамой города с обзорных площадок»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€145 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Наш Таллин в вашей компании: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, его тайны и современные реалии в компании опытного гида
Начало: На Ратушной площади
«Познакомитесь со Старым Томасом — символом города — и узнаете, когда он появился на шпиле башни»
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
1 час
Таллин - первое свидание: погружение в средневековье
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€38 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
«Я подготовила для вас оптимальный маршрут по Нижнему и Верхнему городам: мы охватим главное, но не устанем»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€75 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
«Упустить из виду самые главные достопримечательности Таллина, увлёкшись игрой, невозможно — квест придуман именно по ним»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Средневековый Таллин и его тайны
Исследуйте средневековый Таллин, открывая тайны его улиц и зданий в увлекательной индивидуальной прогулке
Начало: У Вирусских ворот
«Вы познакомитесь с основными постройками тех времен и узнаете об их предназначении»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
«В результате вы познакомитесь с Таллином и страной различных эпох и культур»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
«На площади Свободы вы познакомитесь с архитектурой функционализма и узнаете, что она значит для горожан»
Сегодня в 13:00
15 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €53 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Таллину: средневековье и современность
Откройте великолепие Таллина в компании профессионального гида. Исторические тайны и современные открытия ждут вас
Начало: 1 Raekoja plats 1, 10146 Tallinn
Расписание: Ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Пряные улочки Таллина: путешествие в сердце Средневековья
За пару часов вы узнаете Таллин изнутри: его историю, секреты и легенды, которые оживают в потайных двориках и на старинных улицах
Начало: Около старинных ворот Виру
«Это путешествие в Средневековье поможет вам по-настоящему понять Таллин, подарит приятное послевкусие, а главное — желание непременно вернуться»
Завтра в 11:00
10 июня в 17:00
€75 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
- ТТатьяна30 мая 2024Мы остались очень довольны экскурсией. Ольга интересно и доходчиво подала материал. Были дети 16 лет,о ценили! Рекомендую Ольгу. Опытный гид.
- ИИрина14 мая 2024Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Галина знает и любит свой город, интеллигентно, грамотно и интересно подает материал. Спасибо за отличный рассказ и приятно проведенное время.
- ВВадим13 мая 2024Очень хороший гид. Эрудирована, тактична, с хорошим чувством юмора.
- ЕЕлена11 мая 2024Посетили экскурсию семьёй с детьми 12 и 9 лет. Прекрасная экскурсия, восхитительный гид. Дети постоянно вовлечены в процесс. Элла очень доброжелательная, профессионал, милый и приветливый человек. Всем рекомендуем Большое спасибо.
- IIlona8 мая 2024Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
- ИИрина6 мая 2024Мы остались довольны обзором и полученной информацией. В Таллинне были впервые, город чистый, с красивой архитектурой, интересными местами и отличной кухней. Обязательно приедем еще и знакомым посоветуем.
- ННаталия25 апреля 2024Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
- ААлександра25 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
- ГГалина12 апреля 2024Наташа очень харизматичная. Встретила нас прямо в гостинице. За 2 часа она сумела нам показать старый город и оставить глубокие впечатления чтоб вернуться и окунуться снова в эту жемчужину старины. . Я бы рекомендовала ее моим сверстникам. Спасибо Вам Наташа.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Обзорные»
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