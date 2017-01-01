Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

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Исторический музей

Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Предлагаю вам отправится на экскурсию ⛳ по тематическим залам Исторического музея и познакомится с насыщенной историей 📖 Средневековья и жизни Таллина.

Вы увидите коллекцию старинных монет и оружия.

Выставка понравится как взрослым, так и детям.

В то время, пока родители знакомятся с историей Таллинна и Эстонии, дети будут заняты увлекательной игрой — «Найти дракончика».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €48 за экскурсию

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Исторический музей
Исторический музей
Само здание Исторического музея уникальное. Он располагается в доме, построенном в 1410 году и сохранившем до наших дней свой средневековый вид. Это здание – одно из наиболее ценных и крупных зданий Средневекового Таллинна, дошедших до наших дней в своём полном великолепии. Оно принадлежало Большой купеческой гильдии, в которую входили самые богатые, женатые немецкие купцы и только из членов этой гильдии избиралось правительство Нижнего города – города купцов и ремесленников. Музей 🖼 в здании Большой гильдии открыт с 1952 года.

Посетив музей можно узнать:

    Что особенного в здании Большой гильдии?
    Действительно ли эстонцы самый живучий народ в Европе?
    Сколько войн пережила Эстония?
    Эстонцы пришли из Африки?
    Когда крестьяне превратились в эстонцев?
    Кого любят эстонцы?
    Есть ли у эстонцев свой Бог?
    Какой предмет из собраний Исторического музея является наиболее старым?
    В музее представлены: богатая коллекция старинных монет (редчайшая монета Ярослава Мудрого) и оружия.
    Выставка интересна как взрослым, так и детям. В то время, пока родители знакомятся с историей 📖 Таллинна и Эстонии, дети заняты увлекательной игрой – “ Найти дракончика”.
    Начало и место завершения
    🚩 Около Ратуши на Ратушной площади
    Исторический музей
    Исторический музей
    Исторический музей
    Исторический музей

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Татьяна Ш.
    Татьяна Ш.
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