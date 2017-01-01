Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

Само здание Исторического музея уникальное. Он располагается в доме, построенном в 1410 году и сохранившем до наших дней свой средневековый вид. Это здание – одно из наиболее ценных и крупных зданий Средневекового Таллинна, дошедших до наших дней в своём полном великолепии. Оно принадлежало Большой купеческой гильдии, в которую входили самые богатые, женатые немецкие купцы и только из членов этой гильдии избиралось правительство Нижнего города – города купцов и ремесленников. Музей 🖼 в здании Большой гильдии открыт с 1952 года.

Посетив музей можно узнать:

Что особенного в здании Большой гильдии?

Действительно ли эстонцы самый живучий народ в Европе?

Сколько войн пережила Эстония?

Эстонцы пришли из Африки?

Когда крестьяне превратились в эстонцев?

Кого любят эстонцы?

Есть ли у эстонцев свой Бог?

Какой предмет из собраний Исторического музея является наиболее старым?

В музее представлены: богатая коллекция старинных монет (редчайшая монета Ярослава Мудрого) и оружия.

Выставка интересна как взрослым, так и детям. В то время, пока родители знакомятся с историей 📖 Таллинна и Эстонии, дети заняты увлекательной игрой – “ Найти дракончика”.