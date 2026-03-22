Наталия проводит ещё 6 экскурсий

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По Таллину не спеша

Погрузитесь в атмосферу старинного Таллина, гуляя по его улочкам. Узнайте о культуре, истории и кулинарии Эстонии, открывая нетуристические уголки
Пряничные дома и соборы Таллина создают уникальную атмосферу. На экскурсии можно увидеть Доминиканский монастырь, Ратушную площадь и старинную аптеку. Улицы Короткая и Длинная нога откроют тайны города. Посещение музеев и Домского собора по желанию. Узнайте о традициях Эстонии и её жителях. Экскурсия подходит для любознательных путешественников, предпочитающих спокойные прогулки
5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Прогулка по старинным улочкам
  • 📜 История и архитектура Таллина
  • 🍽️ Эстонская кухня и традиции
  • 🖼️ Визит в музеи и соборы
  • 🔍 Нетуристические уголки города
По Таллину не спеша
По Таллину не спеша
По Таллину не спеша

Что можно увидеть

  • Доминиканский монастырь
  • Ратушная площадь
  • Старая аптека
  • Церковь Нигулисте
  • Собор Александра Невского

Описание экскурсии

Старый Таллин, где каждая улочка словно музей

Я подготовила для вас оптимальный маршрут по Нижнему и Верхнему городам: мы охватим главное, но не устанем. Погружаясь в уютную таллинскую старину, вы увидите Доминиканский монастырь, Ратушную площадь и аптеку, работающую с 15 века — кажется, здесь продают ингредиенты для зелий! Пройдете по самой узкой улице Таллина и поймете, почему город хромает на одну ногу. Кстати, мы не пропустим улицы Короткая и Длинная нога. А еще — церковь Нигулисте, собор Александра Невского и смотровые площадки.

По пути можем зайти в музеи и в Домский собор: здесь вы увидите каменные надгробия, признанные произведения искусства.

История и судьбы за каждым поворотом

Я расскажу о рождении и развитии Ревеля-Таллина, познакомлю с его архитектурой. Проведу вас в любопытные дворики Таллина, скрытые от глаз. Что вас ждет там — пусть станет сюрпризом. Мы поговорим о традициях Эстонии, национальной кухне и религии. О незаурядных людях: например о пирате и «Кровавом» из семьи Унгерн Штернеберг и о графе Бенкендорфе.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам, которые любят спокойные пешие прогулки.

Организационные детали

  • Музеи, в том числе Домский собор, мы посещаем по желанию. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ворот Виру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2914 туристов
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам
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может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Viktor
Спасибо большое Наталье за замечательную экскурсию в Таллине! Нам всё очень понравилось — прогулка получилась интересной, насыщенной и при этом лёгкой для восприятия. Наталья очень внимательная, прекрасно подаёт информацию и
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умеет заинтересовать с первых минут.

Мы были с детьми, и это отдельный плюс — экскурсия прошла комфортно для всей семьи. Наталья тонко чувствует аудиторию, подстраивается под настроение и интересы, делает рассказ живым и увлекательным.

Благодаря ей Таллин открылся для нас с новой стороны. С удовольствием рекомендуем всем!

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Е
Галина - замечательный гид, и мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии и от общения с ней. Чувствуется, что человек получает удовольствие от того, что делает.
Очень интересно, рекомендуем всем.
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В
Было хорошо!
Было хорошо!
Было хорошо!
Было хорошо!
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Н
Экскурсию по Таллину 21.08.2023 нам провела Галина. Здорово, что она пришла в отель, где мы остановились, и мы смогли начать экскурсию там, где нам удобно. Содержание, темп, логика нашей встречи
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нам очень понравились. Мы практически ничего не знали о Таллине. Галина успела нам рассказать об истории Эстонии, Таллина, познакомить нас с городом, порекомендовать музеи, кафе и рестораны. И все это превзошло наши ожидания. Хочется вернуться еще) Спасибо, Галина!

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Анна
Галина - харизматичный, опытный гид, прекрасный рассказчик и человек с очень приятной и располагающей энергетикой!
Я была в Таллине впервые и благодаря экскурсии влюбилась в город, в живописные улицы, красивейшие дома с многовековой историей, в архитектуру и потрясающую атмосферу летнего Таллина!
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Таня
Я получила истинное удовольствие от прогулки по Таллину с Натальей. Отличное знание материала,готовность понять и идти навстречу гостю города,умение перестраиваться и отходить от готового маршрута-все это добавляет очарования этому прекрасному городу.
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Входит в следующие категории Таллина

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