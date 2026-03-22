Наталия проводит ещё 6 экскурсий

Пряничные дома и соборы Таллина создают уникальную атмосферу. На экскурсии можно увидеть Доминиканский монастырь, Ратушную площадь и старинную аптеку. Улицы Короткая и Длинная нога откроют тайны города. Посещение музеев и Домского собора по желанию. Узнайте о традициях Эстонии и её жителях. Экскурсия подходит для любознательных путешественников, предпочитающих спокойные прогулки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый Таллин, где каждая улочка словно музей

Я подготовила для вас оптимальный маршрут по Нижнему и Верхнему городам: мы охватим главное, но не устанем. Погружаясь в уютную таллинскую старину, вы увидите Доминиканский монастырь, Ратушную площадь и аптеку, работающую с 15 века — кажется, здесь продают ингредиенты для зелий! Пройдете по самой узкой улице Таллина и поймете, почему город хромает на одну ногу. Кстати, мы не пропустим улицы Короткая и Длинная нога. А еще — церковь Нигулисте, собор Александра Невского и смотровые площадки.

По пути можем зайти в музеи и в Домский собор: здесь вы увидите каменные надгробия, признанные произведения искусства.

История и судьбы за каждым поворотом

Я расскажу о рождении и развитии Ревеля-Таллина, познакомлю с его архитектурой. Проведу вас в любопытные дворики Таллина, скрытые от глаз. Что вас ждет там — пусть станет сюрпризом. Мы поговорим о традициях Эстонии, национальной кухне и религии. О незаурядных людях: например о пирате и «Кровавом» из семьи Унгерн Штернеберг и о графе Бенкендорфе.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам, которые любят спокойные пешие прогулки.

Организационные детали