Наталия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Старый Таллин, где каждая улочка словно музей

Я подготовила для вас оптимальный маршрут по Нижнему и Верхнему городам: мы охватим главное, но не устанем. Погружаясь в уютную таллинскую старину, вы увидите Доминиканский монастырь, Ратушную площадь и аптеку, работающую с 15 века — кажется, здесь продают ингредиенты для зелий! Пройдете по самой узкой улице Таллина и поймете, почему город 🏙️ хромает на одну ногу. Кстати, мы не пропустим улицы Короткая и Длинная нога. А еще — церковь ⛪ Нигулисте, собор Александра Невского и смотровые площадки.

По пути можем зайти в музеи 🖼 и в Домский собор: здесь вы увидите каменные надгробия, признанные произведения искусства.

История и судьбы за каждым поворотом

Я расскажу о рождении и развитии Ревеля-Таллина, познакомлю с его архитектурой. Проведу вас в любопытные дворики Таллина, скрытые от глаз. Что вас ждет там — пусть станет сюрпризом. Мы поговорим о традициях Эстонии, национальной кухне 🥧 и религии. О незаурядных людях: например о пирате и «Кровавом» из семьи Унгерн Штернеберг и о графе Бенкендорфе.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам, которые любят спокойные пешие прогулки.

Организационные детали