Наталия проводит ещё 6 экскурсий

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По Таллину не спеша!

Открыть историю и жизнь города на прогулке по старинным улицам и скрытым дворикам

Наталия
Наталия – представитель из Таллина
Пряничные дома, своды соборов, виды-открытки на смотровых площадках, улицы с неожиданными названиями — приглашаю вас без суеты узнать Таллин и проникнуться его духом.

Вы погуляете по Старому городу, при желании посетите музеи 🖼, найдете нетуристические уголки.

Узнаете о судьбе и архитектуре города, о кухне 🥧 Эстонии и характере ее жителей.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €60 за экскурсию

    Заказать экскурсию
По Таллину не спеша!
По Таллину не спеша!

Что вас ожидает

Старый Таллин, где каждая улочка словно музей
Я подготовила для вас оптимальный маршрут по Нижнему и Верхнему городам: мы охватим главное, но не устанем. Погружаясь в уютную таллинскую старину, вы увидите Доминиканский монастырь, Ратушную площадь и аптеку, работающую с 15 века — кажется, здесь продают ингредиенты для зелий! Пройдете по самой узкой улице Таллина и поймете, почему город 🏙️ хромает на одну ногу. Кстати, мы не пропустим улицы Короткая и Длинная нога. А еще — церковь ⛪ Нигулисте, собор Александра Невского и смотровые площадки.

По пути можем зайти в музеи 🖼 и в Домский собор: здесь вы увидите каменные надгробия, признанные произведения искусства.

История и судьбы за каждым поворотом
Я расскажу о рождении и развитии Ревеля-Таллина, познакомлю с его архитектурой. Проведу вас в любопытные дворики Таллина, скрытые от глаз. Что вас ждет там — пусть станет сюрпризом. Мы поговорим о традициях Эстонии, национальной кухне 🥧 и религии. О незаурядных людях: например о пирате и «Кровавом» из семьи Унгерн Штернеберг и о графе Бенкендорфе.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам, которые любят спокойные пешие прогулки.

Организационные детали

  • Музеи, в том числе Домский собор, мы посещаем по желанию. Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Начало и место завершения
🚩 у Ворот Виру
По Таллину не спеша!
По Таллину не спеша!
По Таллину не спеша!
По Таллину не спеша!
По Таллину не спеша!
По Таллину не спеша!
По Таллину не спеша!
По Таллину не спеша!
По Таллину не спеша!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.
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Наталия проводит ещё 6 экскурсий

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