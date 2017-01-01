Дети любят сказки, а город 🏙️ Таллинн это город-сказка. Он хранит много интересных историй и загадочных событий. Взять хотя бы Старого Томаса, который уже скоро 500 лет охраняет наш город и видит с высоты ратушной башни всё, что происходит вокруг. А он ведь тоже был когда-то маленьким мальчиком и отличился тем, что был смелым и метко стрелял из своего самодельного лука, почему его город и выучил на воина и он храбро охранял город от врагов. А ещё в городе есть средневековая аптека и в ней помощником аптекаря работал юноша по имени Март. Он был умным и смекалистым и придумал очень вкусное лекарство – марципан, которое очень понравилось 👍 всем горожанам, правда, при этом, ему пришлось пойти на хитрость. Зато теперь марципан продаётся в аптеке и в музее марципана и все, кто хочет, могут и сами попробовать слепить какую-нибудь фигурку из него.

Кого интересует, как мастера-стекольщики выдувают стекло, гончары делают горшки, а кукольники шьют куклы, должны обязательно посетить молодую гильдию Святой Катарины и может быть даже купить что-нибудь очень понравившееся. Какой старый город без крепостной стены и башен?

Только не наш. А уж залезть на средневековую башню и походить по боевым ходам – какой не мечтает мальчишка? А в одном из средневековых колодцев жил водяной. Вы и сами можете об этом и многом другом узнать и своими глазами увидеть.