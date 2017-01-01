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Сказочная экскурсия в Таллине для детей

4.8
9 отзывов
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Экскурсия ⛳ – это не обязательно скучная прогулка 👣 по городу.

Особенно если речь идет о Таллине.

Архитектура средневекового города напоминает о сказке.

Легенды дополняют образ волшебного места.

Из поколения в поколение здесь передают истории 📖 о водяном, живущем в замке, и о юноше, который придумал марципан.

Я расскажу детям о Томасе, охраняющем Таллин.

Мы увидим старинный замок 🏰, аптеку 15 века и мастерские, в которых делают кукол и выдувают стекло.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €48 за экскурсию

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Сказочная экскурсия в Таллине для детей
Сказочная экскурсия в Таллине для детей

Что вы увидите

  • Старый Томас
  • Музей марципана
  • Замок Тоомпеа
  • Гильдия Святой Катарины
Дети любят сказки, а город 🏙️ Таллинн это город-сказка. Он хранит много интересных историй и загадочных событий. Взять хотя бы Старого Томаса, который уже скоро 500 лет охраняет наш город и видит с высоты ратушной башни всё, что происходит вокруг. А он ведь тоже был когда-то маленьким мальчиком и отличился тем, что был смелым и метко стрелял из своего самодельного лука, почему его город и выучил на воина и он храбро охранял город от врагов. А ещё в городе есть средневековая аптека и в ней помощником аптекаря работал юноша по имени Март. Он был умным и смекалистым и придумал очень вкусное лекарство – марципан, которое очень понравилось 👍 всем горожанам, правда, при этом, ему пришлось пойти на хитрость. Зато теперь марципан продаётся в аптеке и в музее марципана и все, кто хочет, могут и сами попробовать слепить какую-нибудь фигурку из него.
Кого интересует, как мастера-стекольщики выдувают стекло, гончары делают горшки, а кукольники шьют куклы, должны обязательно посетить молодую гильдию Святой Катарины и может быть даже купить что-нибудь очень понравившееся. Какой старый город без крепостной стены и башен?
Только не наш. А уж залезть на средневековую башню и походить по боевым ходам – какой не мечтает мальчишка? А в одном из средневековых колодцев жил водяной. Вы и сами можете об этом и многом другом узнать и своими глазами увидеть.
Что входит
  • Гид
  • Сказочная экскурсия для детей
Начало и место завершения
🚩 Около Ратуши на Ратушной площади
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
Сказочная экскурсия в Таллине для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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9 отзывов оставили туристы

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