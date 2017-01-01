Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Латинский Квартал

5
1 отзыв
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
В рамках моей экскурсии 🧭, вы не только прогуляетесь 👣 по Латинскому кварталу и понаблюдаете за работой местных мастеров.

Также вы сможете пройтись по территории бывшего монастыря, заглянуть во внутренний дворик и полюбоваться другими старинными сооружениями.

А я в это время буду рассказывать вам историю 📖 этого древнего места.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €48 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Латинский Квартал
Латинский Квартал
Латинский квартал - это, прежде всего, монастырь Доминиканцев. Они пришли в Нижний город 🏙️ в 1246 году и сразу же начали строить свой монастырь. До наших дней сохранились монастырский дворик, крестовые галереи, дормиторий, зал капитула и церковь ⛪ св. Катарины. Сейчас на территории монастыря находится Музей 🖼 камнерезного искусства. Подворье русских купцов и Старый рынок соединяла Русская улица (Vene), в конце которой располагалось поселение русских купцов. На этой же улице находятся православная церковь св. Николая и католическая церковь Петра и Павла. В проходе Катарины расположены магазины-мастерские, где работают стекольщики, кожники, витражисты, кукольники, гончары, художники, шляпники, ткачи и мастера изделий из лоскутков. Можно понаблюдать за их работой и приобрести интересные сувениры 🎁
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Экскурсия по Латинскому кварталу
Начало
🚩 Ворота Виру
Место завершения
🏁 улица Виру
Латинский Квартал
Латинский Квартал
Латинский Квартал
Латинский Квартал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Таллину
53
2 часа
Обзорная экскурсия по Таллину
37 отзывов
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
48
1.5 часа
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
9 отзывов
Легенды Старого Таллина
48
1.5 часа
Легенды Старого Таллина
7 отзывов
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
53
2 часа
Вечерняя романтическая экскурсия по Таллинну
4 отзыва
Таллиннская ратуша
42
1 час
Таллиннская ратуша
3 отзыва
Таллинский Кадриорг – модный курорт 19 века
53
2 часа
Таллинский Кадриорг – модный курорт 19 века
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

С улыбкой по Старому Таллину!
52
2 часа
С улыбкой по Старому Таллину!
264 отзыва
Погрузиться в атмосферу очаровательного города, его историю и особенности современной жизни Эстонии
Ежедневная прогулка по Таллину
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Таллину
222 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Жизнь средневекового Таллина
52
2 часа
Жизнь средневекового Таллина
133 отзыва
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Весь Таллин за один день
90
4 часа
Весь Таллин за один день
75 отзывов
Самое интересное в старой и новой частях столицы на автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии
Легенды Таллина при свете фонаря
50
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
57 отзывов
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
История Старого Таллина за два часа
52
2 часа
История Старого Таллина за два часа
54 отзыва
О городском укладе, быте и законах горожан в непростую эпоху средних веков