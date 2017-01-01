Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

Латинский квартал - это, прежде всего, монастырь Доминиканцев. Они пришли в Нижний город 🏙️ в 1246 году и сразу же начали строить свой монастырь. До наших дней сохранились монастырский дворик, крестовые галереи, дормиторий, зал капитула и церковь ⛪ св. Катарины. Сейчас на территории монастыря находится Музей 🖼 камнерезного искусства. Подворье русских купцов и Старый рынок соединяла Русская улица (Vene), в конце которой располагалось поселение русских купцов. На этой же улице находятся православная церковь св. Николая и католическая церковь Петра и Павла. В проходе Катарины расположены магазины-мастерские, где работают стекольщики, кожники, витражисты, кукольники, гончары, художники, шляпники, ткачи и мастера изделий из лоскутков. Можно понаблюдать за их работой и приобрести интересные сувениры 🎁