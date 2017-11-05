1 отзыв оставили туристы

Экскурсия построена в хронологическом порядке. Мы начинаем прогулку 👣 от самых старых хуторов 18 века и заканчиваем современными домиками.
Вы увидите жилые риги с пышными соломенными крышами и низкими потолками, зайдете внутрь, «перебросив через порог ножки». Я расскажу о древних поверьях и легендах с приправой местного юмора. Например, как работали на земле, как парни ухаживали за девушками, как гуляли свадьбы…
Сфотографируемся у мельниц больших и малых, покрестимся в самой старой сельской церкви в Эстонии, купим зефиры в сельском магазинчике 1930 года и утолим аппетит в корчме традиционной эстонской едой — селедкой с творогом и солеными огурцами, бобовым супом, травяным чаем с ячменным пирогом. А на десерт 🍪 возьмем каму. Это самое вкусное, что есть на свете!
Прокатимся в конном экипаже.
В летнее время в музее отмечаются традиционные праздники с песнями и танцами, проводятся мастер-классы для детей.
В результате поймете, как была устроена и протекала жизнь простых эстонских крестьян на протяжении столетий и таким образом приблизитесь к понимаю истории 📖 и культуры Эстонии.
Организационные детали
Запланировано время и для покупки оригинальных сувениров.
Музей под открытым небом стоит посещать в период 23 апреля – 29 сентября, когда хутора открыты для посетителей. В зимнее время хутора закрыты.
Входит в стоимость: трансфер из отеля в музей 🖼 и обратно, круг в конном экипаже на троих человек (не включая меня).
Не входит в стоимость: обед в корчме, билеты 🎫 в музей (летом взрослый – 9 евро, льготный – 6 евро, семейный – 18 евро; зимой соответственно – 7, 5 и 14 евро).
Для группы от 5 человек стоимость тура может быть изменена.
Круг в конном экипаже оплачивается дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!