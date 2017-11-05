1 отзыв оставили туристы

Чтобы по-настоящему ощутить дух Эстонии, предлагаем уникальную возможность погрузиться в историю и культуру этой замечательной страны через индивидуальную экскурсию в музее Rocca al Mare в Таллине.
Этот музей под открытым небом
Этот музей под открытым небом
6 причин купить эту экскурсию
- 🏡 Уникальная коллекция сельской архитектуры
- 📜 Погружение в историю и культуру Эстонии
- 🎨 Интересные мастер-классы для детей
- 🍽 Дегустация традиционной эстонской кухни
- 🚜 Прокат в конном экипаже
- 📸 Фотосессии у мельниц и в старинных хуторах
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время хутора открыты для посетителей, проходят традиционные праздники и мастер-классы, что делает посещение максимально насыщенным и интересным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей Rocca al Mare
- Старые хутора 18 века
- Сельская церковь
- Мельницы
- Сельский магазинчик 1930 года
Описание экскурсии
Программа
Экскурсия построена в хронологическом порядке. Мы начинаем прогулку от самых старых хуторов 18 века и заканчиваем современными домиками.
- Вы увидите жилые риги с пышными соломенными крышами и низкими потолками, зайдете внутрь, «перебросив через порог ножки». Я расскажу о древних поверьях и легендах с приправой местного юмора. Например, как работали на земле, как парни ухаживали за девушками, как гуляли свадьбы…
- Сфотографируемся у мельниц больших и малых, покрестимся в самой старой сельской церкви в Эстонии, купим зефиры в сельском магазинчике 1930 года и утолим аппетит в корчме традиционной эстонской едой — селедкой с творогом и солеными огурцами, бобовым супом, травяным чаем с ячменным пирогом. А на десерт возьмем каму. Это самое вкусное, что есть на свете!
- Прокатимся в конном экипаже.
- В летнее время в музее отмечаются традиционные праздники с песнями и танцами, проводятся мастер-классы для детей.
В результате поймете, как была устроена и протекала жизнь простых эстонских крестьян на протяжении столетий и таким образом приблизитесь к понимаю истории и культуры Эстонии.
Организационные детали
- Запланировано время и для покупки оригинальных сувениров.
- Музей под открытым небом стоит посещать в период 23 апреля – 29 сентября, когда хутора открыты для посетителей. В зимнее время хутора закрыты.
- Входит в стоимость: трансфер из отеля в музей и обратно, круг в конном экипаже на троих человек (не включая меня).
- Не входит в стоимость: обед в корчме, билеты в музей (летом взрослый – 9 евро, льготный – 6 евро, семейный – 18 евро; зимой соответственно – 7, 5 и 14 евро).
- Для группы от 5 человек стоимость тура может быть изменена.
- Круг в конном экипаже оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию.
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