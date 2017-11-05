1 отзыв оставили туристы

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История и культура Эстонии

Архитектура и быт эстонских крестьян в музее национальных хуторских дворов (трансфер включен)

5
1 отзыв
Роман
Роман – Гид из Таллина
Чтобы понять историю 📖 и культуру Эстонии, необходимо знать не только о ее знаменитых уроженцах и их влиянии на события и облик страны, но и о жизни простого народа.

Музей 🖼 Rocca al Mare находится в Таллине и представляет коллекцию сельской традиционной архитектуры Эстонии.

Здесь вы увидите жилые дома последних столетий, узнаете историю и особенности хуторских хозяйств Эстонии, о быте и традициях эстонских крестьян.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €130 за экскурсию

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История и культура Эстонии
История и культура Эстонии

Программа

Экскурсия построена в хронологическом порядке. Мы начинаем прогулку 👣 от самых старых хуторов 18 века и заканчиваем современными домиками.

  • Вы увидите жилые риги с пышными соломенными крышами и низкими потолками, зайдете внутрь, «перебросив через порог ножки». Я расскажу о древних поверьях и легендах с приправой местного юмора. Например, как работали на земле, как парни ухаживали за девушками, как гуляли свадьбы…
  • Сфотографируемся у мельниц больших и малых, покрестимся в самой старой сельской церкви в Эстонии, купим зефиры в сельском магазинчике 1930 года и утолим аппетит в корчме традиционной эстонской едой — селедкой с творогом и солеными огурцами, бобовым супом, травяным чаем с ячменным пирогом. А на десерт 🍪 возьмем каму. Это самое вкусное, что есть на свете!
  • Прокатимся в конном экипаже.
  • В летнее время в музее отмечаются традиционные праздники с песнями и танцами, проводятся мастер-классы для детей.

В результате поймете, как была устроена и протекала жизнь простых эстонских крестьян на протяжении столетий и таким образом приблизитесь к понимаю истории 📖 и культуры Эстонии.

Организационные детали

  • Запланировано время и для покупки оригинальных сувениров.
  • Музей под открытым небом стоит посещать в период 23 апреля – 29 сентября, когда хутора открыты для посетителей. В зимнее время хутора закрыты.
  • Входит в стоимость: трансфер из отеля в музей 🖼 и обратно, круг в конном экипаже на троих человек (не включая меня).
  • Не входит в стоимость: обед в корчме, билеты 🎫 в музей (летом взрослый – 9 евро, льготный – 6 евро, семейный – 18 евро; зимой соответственно – 7, 5 и 14 евро).
  • Для группы от 5 человек стоимость тура может быть изменена.
  • Круг в конном экипаже оплачивается дополнительно.
История и культура Эстонии
История и культура Эстонии
История и культура Эстонии
История и культура Эстонии
История и культура Эстонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!
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1 отзыв оставили туристы

Сергей
5 ноября 2017
Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию.

Роман проводит ещё 6 экскурсий

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