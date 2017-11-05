1 отзыв оставили туристы

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История и культура Эстонии

Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
Чтобы по-настоящему ощутить дух Эстонии, предлагаем уникальную возможность погрузиться в историю и культуру этой замечательной страны через индивидуальную экскурсию в музее Rocca al Mare в Таллине.

Этот музей под открытым небом
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является сокровищницей сельской архитектуры и быта, где каждый домик, каждая усадьба рассказывает свою уникальную историю.

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени: от хуторов 18 века до современности.

Вы узнаете о древних традициях, поверьях и обычаях эстонских крестьян, почувствуете атмосферу прошлого, попробуете традиционные блюда в корчме и даже прокатитесь в конном экипаже.

Экскурсия также предусматривает возможность приобрести оригинальные сувениры и посетить музей в период с 23 апреля по 29 сентября, когда хутора открыты для посетителей.

Подарите себе возможность прикоснуться к истории и культуре Эстонии, ощутить связь времен и народов, насладиться красотой и уютом эстонской деревни

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏡 Уникальная коллекция сельской архитектуры
  • 📜 Погружение в историю и культуру Эстонии
  • 🎨 Интересные мастер-классы для детей
  • 🍽 Дегустация традиционной эстонской кухни
  • 🚜 Прокат в конном экипаже
  • 📸 Фотосессии у мельниц и в старинных хуторах

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время хутора открыты для посетителей, проходят традиционные праздники и мастер-классы, что делает посещение максимально насыщенным и интересным.
Сейчас август — это идеальное время.
История и культура Эстонии
История и культура Эстонии
История и культура Эстонии

Что можно увидеть

  • Музей Rocca al Mare
  • Старые хутора 18 века
  • Сельская церковь
  • Мельницы
  • Сельский магазинчик 1930 года

Описание экскурсии

Программа

Экскурсия построена в хронологическом порядке. Мы начинаем прогулку от самых старых хуторов 18 века и заканчиваем современными домиками.

  • Вы увидите жилые риги с пышными соломенными крышами и низкими потолками, зайдете внутрь, «перебросив через порог ножки». Я расскажу о древних поверьях и легендах с приправой местного юмора. Например, как работали на земле, как парни ухаживали за девушками, как гуляли свадьбы…
  • Сфотографируемся у мельниц больших и малых, покрестимся в самой старой сельской церкви в Эстонии, купим зефиры в сельском магазинчике 1930 года и утолим аппетит в корчме традиционной эстонской едой — селедкой с творогом и солеными огурцами, бобовым супом, травяным чаем с ячменным пирогом. А на десерт возьмем каму. Это самое вкусное, что есть на свете!
  • Прокатимся в конном экипаже.
  • В летнее время в музее отмечаются традиционные праздники с песнями и танцами, проводятся мастер-классы для детей.

В результате поймете, как была устроена и протекала жизнь простых эстонских крестьян на протяжении столетий и таким образом приблизитесь к понимаю истории и культуры Эстонии.

Организационные детали

  • Запланировано время и для покупки оригинальных сувениров.
  • Музей под открытым небом стоит посещать в период 23 апреля – 29 сентября, когда хутора открыты для посетителей. В зимнее время хутора закрыты.
  • Входит в стоимость: трансфер из отеля в музей и обратно, круг в конном экипаже на троих человек (не включая меня).
  • Не входит в стоимость: обед в корчме, билеты в музей (летом взрослый – 9 евро, льготный – 6 евро, семейный – 18 евро; зимой соответственно – 7, 5 и 14 евро).
  • Для группы от 5 человек стоимость тура может быть изменена.
  • Круг в конном экипаже оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
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В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Сергей
Экскурсия понравилось. Была интересна и экспозиция и Роман интересно рассказывал. Посмотрели весь музей. Много узнали о стране за 2 часа. Однозначно стоит заказывать такую экскурсию.
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