1 отзыв оставили туристы

Чтобы по-настоящему ощутить дух Эстонии, предлагаем уникальную возможность погрузиться в историю и культуру этой замечательной страны через индивидуальную экскурсию в музее Rocca al Mare в Таллине.Этот музей под открытым небом

является сокровищницей сельской архитектуры и быта, где каждый домик, каждая усадьба рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени: от хуторов 18 века до современности. Вы узнаете о древних традициях, поверьях и обычаях эстонских крестьян, почувствуете атмосферу прошлого, попробуете традиционные блюда в корчме и даже прокатитесь в конном экипаже. Экскурсия также предусматривает возможность приобрести оригинальные сувениры и посетить музей в период с 23 апреля по 29 сентября, когда хутора открыты для посетителей. Подарите себе возможность прикоснуться к истории и культуре Эстонии, ощутить связь времен и народов, насладиться красотой и уютом эстонской деревни

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время хутора открыты для посетителей, проходят традиционные праздники и мастер-классы, что делает посещение максимально насыщенным и интересным.

Сейчас август — это идеальное время.