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Неизвестные Легенды Таллинна

Nataliya P.
Nataliya P. – Гид из Таллина
Я предлагаю Вам посетить новую и совершенно эксклюзивную программу.

Вы узнаете о жутких средневековых преступлениях и справедливых наказаниях.

Увидите места, где замуровывали юных красавиц.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • €63 за экскурсию

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Неизвестные Легенды Таллинна
Неизвестные Легенды Таллинна

Что вы увидите

  • Малое позорное место
  • Доминиканский монастырь
  • Старейший жилой дом на всем финском побережье
  • Средневековая башня "у монахов"
  • Дом XV в.
  • Церковь Святого Духа
  • Посольство РФ
  • Посольство Швеции
  • улица Духов
  • Дом на ул. Лай, где останавливался Петр Первый
  • Церковь Святого Олафа
  • Хобувески (Конная мельница)
  • Отель "Три сестры"
  • Морские ворота
  • Башня Толстая Маргарита
Таллин - старинный город 🏙️, окутанный мифами, легендами, преданиями.
Многие из них вы уже знаете знаете, но слышали ли вы легенду о призраке отца настоятеле Магнуса Ревельском на улице Вене?
А знаете ли вы историю 📖 одной московской семьи, которая пыталась жить в средневековой башне? Назидательную историю о лающем человеке или о призраке дома шведского посольства?
На этой экскурсии 🧭 сможете попасть в дворик, где и по сегодняшний день есть нехорошая квартира. А в конце прогулки вы увидите башню, где замуровали неумеху поварихи.
Стоит посетить эту экскурсию ⛳, послушать легенды, несомненно вы будете удивлены, как много ещё неизвестного и таинственного скрывается на улочках Старого Таллинна...
Что входит
  • Эксклюзивный, авторский маршрут, единственный в своем роде, среди представленных в Таллине
  • Возможность обогатит ваши знания о городе
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида, по-настоящему любящего Таллин и эстонскую культуру
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Ратушная площадь (Raekoja plats)
Место завершения
🏁 Pikk 70, 10133 Tallinn (Башня Толстая Маргарита)
Неизвестные Легенды Таллинна
Неизвестные Легенды Таллинна
Неизвестные Легенды Таллинна
Неизвестные Легенды Таллинна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Nataliya P.
Nataliya P.
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