Таллин - старинный город 🏙️, окутанный мифами, легендами, преданиями.

Многие из них вы уже знаете знаете, но слышали ли вы легенду о призраке отца настоятеле Магнуса Ревельском на улице Вене?

А знаете ли вы историю 📖 одной московской семьи, которая пыталась жить в средневековой башне? Назидательную историю о лающем человеке или о призраке дома шведского посольства?

На этой экскурсии 🧭 сможете попасть в дворик, где и по сегодняшний день есть нехорошая квартира. А в конце прогулки вы увидите башню, где замуровали неумеху поварихи.

Стоит посетить эту экскурсию ⛳, послушать легенды, несомненно вы будете удивлены, как много ещё неизвестного и таинственного скрывается на улочках Старого Таллинна...