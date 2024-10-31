Л Любовь Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла Ирина, прекрасный рассказчик и проводник в истории. Без сомнения рекомендуем с дочерью 16 лет сначала пройтись по Летной гавани с Ириной, а потом самостоятельно.

Ю Юлия Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!

О Оксана Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани Заказывали экскурсию у Ирины для взрослого и ребенка 11 лет. Остались очень довольны!!! Ирина подавала материал таким образом, что было интересно и ребенку, и взрослому. Время пролетело совершенно незаметно. Однозначно могу рекомендовать Ирину в качестве экскурсовода!

Е Елена Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.

Л Лия Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо читать дальше хотели уходить) Ирина очень позитивный гид, все было интересно и доступно. Несмотря на то, что ни я, ни дети, особо не интересовались мореплаванием, все отметили эту экскурсию, как одну из запоминающихся. Очень увлекательная и для детей, и для взрослых экскурсия. Много интерактивная - в музее все можно потрогать, покрутить, дети не