Экскурсии в Музей Леннусадам

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Леннусадам» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
29 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 за всё до 8 чел.
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
65 за всё до 5 чел.
«Лётная гавань»: интерактивный морской музей
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Лётная гавань»: интерактивный морской музей
Узнать о морском прошлом Эстонии и… потрогать его своими руками
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    31 октября 2024
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла Ирина, прекрасный рассказчик и проводник в истории. Без сомнения рекомендуем с дочерью 16 лет сначала пройтись по Летной гавани с Ириной, а потом самостоятельно.
    Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла
  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2023
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!
  • О
    Оксана
    14 января 2022
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Заказывали экскурсию у Ирины для взрослого и ребенка 11 лет. Остались очень довольны!!! Ирина подавала материал таким образом, что было интересно и ребенку, и взрослому. Время пролетело совершенно незаметно. Однозначно могу рекомендовать Ирину в качестве экскурсовода!
  • Е
    Елена
    5 января 2020
    Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
    Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.
  • Л
    Лия
    8 января 2019
    Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
    Очень увлекательная и для детей, и для взрослых экскурсия. Много интерактивная - в музее все можно потрогать, покрутить, дети не
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    хотели уходить) Ирина очень позитивный гид, все было интересно и доступно. Несмотря на то, что ни я, ни дети, особо не интересовались мореплаванием, все отметили эту экскурсию, как одну из запоминающихся.

  • Н
    Наталья
    2 марта 2018
    Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
    Ирина очень приятный рассказчик. Было интересно. Единственное пожелание - было бы здорово, если бы гид на корабль вместе с нами сходила. На подлодке было очень увлекательно. А на корабле мы просто посозерцали…

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Музей Леннусадам»

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  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Музей Леннусадам
  7. Замок Раквере
  8. Монастырь Святой Бригитты
  9. Церковь Святого Олафа
  10. Ратушная аптека
Сколько стоит экскурсия по Таллину в ноябре 2024
Сейчас в Таллине в категории "Музей Леннусадам" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 65. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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