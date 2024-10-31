1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Лётная гавань»: интерактивный морской музей
Узнать о морском прошлом Эстонии и… потрогать его своими руками
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€60 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь31 октября 2024Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла Ирина, прекрасный рассказчик и проводник в истории. Без сомнения рекомендуем с дочерью 16 лет сначала пройтись по Летной гавани с Ириной, а потом самостоятельно.
- ЮЮлия4 ноября 2023Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!
- ООксана14 января 2022Заказывали экскурсию у Ирины для взрослого и ребенка 11 лет. Остались очень довольны!!! Ирина подавала материал таким образом, что было интересно и ребенку, и взрослому. Время пролетело совершенно незаметно. Однозначно могу рекомендовать Ирину в качестве экскурсовода!
- ЕЕлена5 января 2020Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.
- ЛЛия8 января 2019Очень увлекательная и для детей, и для взрослых экскурсия. Много интерактивная - в музее все можно потрогать, покрутить, дети не
- ННаталья2 марта 2018Ирина очень приятный рассказчик. Было интересно. Единственное пожелание - было бы здорово, если бы гид на корабль вместе с нами сходила. На подлодке было очень увлекательно. А на корабле мы просто посозерцали…
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Музей Леннусадам»
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