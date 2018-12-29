1 отзыв оставили туристы

Нигулисте - это не просто музей, а уникальная церковь-крепость в Таллине, которая поражает своей готической архитектурой и богатой историей.
Внутри вас ждут средневековые шедевры: гербы-эпитафии, надгробные плиты, алтарь и знаменитая картина
Внутри вас ждут средневековые шедевры: гербы-эпитафии, надгробные плиты, алтарь и знаменитая картина
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная готическая архитектура
- 🖼️ Богатые коллекции средневековых шедевров
- 🛡️ Историческое значение в торговых сделках
- 🎨 Шедевр искусства - картина «Пляска Смерти»
- 🎶 Органные концерты в историческом интерьере
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Нигулисте - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться не только музеем, но и органными концертами, которые проходят в субботу и воскресенье.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Нигулисте
- Главный алтарь
- Картина «Пляска Смерти»
- Ризница церкви
- Кубок «Ханс в подвале»
Описание экскурсии
Программа
Я расскажу:
- как и когда церковь была основана;
- почему являлась доминантой купеческого подворья и какое значение имела в торговых сделках;
- как церковь расширялась и богатела и когда получила современный вид;
- в какие трудные времена ей удалось уцелеть, а в какие она была разрушена.
- В музее Нигулисте я познакомлю вас с шедеврами средневековья: гербами-эпитафиями богатых купцов — спонсоров церкви, надгробными плитами и алтарями. Расскажу, кем выполнен Главный алтарь и кому посвящен.
- Вы также увидите шедевр средневекового искусства — картину «Пляска Смерти», на которую можно смотреть, как на огонь, — вечно.
- В ризнице церкви мы осмотрим коллекцию купеческого серебра, кубки Петра I и Николая I и кубок «Ханс в подвале», выпить из которого — целое искусство.
- А еще Нигулисте — это концертный зал. Не пропустите органный концерт в субботу и воскресенье в 16 часов. Вход по музейному билету.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость. Стоимость билета: 5 евро\взрослый и 10 евро семейный (2 взрослых с несовершеннолетними детьми).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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