1 отзыв оставили туристы

Нигулисте - это не просто музей, а уникальная церковь-крепость в Таллине, которая поражает своей готической архитектурой и богатой историей.Внутри вас ждут средневековые шедевры: гербы-эпитафии, надгробные плиты, алтарь и знаменитая картина

«Пляска Смерти». Экскурсия включает рассказ о том, как церковь была основана, её роль в торговых сделках и купеческом подворье, а также о трудных временах, которые ей удалось пережить. В ризнице можно увидеть коллекцию купеческого серебра, включая кубки Петра I и Николая I. Не пропустите органный концерт в субботу и воскресенье. Входные билеты оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Нигулисте - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться не только музеем, но и органными концертами, которые проходят в субботу и воскресенье.

Сейчас август — это идеальное время.