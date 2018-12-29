1 отзыв оставили туристы

Мои заказы

Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей

Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией по церкви-крепости Нигулисте. Познакомьтесь с готической архитектурой и средневековыми шедеврами
Нигулисте - это не просто музей, а уникальная церковь-крепость в Таллине, которая поражает своей готической архитектурой и богатой историей.

Внутри вас ждут средневековые шедевры: гербы-эпитафии, надгробные плиты, алтарь и знаменитая картина
читать дальшеуменьшить

«Пляска Смерти».

Экскурсия включает рассказ о том, как церковь была основана, её роль в торговых сделках и купеческом подворье, а также о трудных временах, которые ей удалось пережить. В ризнице можно увидеть коллекцию купеческого серебра, включая кубки Петра I и Николая I. Не пропустите органный концерт в субботу и воскресенье. Входные билеты оплачиваются отдельно

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная готическая архитектура
  • 🖼️ Богатые коллекции средневековых шедевров
  • 🛡️ Историческое значение в торговых сделках
  • 🎨 Шедевр искусства - картина «Пляска Смерти»
  • 🎶 Органные концерты в историческом интерьере

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Нигулисте - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться не только музеем, но и органными концертами, которые проходят в субботу и воскресенье.
Сейчас август — это идеальное время.
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей

Что можно увидеть

  • Церковь Нигулисте
  • Главный алтарь
  • Картина «Пляска Смерти»
  • Ризница церкви
  • Кубок «Ханс в подвале»

Описание экскурсии

Программа

Я расскажу:

  • как и когда церковь была основана;
  • почему являлась доминантой купеческого подворья и какое значение имела в торговых сделках;
  • как церковь расширялась и богатела и когда получила современный вид;
  • в какие трудные времена ей удалось уцелеть, а в какие она была разрушена.
  • В музее Нигулисте я познакомлю вас с шедеврами средневековья: гербами-эпитафиями богатых купцов — спонсоров церкви, надгробными плитами и алтарями. Расскажу, кем выполнен Главный алтарь и кому посвящен.
  • Вы также увидите шедевр средневекового искусства — картину «Пляска Смерти», на которую можно смотреть, как на огонь, — вечно.
  • В ризнице церкви мы осмотрим коллекцию купеческого серебра, кубки Петра I и Николая I и кубок «Ханс в подвале», выпить из которого — целое искусство.
  • А еще Нигулисте — это концертный зал. Не пропустите органный концерт в субботу и воскресенье в 16 часов. Вход по музейному билету.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость. Стоимость билета: 5 евро\взрослый и 10 евро семейный (2 взрослых с несовершеннолетними детьми).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
читать дальшеуменьшить

В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Содержательно!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Таллина

Похожие экскурсии на «Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей»

Жизнь средневекового Таллина
Пешая
2 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жизнь средневекового Таллина
Почувствовать себя жителями старинного города и узнать о жизни Таллина в средние века
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Таллин - город контрастов
На машине
3.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Таллин - первое свидание
Пешая
1 час
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин - первое свидание
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
Сегодня в 13:00
10 авг в 10:00
от €45 за всё до 10 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
Пешая
2 часа
326 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
С улыбкой по Старому Таллину
Погрузитесь в атмосферу Старого Таллина, узнайте о его разделении и почему его называют «Рыцарем» Балтийского моря
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Таллине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Таллине
от €50 за экскурсию