Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Таллине на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Пюхтицкий монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
«На месте её появления, около дуба, крестьяне нашли икону Успения Божьей Матери, сейчас она находится в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей в Таллине
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией по церкви-крепости Нигулисте. Познакомьтесь с готической архитектурой и средневековыми шедеврами
«как и когда церковь была основана»
Завтра в 15:00
12 июня в 10:00
50 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«В Верхнем городе увидим Домский собор, Собор Александра Невского»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 53 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Янина
    7 мая 2023
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Отличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне!
  • В
    Вадим
    6 января 2023
    Путешествие в Пюхтицкий монастырь
    Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
    Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали многоНаша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали многоНаша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много
  • A
    Awk20037
    5 сентября 2022
    Обзорная экскурсия по Таллину
    Замечательный гид, с чувством юмора и творческим подходом к работе! Экскурсия очень интересная, два часа к сожалению пролетели очень быстро. Если приедем ещё- обязательно воспользуемся её услугами! Очень рекомендуем!!
  • М
    Михаил
    29 декабря 2018
    Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей
    Содержательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 190. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 43 ⭐ отзыва, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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