1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в Пюхтицкий монастырь: история, вера и традиции Эстонии
Откройте для себя духовное наследие Эстонии в Пюхтицком монастыре. История, религия и жизнь монахинь ждут вас
«На месте её появления, около дуба, крестьяне нашли икону Успения Божьей Матери, сейчас она находится в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей в Таллине
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией по церкви-крепости Нигулисте. Познакомьтесь с готической архитектурой и средневековыми шедеврами
«как и когда церковь была основана»
Завтра в 15:00
12 июня в 10:00
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Таллина с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу средневековья в индивидуальной прогулке по живописным улочкам Таллина
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«В Верхнем городе увидим Домский собор, Собор Александра Невского»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €53 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯнина7 мая 2023Отличная экскурсия! Спасибо гиду Татьяне!
- ВВадим6 января 2023Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
- AAwk200375 сентября 2022Замечательный гид, с чувством юмора и творческим подходом к работе! Экскурсия очень интересная, два часа к сожалению пролетели очень быстро. Если приедем ещё- обязательно воспользуемся её услугами! Очень рекомендуем!!
- ММихаил29 декабря 2018Содержательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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