Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

Церковь Святого Николая или церковь ⛪ Нигулисте - бывшая лютеранская церковь, в здании которой ныне располагается музей 🖼 и концертный зал. Этот храм, названный в честь покровителя всех купцов и мореходов Святого Николая, был основан немецкими купцами в XIII веке. В нём собраны ценнейшие экспонаты искусства Средневековья: алтари, скульптуры, картины, гербы - эпитафии, исповедальни, украшавшие некогда церкви и монастыри Эстонии, а также известная картина любекского мастера Берндта Нотке "Пляска смерти". В церкви находится также Серебряная кладовая, где собрано гильдейское и церковное серебро. По субботам и воскресеньям можно после экскурсии 🧭 послушать получасовой концерт органной музыки (его стоимость включена в стоимость билета).