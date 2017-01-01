Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

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Церковь Святого Николая

Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Вас ждет интересная и насыщенная экскурсия ⛳ по церкви Святого Николая.

Это место со своей внутренней силой и энергетикой.

Вы узнаете его историю 📖 и сможете увидеть множество интересных экспонатов из коллекций храма.
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Церковь Святого Николая
Церковь Святого Николая
Церковь Святого Николая или церковь ⛪ Нигулисте - бывшая лютеранская церковь, в здании которой ныне располагается музей 🖼 и концертный зал. Этот храм, названный в честь покровителя всех купцов и мореходов Святого Николая, был основан немецкими купцами в XIII веке. В нём собраны ценнейшие экспонаты искусства Средневековья: алтари, скульптуры, картины, гербы - эпитафии, исповедальни, украшавшие некогда церкви и монастыри Эстонии, а также известная картина любекского мастера Берндта Нотке "Пляска смерти". В церкви находится также Серебряная кладовая, где собрано гильдейское и церковное серебро. По субботам и воскресеньям можно после экскурсии 🧭 послушать получасовой концерт органной музыки (его стоимость включена в стоимость билета).
Начало и место завершения
🚩 Около Ратуши на Ратушной площади
Церковь Святого Николая
Церковь Святого Николая
Церковь Святого Николая
Церковь Святого Николая

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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