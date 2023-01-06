Мои заказы

Экскурсии в Пюхтицкий монастырь из Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Пюхтицкий монастырь» в Таллине на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таллин - город контрастов
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
«Орел и Решка» в Таллине
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€80 за всё до 4 чел.
Путешествие в Пюхтицкий монастырь
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Пюхтицкий монастырь
Исследуйте Пюхтицкий монастырь и его святыни. Узнайте о жизни монахинь и религиозных традициях Эстонии. История и культура ждут вас
11 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€190 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    6 января 2023
    Путешествие в Пюхтицкий монастырь
    Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
