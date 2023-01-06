Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Пюхтицкий монастырь
Исследуйте Пюхтицкий монастырь и его святыни. Узнайте о жизни монахинь и религиозных традициях Эстонии. История и культура ждут вас
11 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
- ВВадим6 января 2023Наша экскурсия выпала на прекрасный снежный день. Мы как будто побывали в зимней сказке. Узнали много нового и интересного благодаря такому прекрасному гиду Наталье. Было очень познавательно. Большое спасибо. Всем рекомендую гида Наталью.
