Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Таллине

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Пешая
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Откройте для себя многогранный Таллин: от древних крепостей до современных кварталов. Узнайте, как город рос и менялся на протяжении веков
Начало: На Ратушной площади
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€60 за всё до 10 чел.
Таллин - город контрастов
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€190 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
  2. Таллин - город контрастов
  3. Усадьба Фалль: романтика эстонской провинции
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Домский собор
  3. Ратуша
  4. Старый город
  5. Вируские ворота
  6. Таллинская городская стена
  7. Монастырь Святой Бригитты
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
  10. Морской музей
Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2025
Сейчас в Таллине в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 190. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 86 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль