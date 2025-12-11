Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 48 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный Откройте для себя многогранный Таллин: от древних крепостей до современных кварталов. Узнайте, как город рос и менялся на протяжении веков Начало: На Ратушной площади €60 за всё до 10 чел. На машине 3.5 часа 25 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы €160 за всё до 4 чел. На машине 4 часа 13 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого €190 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Таллина

