Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Откройте для себя многогранный Таллин: от древних крепостей до современных кварталов. Узнайте, как город рос и менялся на протяжении веков
Начало: На Ратушной площади
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
