Elena N. проводит ещё 2 экскурсии

Старой Ратуше не важно, сколько лет и десятилетий пройдет до встречи с вами. Она так давно построена, что стала уникальной, единственной и неповторимой. В Ратуше сменялись эпохи и архитектурные стили. Ратуша видела много правителей и в ней принято немало судьбоносных решений. Она - воплощение подлинной старины и сокровищница бесценных произведений. И она будет вас ждать...
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входной билет - 4 евро
льготный - 2 евро
семейный - 8 евро.
Начало и место завершения
🚩 Таллинская Ратуша
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.