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Ратуша - средневековая жемчужина Таллина

Elena N.
Elena N. – Гид из Таллина
Ратуша - средневековая жемчужина Таллина
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €48 за экскурсию

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Ратуша - средневековая жемчужина Таллина
Ратуша - средневековая жемчужина Таллина
Старой Ратуше не важно, сколько лет и десятилетий пройдет до встречи с вами. Она так давно построена, что стала уникальной, единственной и неповторимой. В Ратуше сменялись эпохи и архитектурные стили. Ратуша видела много правителей и в ней принято немало судьбоносных решений. Она - воплощение подлинной старины и сокровищница бесценных произведений. И она будет вас ждать...
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет - 4 евро
  • льготный - 2 евро
  • семейный - 8 евро.
Начало и место завершения
🚩 Таллинская Ратуша
Ратуша - средневековая жемчужина Таллина
Ратуша - средневековая жемчужина Таллина
Ратуша - средневековая жемчужина Таллина
Ратуша - средневековая жемчужина Таллина

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Elena N.
Elena N.
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Elena N. проводит ещё 2 экскурсии

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