Elena N. проводит ещё 2 экскурсии

Старой Ратуше не важно, сколько лет и десятилетий пройдет до встречи с вами. Она так давно построена, что стала уникальной, единственной и неповторимой. В Ратуше сменялись эпохи и архитектурные стили. Ратуша видела много правителей и в ней принято немало судьбоносных решений. Она - воплощение подлинной старины и сокровищница бесценных произведений. И она будет вас ждать...